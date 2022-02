ČT kvůli Hradu zavolala Fendrychovi, byl to nářez. To nejobludnější, co viděl

reklama

Komentátor serveru Aktuálně.cz před kamerami ČT okomentoval schůzku premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem. Na schůzce se podle komentátora pravděpodobně řešila i vrbětická kauza a pravděpodobná skartace jednoho z tajných dokumentů k této kauze, kterou Hrad nepřímo přiznal.

Předseda vlády Fiala podle Fendrycha šel za prezidentem s tím, že je nepřijatelné takto skartovat tajné dokumenty a Zeman prý pravděpodobně kontroval, „že to celé spletla BIS“, vyložil svůj pohled na věc Fendrych.

Fiala na tiskové konferenci konané po večeři s prezidentem oznámil, že o ztraceném dokumentu se spolu vůbec nebavili.

„O té kauze, která se týká toho spisu k Vrběticím, jsme se nebavili. Já bych se o tom ani nechtěl bavit, protože je to živá kauza, která v této chvíli podléhá vyšetřování. A pokud jde o jmenování pana Koudelky (do čela BIS), při večeři jsme se o tom nebavili, protože pan prezident zná můj názor a ví, co v této věci dělám,“ zaznělo od Fialy.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po skončení tiskové konference Fendrych poznamenal, že Fiala vystupuje jako obratný diplomat.

„Především jsme viděli, že pan premiér Fiala vystupuje jako velký a šikovný diplomat. Je to člověk, který nechce, aby veřejnost byla zatěžována nějakými konflikty a neustále to zdůrazňuje. On nechce být ten, kdo zasévá ten konflikt,“ poznamenal k tomu Fendrych. „Živá kauza to skutečně je a celkem chápu premiéra Fialu, že se k tomu v této situaci nechce vyjadřovat, protože to okamžitě bude znamenat kontroverzi s Hradem,“ zaznělo od komentátora.

Celý rozhovor naleznete zde

Vrbětickou kauzu Fendrych označil za jednu z nejobludnějších, které Česko zažilo.

„Jakmile se veřejnost dozví, že policie přišla zjišťovat, jestli s tajným dokumentem nebylo manipulováno nezákonným způsobem, tak je to velice vážná věc. A teď pozor. Bavíme se o materiálu, který se týkal toho, co se odehrálo ve Vrběticích, to znamená dokument, který popisuje účast ruské tajné služby GRU na výbuších ve Vrběticích a na smrti dvou lidí, čili to je jedna z nejobludnějších a největších zpravodajských a nejen zpravodajských kauz, které Česká republika za dlouhá léta zažila,“ poznamenal komentátor. „A když se na to díváte tímto pohledem, tak skartovat takovýto dokument je něco absurdního a nemožného. Pro člověka, který se tím zabývá delší dobu, tak to vypadá, že ten dokument byl zničen, protože by na něm mohla policie najít nějaké stopy, které zanechali lidé, kteří s tím dokumentem nesměli přijít do styku,“ dodal.

Řada lidí z prezidentova okolí nemá příslušnou bezpečnostní prověrku. Nemá ji ani kancléř Vratislav Mynář, ani prezidentův poradce Martin Nejedlý.

Psali jsme: To se vám „povedlo“. Dar Fialovi. Hampl tuší, co teď přijde „Koudelka si dělá, co chce. Něco nám cpe, něco tají.“ Jak prý pracuje BIS Řídí to Fiala, nebo lobbisté? Drahá elektřina: Vyvstaly pochyby, co vlastně platíte. A komu Za plyn prodal Orbán svobodu! sekl lidovec. Bude se divit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama