ČT má průšvih? Za pořad o „fake news“. Vrchní kontrolor: Jak z 80. let. To nejhorší

Pořad ČT To se ví! o dezinformacích si připravila ČT na nedělní večer. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „EUsoudruzi jedou velkou show!“ okomentoval zaměření pořadu komentátor z konkurenční TV Prima. Dle Vadima Petrova, člena rady RRTV se jedná o pořad, který navazuje na to nejhorší z Československé televize osmdesátých let. Dále padaly narážky, že pořad je pitomý, dá se na něj koukat až po deseti pivech a došlo i na srovnání se zábavou za protektorátu. Ale našel se jeden obhájce. „Ruský trollové zuřej. Nejvíc Ovčáček. Takže záááásah!“ zajásal Topolánkův bývalý poradce.

Asi nejtvrději do soutěže šil komentátor TV Prima Tomáš Vyoral: „Tak ‚To se ví‘, zábavný pořad České dezinformační televize na odkrývání fake news, je přesně tak debilní, jak jsme čekali. Trapný moderátor – nevím, jak se jmenuje – Gondíková, Háma, Taclík, Pawlowská... Smějou se na účet Zemana, Babiše, Soukupa, falešných citátů Wericha vůči muslimům... EUsoudruzi jedou velkou show! Vsadím ruku, že Schwarzenberga, Drahoše, Feriho, Koláře, Bartoše, Fialy, Němcové, Pospíšila, Halíka se nedotknou ani za prd. Nevyvážená, neobjektivní a protičeská ČT jede bomby! Podle Hámy prý bulvárni novináři kradou a ukradli mu fotku z Instagramu, takže fake news v přímém přenosu. Háma je tak dementní, že dává fotky, které nechce, aby si někdo převzal, na sociální síť... Opravdu na slovo vzatí odborníci!“

Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5839 lidí

„Jenže. Pojmu fake news, respektive falešným zprávám málokdo rozumí (já tedy ne), je to záměrná lež, propaganda, manipulace, nebo jen omyl? Sami autoři můžou garantovat jen to, co sami jako fake news vymyslí. Glosátoři Háma a Gondíková nevědí, co mají glosovat, a historkáři Pawlovská a Taclík se nechytají vůbec. Nevědí, co se po nich vlastně chce. Nejvíc by jim šlo dělat si legraci z Babiše, jenže v rámci vyváženosti se s tím musí opatrně, když se tam dá vděčný Agrofert a Babiš, tak potom je třeba domalovat rohy taky Kalouskovi a Bartošovi a ostatním,“ namítá člen RRTV.

A konstatuje: „Není to ani soutěž, ani vzdělávací pořad, ani zábava. Nejvíc dominuje moderátor, který má alespoň jasný cíl – odbavit pořad od začátku do konce. Když se jim tam spontánně proklube sarkasmus, autoři z něho s hrůzou utečou, aby ČT nehrozil postih, ale byl by to nejlepší způsob, jak se s tématem autorsky vypořádat. Pak by nemuseli mít cizí formát ani soutěž. Jen moderátora (ne herce, proboha), který se nebojí a má tušení politických souvislostí a zajímavé hosty. Ti by mohli být vybráni vyváženě, ale ať si pak říkají, klidně ostře a nekorektně, co chtějí. Takhle je to jen trapné. Nemůžu dát líbísek, to ať mi autoři prominou.“

Komu se pořad naopak líbil, byl Martin Schmarcz, bývalý poradce premiéra Topolánka. „To se ví (sranda z fake news) se ČT povedlo. Ti, co kritizovali dopředu, se mýlili,“ prohlásil po skončení pořadu. Za status Schmarczovi pořad stál i dnes. „ČT ukázala, že pravda může být daleko zábavnější a víc sexy než lež. To se ví!“ chválil tvorbu veřejnoprávní televize. „Ruský trollové zuřej. Nejvíc Ovčáček. Takže záááásah!“ zdůvodnil svou radost.

Mediální analytička Irena Ryšánková byla ve svém hodnocení velmi stručná: „Koukám na ‚To se ví‘. Nerada to říkám, ale je to úplně pitomé.“

Podobně pořad odsoudil novinář Erik Best: „Kdo by od České televize čekal takovou vydařenou snahu diskreditovat boj proti dezinformacím a fake news? Teď už se ví, že se na to nedá koukat.“

Právník Petr Kolman usoudil, že minimální dávka alkoholu, po kterém se dá pořad sledovat, je 10 piv.

Došlo i na zmínky o tom, že i tento program je placen z peněz koncesionářů. „Tohle není fejk! Imbecilní pořad o fake news ‚To se ví‘ vyrábí Česká televize i za vaše peníze,“ připomenul mediální expert Petr Štěpánek. „Kavčí hory slaví 30. výročí listopadu 1989: Namixuj komunální humor Zelenkovy ČST Praha, teze z Politického školení mužstva a celé to zaplať z peněz koncesionářů. To se ví!“ ironizoval Jiří Ovčáček.

Kavčí hory slaví 30. výročí listopadu 1989:



Namixuj komunální humor Zelenkovy ČST Praha, teze z Politického školení mužstva a celé to zaplať z peněz koncesionářů.



To se ví! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 16, 2019

Ozval se i místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který šel ve srovnání také dost daleko: „Jednoznačně nominace na cenu Emanuela Moravce, a kdo je proti, je ruskej šváb v sandálech s fuskama, parádně zpracované, veselé, zdravě ironické, mělo to tempo jak výslechy v Pečkárně, jen příště bitte, bitte, černobíle, ať to má ten správný protektorátní look. Babiš byl, Zeman byl, imigrace byla, Koněv byl, Rusko bylo...Na první díl až, až moc, fakt danke, danke moc šéne, jen na klopě moderátora chyběla malá svatováclavská orlička, pokárejte kostymérku.“

Do doby Protektorátu Čechy a Morava sfáral pro přirovnání i právník Vít Zvánovec. Jako předchůdce pořadu To se ví označil protektorátní skeče od Josefa Opluštila.

autor: kas