ČT si najímá lidi, kteří mají leštit její dobrou pověst. Musíme tak čelit džihádu z Hradu, vysvětloval manažer

Důvěra v Českou televizi mezi lety 2014 a 2019 klesla u lidí o více než pětinu a ta se tak na to rozhodla reagovat tím, že povolala influencery a ambasadory z řad známých osobností, aby o ní šířili dobré jméno a bránili ji proti dehonestujícím výrokům a výpadům politiků a dalších osobností veřejného života. V pátek o tom hovořil ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize Vít Kolář, přičemž rozpitvával, co by za poklesem důvěry v jeho instituci mohlo stát. Jmenoval, že veřejnoprávní médium čelí „džihádu“ ze strany prezidenta Miloše Zemana, jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka či kupříkladu majitele Televize Barrandov Jaromíra Soukupa. Upozornil na to server Info.cz.

Informaci o angažování influencerů a ambasadorů prezentoval na páteční konferenci o důvěryhodnosti brandů nazvané Důvěrismus sám ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize Vít Kolář. Kolář během své prezentace zmínil, že počet lidí souhlasících s výrokem, že ČT je důvěryhodná, klesnul mezi lety 2014 a 2019 o více než pětinu, a to je již hodnota, kterou je nutné se zabývat.

Česká televize se tak podle jeho slov rozhodla s poklesem důvěry bojovat právě a ambasadory a influencery, kteří mají o ČT šířit dobré jméno. Kolář prohlásil, že veřejnoprávní televize čelí „džihádu“ některých politiků, například prezidenta Miloše Zemana, či veřejně známých osobností, třeba majitele Televize Barrandov Jaromíra Soukupa, a proto je to zvláště nezbytné.

Detaily o ambasadorech či influencerech však nechtěl ani po dodatečných dotazech ze strany serveru Info.cz Kolář nikterak rozvádět. Jejich jména či alespoň počet proto zůstává nejasný. Upřesnil pouze, že se jedná o veřejnosti známé osoby. „My o nich nemluvíme, protože bychom je zbytečně zdiskreditovali, ale máme v různých kulturních, ekonomických a ostatních skupinách své ambasadory, které používáme tak či onak, když je potřeba něco komunikovat,“ řekl pouze.

Dále ředitel korporátních vztahů a komunikace televize rozebral samotný pokles důvěry v jeho instituci. Na paškál si bral především prezidenta Miloše Zemana a jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. Vzpomenul tak třeba na kritiku hlavy státu za to, že v roce 2013 postihl přenos při udělování státních vyznamenání výpadek a že o rok později to televize schytala, když z jeho projevu vystřihla zmínku o Zdeňku Bakalovi. Tehdy Zeman označil ČT za cenzorskou organizaci.

Nejhorší období pro ČT začalo roku 2018, kdy se, dle Koláře, měl Zeman pustit do „politických pokynů“. „Miloš Zeman už opouští kritiku České televize jako takové a jejích jednotlivých lidí, už rovnou říká ‚Neschvalte (výroční) zprávy, a vyměňte ředitele‘. To už není vzkaz o nějaké práci, to je politický pokyn, který ignoruje postupy a zákony,“ uvedl.

Zeman tak za poklesem důvěry, dle něho, jednoznačně stál. „Dnes už jsem přesvědčený, že to je jeden z důvodů. Džihád? Asi to je správné slovo, jinak se to říct nedá. Pro nějaké lidi je to skutečně posedlost. Například i pro Jaromíra Soukupa, pro Miloše Zemana osobně nejspíš asi ne, ale pro jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka stoprocentně ano,“ referoval.

Využívání influencerů si povšiml komentátor Tomáš Vyoral a na Twitteru dal najevo své pohoršení. „Takže Česká televize si za naše prachy platí tajné veřejně známé influencery z různých oblastí, kteří šíří mezi její dobré jméno a brání džihádu z Hradu. Neměli by soudruzi z ČT zlepšit svůj obraz raději kvalitou vysílání? Tohle je nebetyčná prasárna!“ napsal.

Takže @CzechTV si za naše prachy platí tajné veřejně známé influencery z různých oblastí, kteří šíří mezi její dobré jméno a brání džihádu z Hradu. Neměli by soudruzi z ČT zlepšit svůj obraz raději kvalitou vysílání? Tohle je nebetyčná prasàrna!https://t.co/6lMAkMk8DN — Tomáš Vyoral (@TomVyoral) November 30, 2019

Vyoralova slova o placených influencerech však ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT Vít Kolář již během konference vyvrátil, dle jeho slov to prý tito lidé dělají pouze z vlastního přesvědčení a Česká televize je za to neplatí.

