ČT zařídila Babišovi výprask. K Pandora Papers měl sólo europolitik za TOP 09

Niedermayer potvrdil, že kauza, která v neděli rozčísla mediální svět po celém světě, je hojně propíraná také v sídle europarlamentu. „Kauzy daňových rájů jsou tu velkým tématem. Ale ne proto, aby se skandalizovali konkrétní lidi, ale aby se řešila ta situace,“ ubezpečil europoslanec v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Vzápětí ale přiznal, že postava českého premiéra Andreje Babiše je v rámci kauzy pro ostatní europoslance nejatraktivnější. „Přijel jsem do Štrasburku před třemi hodinami a každý o tom se mnou mluví a ptá se mě na to. Česká republika dostává z EU mnoho peněz a z auditů se tu ví, že tyto peníze končí často u Agrofertu a tady ten nový skandál je proto hodně diskutovaný zejména v zemích, které do rozpočtu EU přispívají mnohonásobně více než my,“ řekl Niedermayer s tím, že občané z těchto zemí považují za nepřijatelné, aby ze svých daní podporovali miliardáře a jejich nákupy přes daňové ráje.

Fotogalerie: - Volební plakátová agitace

Kauze se podle Niedermayera možná bude věnovat příští plenární schůze Evropského parlamentu. „Ta reakce je taková, že většina poslanců chce, aby o tom byla na příští plenární schůzi řeč. A to nejen o Andreji Babišovi, ale o té kauze obecně. Musíme to ale projednat spíše na příslušných výborech než na plénu, kde by ta diskuze byla zjednodušující a asi by nic nepřinesla,“ vysvětloval europoslanec.

Problém je prý zejména ten, že jednotlivé členské země dostatečně efektivně nepracují s celosvětovým registrem bankovních transakcí. „Evropský parlament proto chystá nový legislativní balík, který se má tímto zabývat, včetně daňových rájů a jejich napojení třeba na mezinárodní terorismus,“ představil Niedermayer plány europarlamentu.

Niedermayer nechce hodnotit, zda se premiér Babiš jakkoliv provinil proti zákonům, ale podle něj téměř jakékoliv anonymní finanční transakce v daňových rájích vyvolávají podezření. „Stále více se uzavírá možnost anonymního vlastnictví právě proto, že se tam objevuje praní špinavých peněz nebo krácení daní. Samozřejmě může jít o legitimní zakládání firem v oblastech jako je Panama nebo snahu vyhnout se bulvárním článkům o finančních aktivitách bohatých, ale zase si položme otázku, jestli ta motivace zatajení majetku může být dostatečná, když takové finanční transakce stojí kvůli právníkům a podobně určitě nemalé peníze,“ zamýšlel se Niedermayer.

Premiér Babiš se brání s tím, že peníze byly řádně zdaněné a že to navíc stejně bylo v době, kdy ještě nevstoupil do politiky. „Reakce nejsou přehnané, Babiš sice řekl, že to bylo ještě před jeho érou politika a že nic nezákonného neprovedl. Ale prakticky ve všech případech praní špinavých peněz je člověk přesvědčený, že to bylo legální, ale o tom musí rozhodnout soudy. Tyto praktiky s daňovými ráji skoro vždy znamenají praní špinavých peněz nebo obcházení daní,“ zopakoval Niedermayer s tím, že Babiš skloňovaných 400 milionů nedoložil a je potřeba, aby to někdo nestranný vyšetřil.

„Nedůvěra je oprávněná, protože ty jeho kauzy probíhají buď do ztracena jako v případě těch dluhopisů, nebo to trvá neúměrně dlouho jako v případě Čapího hnízda. Lidé, kteří mají problém si koupit třeba byt, tak můžou být právem naštvaní, že bohatí lidé pomocí právníků vytvářejí různé finanční transakce, které jejich bohatství zvyšují,“ dodal europoslanec.

