ČT zavolala po výstupu Trumpa a Putina Klvaňovi. Jsem šokován! Naprosto neuvěřitelná situace. Vždyť on tam toho Putina podporoval v podstatě ve všem...

„Tisková konference mě opravdu šokovala,“ okomentoval průběh tiskové konference obou státníků Tomáš Klvaňa z Institutu mezinárodních studií FSV UK. Trump se podle něho choval jako Putinův agent, obhájce a poradce. „On ho tam v podstatě podporoval téměř ve všem, a to v okamžiku, kdy jeho bezpečnostní služby a jeho vyšetřovatel oficiálně obvinili ze zločinu dvanáct agentů ruské zpravodajské služby,“ uvedl Klvaňa a zdůraznil, že Trump se překvapivě postavil na stranu prezidenta Putina, nikoliv na stranu těch, kteří několik měsíců sháněli důkazy ve Spojených státech. „To je naprosto neuvěřitelná situace,“ ohodnotil postoj Trumpa Klvaňa. Podle něho tento vstřícný postoj se dá vysvětlit tím, že americký prezident upřednostňuje před americkými zájmy spíše své vlastní. „Myslím si, že Trump nerozumí přesně tomu, o co tam jde na této úrovni, a chová se opravdu naprosto egoisticky, nehájí zájmy Spojených států v této otázce,“ řekl. Hlavní motivací pak podle Klvani je strach z toho, že by mohlo dojít ke zpochybnění legitimity jeho zvolení.

Podle Klvani se schůzka neměla vůbec odehrát. Podle něho každý normální americký prezident by po oznámení několika obvinění schůzku v Helsinkách odvolal nebo odložil. „To je ta zásadní chyba,“ myslí si. Současně připouští, že je jasné, že Trump potřebuje dobrý vztah s Ruskem. „To je pravda, ale ne za každou cenu,“ argumentuje dále Klvaňa.

autor: sla