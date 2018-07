Čau lidi, tady Bureš. Komik Pavlásek stvořil parodii na Babišovy týdenní raporty

Tým předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) se pravděpodobně stará o to, aby na sebe pan premiér neustále upozorňoval, např. s pomocí textů uveřejňovaných na sociální síti facebook. Takové texty zpravidla začínají zvoláním „Čau lidi“, po kterém většinou následuje popis toho, jak Babiš odpočívá nebo jak je jeho vláda skvělá. Bavič Lukáš Pavlásek se rozhodl tak trochu si z premiéra vystřelit a sepsal tak trochu jiné provolání, které zahájil pozdravem „Ahoj lidi“. Podívejte se sami.

Andrej Babiš o nedělích lidem oznamuje, co v uplynulém týdnu dělal, jak odpočíval nebo co všechno se svou vládou řeší. „Čau lidi, někdo má depku po návratu z dovolené, že musí zase do práce. Já byl teď pár dnů na jihu Francie, ale ‚dovolená‘ bych tomu tedy neříkal. A moje žena už vůbec ne. V mobilu mi ani na chvíli nepřestaly naskakovat pracovní maily a esemesky. Hlavně novináři se pořád na něco ptají, protože je okurka,“ napsal Babiš před pár dny.

Podobných zpráv psává Babiš každý měsíc celou řadu. Bavič Lukáš Pavlásek se rozhodl udělat si s předsedy vlády trochu srandu a sepsal své vlastní oznámení, které uvedl pozdravem „Ahoj lidi“. Následovalo přiznání parodovaného Babiše, že už od mládí má rád komunisty a teď je rád, že mu jeho náklonnost vrátili. Díky tomu máme vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny. Vedle toho lidem prozradil, že v Česku máme výborné psí útulky a nakonec se rozhodl lidem sdělit, že jim přidá deset milionů korun.

„Jo, a cestou ze sněmovny sem se stavil ve psím útulku a vyfotil se s pejskem. Věděli ste, že máme výborný psí útulky? Ne? Tak vám to říkám. Sou fakt dobrý. A makaj. Tak já jdu taky makat. Ale ještě jsem se rozhodl že vám všem přidám deset miliónů. Ale dohromady. Takže každým dám jednu korunu. A ze svýho. Ať ty mafiáni viděj, jak se maká. Jo, a taky, všimli ste si, že mluvím trochu jako Gustáv Husák? To je dobře. Toho sem měl rád. Taky makal. Tak jo, já jdu konečně makat. A odpoledne sem dam tu fotku s tím pejskem. Mějte se makačenkově a vyhrňte si rukávy. Váš Bureš,“ napsal s nadsázkou Pavlásek.

autor: mp