Vidlák po provalených číslech pojmenoval Fialu zvířecím jménem

Tak tedy, pane předsedo hnutí STAČILO!, ústy Jany Bobošíkové jste vyhlásili za cíl nulovou DPH na některé potraviny. Že prý je to nejen zlevní, ale i zvýší konkurenceschopnost českých potravin. Zkuste to nějak vysvětlit s tou větší konkurenceschopností. A také, prosím: co s výběrem daní, který byste tímto krokem snížili?



Většina základních potravin se ještě pořád vyrábí u nás. Péct chleba v Polsku a vozit ho do Znojma, to se zatím ještě pořád nevyplatí. Takže pokud bude levnější chleba, pomůže to pekařům, mlynářům i zemědělcům. S ostatními základními potravinami je to podobné. A to nemluvím o tom, že zlevnění potravin pomůže především těm nejchudším, pro které je jídlo poměrně vysoká položka v rodinném rozpočtu.



A výběr daní? To mi nejprve musíte říct, jestli jste pravičák, nebo levičák. Pokud jste pravičák, tak přece nechcete, aby stát vybíral a přerozděloval, takže byste měl být s tímto opatřením spokojen. A pokud jste levičák, tak přece chcete, aby daně platili nikoliv ti nejchudší, ale ti nejbohatší, tedy korporace, banky, energobaroni a zbrojaři. Přesně těm chceme zavádět velmi nepopulární opatření.



Také jste ohlásili jako cíl dostupné bydlení. Ale pardon, to už je taková odrhovačka, že to si do programu dal za cíl snad i Petr Cibulka.



Kdyby bylo bydlení dostupné, nikdo by si to do programu nedával. Alespoň to ukazuje, jak důležité téma to je. V zemi, kde si mladý člověk nemůže dovolit bydlet, se nebudou ani rodit děti a každý bude mít jen jeden cíl – utéct pryč! My jsme hnutí nového začátku, takže začínáme od bydlení. Následně na to navážeme dětmi, pak školami, pak řemesly i univerzitami a pak znovu jadernými elektrárnami a jinými pokročilými technologiemi. Ale začíná se tím, že mladí lidé mají kde zahnízdit a vyvést mladé.

Z globální politiky je zajímavé, že Putin napíná svět, zda ve čtvrtek dorazí za Zelenským, nebo ne. Obě strany se mlátí po hlavách mírovými návrhy, najednou. Hraje Putin o čas, aby ještě něco na Ukrajině urval?



Není to tak dávno zpátky, co naši hodnotoví spoluobčané jakékoliv mírové návrhy odmítali, protože s Rusem se přece nedá jednat a je třeba slavně zvítězit. Co se sakra změnilo? Asi to, že fakt slavně nezvítězíme, a tak holt se musí o míru jednat i s tím zlým Putinem. Sorry jako, příležitost byla promeškána, zbraně shořely, Ukrajinci docházejí a za takových okolností se už nejedná o míru, ale o kapitulaci. A také to tak nejspíš dopadne.



Položil jsem čtenářům anketní otázku, zda si myslí, že na Ukrajině koncem roku 2025 bude, či nebude mír. A myslí si, že nebude. Co vy?



Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 15% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 1556 lidí



Ukrajinu čeká občanská válka, která bude mnohem horší než to, co zažívá teď. Bude okleštěna ze všech stran a její žalostné zbytky v sobě soustředí to nejhorší, co v této válce vzniklo.



Petiční výbor Sněmovny se jaksi z „úřední povinnosti“ zabýval údajným jednáním Kateřiny Konečné s Ruskem a Íránem. Petenti chtějí, aby vláda „odtajnila dokumenty“, které se toho týkají. Obáváte se, že je co „odtajňovat“?



Kateřina byla jednou z prvních, která podepsala petici za odtajnění hentěch dokumentů, které ji údajně usvědčují z něčeho nekalého. Mě by to také zajímalo. Odposlouchávají naši čučkaři cizí ambasády? Pokud ano, a ještě to na sebe BIS sama práska novinářům, tak by měl vojín Koudelka chodit kanálama. Pokud nic takového není, tak chci vědět, která Slonková si tu zase něco vycucala z prstu, a chci, aby měla oplétačky s úřady.



Společně jsme se potkali o víkendu na Konzervativním kempu pořádaném Společností pro obranu svobody projevu. O této akci věděli naši liberální spoluobčané ještě před jejím začátkem, že se tam sejdou „rudé a hnědé filcky“ apod. Jak se vám tam líbilo?



Pěkné jsme to tam měli. Kromě jedné erbenovské polednice v podobě Ivanky Svobodové tam byli samí milí lidé, kteří se k sobě chovali zdvořile, vládl tam vysloveně olympijský posvátný mír, a jak napsal Dan Vávra, množství zubů se nijak nevymykalo množství zubů na kongresu ODS. Jen ODS tam mívá víc kmotrů.



A jestli nás liberálové chtějí ještě více tlačit do houfu a nutit nás, abychom zapomněli na rozdíly, a naopak hledali, co nás spojuje, ať pokračují s těmi řečmi o rudých a hnědých filckách. Po volbách je bude čekat ošklivé překvapení.

Ještě před začátkem akce se konaly oslavy konce války, o kterých natočili Reportéři ČT reportáž. Podle ní ji „organizovali lidé s napojením na Rusko“ a prstem se ukazovalo i na představitele KSČM. Jaké je vaše stanovisko k reportáži?



Jakmile tu někdo řekne něco, co se České televizi nelíbí, okamžitě jej obviní z napojení na Rusko. Podle toho pak vybere reportéry, záběry i analytiky a Romana Nácu. Přesně proto jsme začali dělat alternativní média, abychom se tomuto mediálnímu biasu mohli postavit a zvítězit.



Vzhledem k tomu, že na akce přišlo opravdu hodně lidí, tak se nám to podařilo a Česká televize nám může políbit brusel.



Ministerstvo vnitra si nechalo vyrobit průzkum, podle kterého se 54 % občanů bojí, že Fialova vláda zmanipuluje volby. Onen průzkum unikl. Nebo spíš: unikl, či byl uniknut?



Takže reálně se toho zmanipulování voleb naší eurohodnotnou vládou bojí ještě o deset procent lidí víc... Hezky to vede, předseda. Svou hodnotovou politikou lidi přesvědčil, že je bezpáteřní krysa, která je schopna narušit klidně i fundamenty naší demokracie. Reálně dvě třetiny lidí Fialu nesnášejí a podle toho volby dopadnou. Možná, že do nich opravdu zasáhnou, ale rozhodně se tím nezachrání.



Kdyby Fiala chtěl opravdu udělat něco pro liberální hodnoty, měl by okamžitě rezignovat a odstěhovat se do Belgie. Tím by ještě možná ten sešup zastavil. SPOLU hrozí, že nepřeleze těch jedenáct procent kvóty pro koalici.