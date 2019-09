Čeká se další pokles. Ekonom odkryl akciové trhy, moc veselé to není

Štěpán Křeček ve svém dalším dílu pravidelného podcastu BHS express mluvil o recesi zisků indexu S&P 500, ale dostal se i k ceně zlata nebo ke vztahu mezi eurem a dolarem. Co byl podle Křečka doslova Armagedon? Co japonská burza? A co ta evropská? A ropa?

„Tentokrát se budeme zabývat tématem zisků u akcií. Zaměříme se na index S&P 500, ale i na vývoj dalších akciových indexů a komodit,“ začal Křeček svůj monolog. „Do startu americké výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí letošního roku nám ještě pár dnů zbývá, ale už nyní se můžeme podívat na odhady analytiků, jak za třetí čtvrtletí dopadnou. Nebude to žádná sláva, protože se očekává další pokles zisků. Mělo by se tak jednat o třetí čtvrtletí za sebou, kdy zisky u firem v indexu S&P 500 budou zaznamenávat pokles. V současné době se očekává, že ve třetím čtvrtletí firmy v indexu S&P 500 vykážou průměrný meziroční pokles zisků o 3,8 procenta. Ještě na konci června však zisky měly klesnout pouze o šest desetin procenta, je tak jasné, že současné prognózy se zhoršují oproti těm červnovým, a uvidíme, jak dopadne závěrečné čtvrtletí, které by mělo dosavadní výsledky vylepšovat,“ řekl ekonom Křeček.

Prý se očekává, že by zisky podle Křečka měly ve čtvrtém čtvrtletí vzrůst o tři procenta. Údajně by to mohlo znamenat zachránění letošního roku. „Z celoročního hlediska by to znamenalo růst titulů v indexu S&P 500 o 1,3 %,“ doplnil Křeček. Prý se tedy nejedná o závratný výsledek, ale aspoň prý nebudeme v poklesu.

Co se týče tržeb, tak ve čtvrtém kvartálu se prý očekává nárust o 2,8 %. Je to prý relativně mírný růst. To by prý byl nejmenší nárůst tržeb od třetího čtvrtletí 2016. Avšak v každém odvětví to bude s tržbami jinak. „Nejvyšší růst se očekává v sektoru zdravotnictví, kde by tržby měly vzrůst o 12,5 %. Naopak nejslabší bude pravděpodobně sektor komodit, kde se očekává pokles tržeb o 12,2 %,“ shrnul tržby Křeček.

Očekávaný dvanáctiměsíční poměrový ukazatel P/E, což je ukazatel, který sleduje hodně investorů a vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, vychází pro index S&P 500, ve třetím čtvrtletí 2019, na hodnotu 17,0. „To je více než pětiletý průměr, který je na hodnotě 16,6, a je to dokonce více než desetiletý průměr, který je na hodnotě 14,8.“ To podle Křečka dokazuje vliv poklesu zisků, kdy současné ocenění akcií vede k nárůstu P/E ratio.

Index S&P 500 se údajně z dlouhodobého hlediska pohybuje kolem 3 000 bodů, což má být blízko historického maxima. V prosinci 2018 byl podle Křečka index pod úrovní 2 400 bodů. Poté však mělo dojít ke vzpamatování a oživení indexu. V Japonsku se však burza vzpamatovávala daleko delší dobu než v USA právě na indexu S&P 500. Avšak pro japonské akcie bylo velmi prospěšné září, kdy tamní burzovní index měl vyletět nahoru.

Co se týče Evropy, tak Euro stoxx 50 je index, který měl velké problémy v srpnu. Avšak jinak se prý po většinu roku vyvíjel solidně. „Když se podíváme na výsledek tohoto indexu, tak se od začátku roku zhruba z úrovně 3 000 bodů dostal k úrovni 3 500 bodů. Nejedná se tedy o žádnou velkou slávu, ale přece jenom, když bychom pominuli srpen, tak nejde o špatný výsledek,“ vysvětlil Křeček situaci v Evropě.

Avšak byl tu Armagedon. Ten byl podle Křečka u ropy Brent. „Na začátku roku se obchodovala kolem 55 dolarů za barel. Dnes jsme i po útocích na Saúdskou Arábii kolem úrovně 62 dolarů za barel. Investoři do ropy si polepšili, nicméně současná cena se nejeví jako příliš vysoká,“ popsal Štěpán Křeček situaci kolem ropy. Zlato se však dostalo z 1 300 dolarů za trojskou unci na 1 500 dolarů a neustále prý narůstá. „Jedná se o bezpečný přístav, kam se investoři začínají schovávat,“ míní ekonom Křeček.

Mezi eurem a dolarem k velkému vzájemnému pohybu nedošlo. „V současné době pravděpodobně nehrozí, že by se dolar obchodoval ve stejném kurzu jako euro, nicméně je zjevné, že hodnota obou měn se začíná přibližovat,“ zakončil podcast ekonom Křeček.

