Celá zpráva OLAF o Čapím hnízdě. Nahlédněte

Ministerstvo financí ČR nakonec muselo zveřejnit celou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ve věci možného zneužití evropských dotací pro firmu Čapí hnízdo, kterou dlouhá léta vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Babiš sám je kvůli této kauze trestně stíhán. Ministerstvo celou zprávu zveřejnit nechtělo, ale soud ho k tomu donutil. Server Echo24.cz má dokument k dispozici a cituje z něj.

Sdružení Kverulant požadovalo zveřejnění celé zprávy OLAF k případu firmy Čapí hnízdo. Ministerstvo financí však údajně odmítalo zprávu zveřejnit a tak ho k tomu musel donutit soud. Sdružení poté zprávu poskytlo serveru Echo24.cz.

„Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a úspěšně se soudil se o její uveřejnění,“ napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.

V uniklých zprávách bylo řečeno, že v případě firmy Čapí hnízdo došlo k dotačnímu podvodu. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka to tehdy odmítl a obvinil OLAF, že podléhá politickým tlakům. Firma Čapí hnízdo dnes patří do holdingu Agrofert, který vybudoval právě dnešní premiér a druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš (ANO). OLAF tehdy odmítl, že podléhá politickým tlakům.

Ministerstvo financí však tvrdí, že žádný soud neprohrálo a pokud to někdo tvrdí, zkresluje informace. „Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří," stojí v tikové zprávě resortu.

