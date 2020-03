Černé na bílém. Stane se šéf krizového štábu Prymula příštím premiérem? Zde jsou odhady

Fortuna, historicky první a nejstarší poskytovatel kurzových sázek na území České republiky, zveřejnil zajímavou tiskovou zprávu. „Epidemiolog, o kterém většina národa nikdy dříve neslyšela, z čela krizového štábu koordinuje veškerá bezpečnostní a preventivní opatření. Ta se ukazují jako nezbytná a dávají nám šanci, že se s aktuální situací nakonec vypořádáme lépe než řada jiných států. I proto by bookmakeři vnímali jako logické a přirozené, pokud by se 28. října profesor Prymula v kurzu 1,65 : 1 zařadil mezi držitele některého ze státních vyznamenání,“ uvedl tiskový mluvčí Fortuny. Bude profesor Prymula příštím premiérem? Prezidentem? Senátorem? Či snad generálním ředitelem WHO? Na to vše si lze vsadit.

Sázková kancelář Fortuna zveřejnila tiskovou zprávu o profesoru Prymulovi. „Jakkoliv se Češi v globálním měřítku dost často podceňují, ve svých řadách vždy našli osobnost, která je složitým obdobím dokázala provést. V těchto dnech a týdnech, kdy se celá planeta potýká s novým agresivním koronavirem, vystoupil do popředí profesor Roman Prymula. Epidemiolog, o kterém většina národa nikdy dříve neslyšela, z čela krizového štábu koordinuje veškerá bezpečnostní a preventivní opatření. Ta se ukazují jako nezbytná a dávají nám šanci, že se s aktuální situací nakonec vypořádáme lépe než řada jiných států. I proto by bookmakeři vnímali jako logické a přirozené, pokud by se 28. října profesor Prymula v kurzu 1,65 : 1 zařadil mezi držitele některého ze státních vyznamenání,“ uvedl Petr Šrain, tiskový mluvčí Fortuny.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 23498 lidí

Z aktuálních průzkumů veřejného mínění má vyplývat, že se profesor Prymula těší velké důvěře veřejnosti. Prý již zazněly hlasy, že by se měl stát ministrem zdravotnictví, kterým je nyní Adam Vojtěch. Kurz na to, že se Roman Prymula stane ministrem zdravotnictví je 1,8 : 1, tedy jde o poměrně zajímavý kurz. Co se týče Senátu, tak i zde má podle bookmakerů vysoké šance, jelikož kurz na to, že se Prymula stane senátorem, je 2 : 1.

„Po zlatém zázraku z Nagana většina národa vzývala „na Hrad“ Dominika Haška. Po překonání zákeřného koronaviru si umím představit, že se podobných apelů dočká i profesor Prymula. Jistě, je předčasné takto uvažovat, nicméně když vidím, jak situaci řeší některé západní státy, je zcela evidentní, že šéf krizového štábu je mužem na svém místě. Budou-li jeho prognózy nadále správné, je státní vyznamenání minimem, které by se mu mělo dostat,“ řekl Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Již méně jisté je, že by se Roman Prymula mohl stát příštím prezidentem, na to bookmakeři nastavili kurz 33 : 1. Nikdo v současné chvíli prý neví, jakým směrem se bude kariéra profesora Prymuly vyvíjet, podle tiskové zprávy by se mohl uplatnit prý i v rámci struktur světové zdravotnické organizace.

Jaké jsou tedy další kurzy? To, že by se stal dalším předsedou vlády, má kurz 1 : 40. Ještě menší kurz má varianta, že by se profesor stal generálním ředitelem WHO (Světová zdravotnická organizace), zde je kurz 100 : 1. Větší šance je však ta, že by se stal regionálním ředitelem WHO pro Evropu, zde je šance 1 : 50 a nejméně pravděpodobné je, že by Roman Prymula vytvořil účinnou vakcínu proti Covid-19, tuto potenciální situaci ohodnotili bookmakeři kurzem 333 : 1.

