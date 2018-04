Češi, jezdíme vás reprezentovat, a vy se nám smějete. Stydím se za vás, vy individua, bouchly saze naší sportovkyni

Česká tenistka Barbora Krejčíková má za sebou těžký turnaj v americkém Miami. Českým fanouškům, kteří ji podpořili, ze srdce poděkovala. Našli se však i tací fanoušci-kritici, kteří se do tenistky pořádně obuli. Mladá žena si to však nenechala líbit a odpověděla jim po svém.

Barbora Krejčíková se na Miami Open dostala až do finále. To sice prohrála, ale i tak má za to, že to pro ni byla důležitá zkušenost. Do finále se přece jen tenisté nedostávají každý den. Je proto ráda, že se dostala tak daleko. Ještě raději prý byla za podporu fanoušků. Bohužel, ne všichni fanoušci stáli na straně tenistky. Někteří ji vyčinili za prohru. Těm však Krejčíková jim ránu vrátila.

„Mrzí mě, že se v České republice najdou osoby (většina než menšina), které si výsledků českých tenistů a celkově sportovců neváží,“ rozepisovala se v odpovědi svým kritikům zvolna na sociální síti Facedbook. „Česko je tak malá země a má tolik vynikajících sportovců, kteří naši zemi reprezentují po celém světě. A odezva od Čechů? Umíte se jim jen vysmívat, zesměšnit je, potupit a zkritizovat. Kde je nějaká podpora, ocenění, hrdost a respekt?“ zeptala se už o poznání ostřeji.

Lidé by prý mohli být na české sportovce hrdí, ale oni tuto možnost zahazují a jen sportovce kritizují. Možná proto, že nevidí, kolik dřiny se za každým sportovním úspěchem skrývá. Za takové „fanoušky“ se prý tenistka stydí.

„Miluji Česko, s láskou ho reprezentuji a jsem hrdá Češka, ale za některá individua z naší republiky se stydím,“ uzavřela mladá žena svůj komentář na sociální síti Facebook.

