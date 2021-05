Češi, připravte se, bude se zdražovat. Cenový návrat před covid? Expert promluvil

reklama

Dufek se úvodem vyjádřil k tomu, jaké další zdražování máme očekávat. „V tuto chvíli máme ještě tak trochu výhodu, že nám zatím nezdražuje elektrická energie, protože když se podíváme jednak na evropské ceny elektřiny nebo na vývoj cen elektřiny pro domácnosti v Evropě, vůbec v západní Evropě, tak nás to rozhodně také čeká,“ poznamenal Dufek, že ke zdražení se přidá i zemní plyn. Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 66% Ne 18% Nevím / Je mi to jedno 16% hlasovalo: 2067 lidí

„V současné době nastalo postcovidové období, kdy po roce, kdy se toho moc nevyrábělo, ekonomika se zastavila, zastavila se námořní doprava, vůbec doprava po celé Evropě, najednou všichni začali vyrábět. Všichni potřebují zásoby, všichni tu potřebují ocel a tlačí ceny nahoru. Myslím si, že je to ovšem dočasná záležitost, že teď nás čeká takové přestřelení a pak uvidíme nějaké korekce, ale asi na tu předcovidovou úroveň se nevrátíme,“ sdělil Dufek.

Své pak řekl i ke zdražování v restauracích, kde leckde dochází k marginálnímu nárůstu. „Vůbec nevíme, jak v průměru rostou ceny v gastronomii, nebo jak moc zdraží hotely. Na to je brzo. To uvidíme teprve z čísel statistického úřadu, možná za měsíc za dva. Každopádně nárůst tam bude. Myslím si, že podobně jako jinde to zkusí hoteliéři a restauratéři, a pak uvidí. Jestli ten zákazník to akceptuje, třeba těch 10 procent nebo 15 procent navíc,“ dodal Dufek.

Co bude podle něj vše promlouvat do koncových cen? Zdražují skutečně vstupy pro restauratéry, pracovní síla, nebo je to jenom snaha zalepit ztráty z těch minulých měsíců? „Určitě se musí vypořádat s vyššími cenami, ať už zboží, které kupují a které pak přetvářejí na jídlo, to je samozřejmě vidět v čase, je tam i snaha dorovnat tu ztrátu, přece jenom stát jim nehradil veškeré náklady, které v posledním roce měli, i když nefungovali, a pak je to pracovní síla. Přece jenom je to zrovna odvětví, které bylo hodně závislé na zahraničních pracovnících a ti tu nejsou. Takže pokud chtějí české zaměstnance, nebo alespoň nějaké zaměstnance, tak je pravděpodobné, že jim budou muset nabídnout více než v loňském roce. Navíc se vypořádávají i s růstem minimální mzdy, protože to je zrovna odvětví, kde ta minimální mzda je velmi oblíbená,“ podotkl Dufek.

Psali jsme: Cenzura v hokeji. Hráč škrtnut za politiku. Jiří Holík: Už je to zase tady Nářez z EU: Místní v práci, cizinci na podpoře. Německo, Švédsko, Belgie... To jsou čísla Slavil 50 mrtvých muslimů. Je mu to líto, ale dostal 3 roky Kolář z TOPky: Těším se, až s Piráty navážeme na odkaz Václava Havla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.