Češi se musí naučit žít bez dotací... Niedermayer a Dostálová se střetli kvůli penězům z EU

Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) si musí Česká republika uvědomit, že brzy přestaneme být příjemcem evropských dotací a staneme se čistým plátcem. „U nás si politici stále myslí, že všechno zaplatí EU, ale ostatní země také potřebují peníze na dálnice nebo školství,“ řekl s tím, že chápe zamýšlené snížení objemu peněz na tzv. kohezní politiku v rámci EU. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) tvrdí, že Česká republika ale stále není na ekonomickém průměru EU a bohatší země by měly pomáhat.

Debata Niedermayera a Dostálové proběhla po nedávném summitu v Praze, kde zástupci 16 z 28 zemí Evropské unie vyzvali, aby bohatší země EU více přispívaly na vyrovnání rozdílů v rámci celé Unie. Evropská komise totiž navrhla, aby se mezi roky 2021 a 2027 objem peněz určených na kohezní politiku zmenšil o deset procent.

Česká republika od roku 2004 do roku 2013 čerpala přes 26 miliard eur v dotacích. Premiér Babiš k tomu řekl, že Česká republika ale není jen zemí, která „bere,“ ale platí miliardy ročně na dividendách a poskytuje tak podporu chudším zemím EU. Podle informací České televize je ale stejně každý rok Česká republika výrazně v plusu a od vstupu do EU již načerpala téměř 750 miliard korun.

Tento Babišův argument ale v České televizi ztrhal europoslanec Luděk Niedermayer. „Babišovy dividendy, o kterých mluvil, absolutně nesouvisí s evropským rozpočtem a kohezní politikou, jsou to investice zahraničních investorů, které jim vynášejí a které mnohdy vznikaly ještě v době, kdy jsme nebyli členy EU,“ vysvětloval Niedermayer a dodal, že dividendy se platí soukromým investorům, ne do rozpočtů jednotlivých zemí. „To snad pochopí každý, kdo projde alespoň jednou přednáškou ekonomie,“ rýpl do premiéra.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová hovořila o dotacích coby významném prvku členství v EU. „Dotace jsou obrovským přínosem pro ČR, co se týče veřejných investic, tak tam v poslední době hradíme až 80 % z evropských peněz, což výrazně přispívá ke kvalitě života,“ zhodnotila přínos dotací Dostálová.

Dostálová ale europoslance za TOP 09 krotila. „Od toho je ta kohezní politika, aby starší země EU pomáhaly těm novějším a ekonomicky slabším a my stále ještě doháníme ten Západ,“ tvrdila Dostálová a narážela na nerovnoprávnost v rámci postavení jednotlivých zemí v EU.

Niedermayer ale opět nesouhlasil. „Já o žádném nerovnoprávném postavení nevím, jsem rád, že náš region dostává velmi velkorysou pomoc od těch bohatších zemí a je spíš naší chybou, že tu pomoc pořádně neumíme využít,“ řekl. Podle jeho slov jsou obrovské rozdíly v regionech po celé České republice a v těch chudších regionech evropské dotace různá politická hnutí dokázala zdiskreditovat.

„Problém je také ten, že dotace často končí u nějakých oligarchů a korupčních sítí, a to se pochopitelně těm bohatším zemím EU nelíbí, že peníze jejich daňových poplatníků jdou takovým směrem,“ vysvětloval Niedermayer.

Dostálová s ním souhlasila, že je problém v nerovnoměrném čerpání dotací v rámci České republiky. „Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj jsou na tom hůře než zbytek republiky a my to vnímáme, snažíme se pomoci právě díky evropským fondům. Je potřeba stírat rozdíly mezi regiony jak v České republice, tak v rámci celé EU,“ má jasno.

Niedermayer ale pokračoval, že se Češi musejí naučit žít bez dotací. „My se už ekonomicky blížíme k 90 procentům evropského průměru a brzy se na ten průměr dostaneme. Tomu musíme přizpůsobit naši politiku,“ apeloval.

Tento fakt je ale podle Dostálové dobrou vizitkou pro Českou republiku. „To, že se postupně z příjemce evropských peněz měníme v plátce, je dobrá vizitka, že bohatneme a rozvíjíme se. Musíme se na to období, kdy budeme čistými plátci, připravit,“ varuje Dostálová.

„EU rozhodla, že v rámci dotací na projekty sníží ten poměr ze současných 85 % na 55 %, kdy tedy každý projekt bude muset být financován ze 45 % vlastními zdroji, zatímco dosud to bylo jen z 15 %. Navíc byly české regiony rozděleny do tří kategorií, v rámci nichž se ta procenta budou lišit, což není úplně šťastné,“ smutnila Dostálová, že financí z EU razantně ubyde.

Niedermayer tento krok ale vítá. „Já pozitivně vnímám tu změnu kofinancování, jakkoliv to může v některých oblastech bolet. My jsme totiž už úplně zapomněli normální stav, že si svoje investice platí stát sám,“ řekl a doplnil, že mnohé projekty byly zbytečné a jen za účelem vyčerpat dotace, které by jinak propadly. „Alespoň si investoři lépe promyslí své budoucí plány,“ dodal.

