Česká vláda dál usiluje o ekonomické portfolio, nebo místopředsedu EK, uvedl Petříček

Petříček zdůraznil, že nejde o konečné rozhodnutí a Jourovou čekají ještě další jednání. Navíc seznam nominantů zatím není úplný, svého kandidáta nedodala Itálie. „Za nás stále platí to, že bychom usilovali o nějaké portfolio v oblasti ekonomických politik nebo digitální trh, případně místopředsednickou pozici,“ řekl.

„Vzhledem k tomu, že Věru Jourovou nominovalo Babišovo ANO, tak šéfka EK osvědčila smysl pro humor nebo chtěla popíchnout českého premiéra. Ale buď jak buď, rozhodně to není nějaké silnější portfolio, třeba ekonomické, o kterém snila česká vláda,“ uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Pověřit Babišova člověka dozorem nad vládou práva prosazování tohoto principu v EU nepřispěje a je to známkou slabosti nominované předsedkyně EK,“ napsal ČTK europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa s odkazem na dotační kauzu premiéra Andreje Babiše (ANO) a spory o to, zda je předseda vlády ve střetu zájmů.

„Portfolio je bez vlivu na významnou legislativu EU. Věra Jourová bude tlačena do peskování členských států nepohodlných Bruselu. Což není oblíbená pozice, a proto o ni nikdo nestojí. Tato pozice byla navíc v minulém období alespoň spojena s místopředsednickou funkcí v EK, což teď, jak se zdá, již není. Čímž již naprosto ztrácí smysl, protože takový komisař nevykompenzuje své slabé portfolio alespoň účastí v nejužším pracovním kruhu předsedy,“ uvedla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Věc by podle ní mohla být „sladkou pomstou Bruselu“.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného jde o spekulaci, která určitě neposiluje vyjednávací pozici ČR. „Pokud by to tak dopadlo, velmi by záleželo na rozsahu věcí, které by toto portfolio obsahovalo. A to není vůbec jasné,“ poznamenal.

Bývalý tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza upozornil, že vše může být jinak a spekulace mohou pouze testovat spokojenost Česka s nabídkou. „Ale pokud tuto nabídku Věra Jourová skutečně dostane, tak to znamená, že nová šéfka EK považuje Věru Jourovou za důvěryhodného člověka a nabízí jí jedno z klíčových témat své komise, protože obrana právního státu a boj s informačními útoky bude hrát v dalších letech významnou roli,“ míní. ČTK řekl, že alespoň zčásti by tak Jourová a její tým navázaly na to, co dělala do nynějška a v čem byla úspěšná, včetně spolupráce se sociálními sítěmi na boji s nenávistnými projevy a vlivem dezinformací na volby.

„Zároveň by to byl od šéfky Komise velmi chytrý tah, kdy za obranu právního státu učiní zodpovědnou komisařku ze země, která sice ještě nemá tak velké problémy jako Maďarsko a Polsko, ale posouvá se jejich směrem,“ uvedl. Současně by to podle Prouzy, který je kritikem českého premiéra, bylo jasným vzkazem, že nová šéfka EK považuje za příliš nebezpečné svěřit zástupci Česka jakékoli portfolio, které by mohl negativně ovlivnit Babišův údajný střet zájmů.

O možném portfoliu pro Jourovou informoval portál Politico s odvoláním na dva vysoce postavené činitele. Podle něj jde o vstřícný krok nové předsedkyně Evropské komise vůči zemím Visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si stěžovali na to, že končící EK nespravedlivě pranýřovala stav právního státu v tomto regionu. Kritiku ze strany zejména místopředsedy EK Franse Timmermanse, do jehož působnosti patří i vláda práva, si vysloužily Varšava a Budapešť.

Pokud by Jourová nabídku Ursuly von der Leyenové přijala, měla by jako eurokomisařka na starosti dohled nad mechanismem, který by na unijní úrovni posuzoval stav právního státu. Von der Leyenová se podle portálu netají tím, že podporuje návrh spojit vyplácení evropských peněz s dodržováním demokratických principů a vlády zákona. V končící EK má Jourová na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.

autor: nab