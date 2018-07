Česko by mělo otevřít kontrolovanou migraci, byla by to investice, která se v budoucnu vyplatí, je přesvědčen šéf OECD

V aktuální zprávě OECD o české ekonomice tak organizace doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců. „Jedním z důvodů, proč křivka hospodářského růstu v Česku začíná klesat, je to, že nemáte dostatek pracovních sil. Tohle je kardinální překážka,“ zdůraznil generální tajemník OECD.

Co by mohlo pomoct tuto situaci vyřešit, je podle Gurríi otevřít se kontrolovanému přísunu migrantů. „Tuzemské hospodářství nemá jak pokrýt potřeby, které vznikají v důsledku investic. Česku nezbude, než nechat lidi, aby pracovali déle, zapojit ženy, mladé muže, postarší generace a otevřít se kontrolovanému přísunu migrantů,“ uvedl.

„Přijetí migrantů je investice, není to žádná charita nebo vyhazování peněz,“ míní Gurría, podle kterého je to s jako každou investicí tak, že musíte chvíli počkat, než se vám začne vyplácet, než začne produkovat to, co chcete. „Ochlazení české ekonomiky, která hodně spoléhá na export, může kromě nedostatku lidí přinést i eskalující obchodní válka, v níž si velké ekonomiky vzájemně nastavují cla,“ doplnil.

Původní zdroj ZDE

I když sám Gurría prý nerad používá výraz válka, souhlasí s tím, že jde o proces, který eskaluje. „Napětí ve světovém obchodě graduje. Mohlo by se to zvrtnout v obchodní válku, která by se zcela vymkla komukoliv z rukou. Mohlo by to zasáhnout i investiční toky,“ uzavřel.

Psali jsme: Andrej Babiš má radost: Česko je na tom dobře. Dostali jsme pochvalu Paroubek: OECD fantazíruje Premiér Babiš: Největší problém je nedostatek pracovní síly ve všech profesích Premiér Babiš se setká s generálním tajemníkem OECD Gurríou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab