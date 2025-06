Zásah v Íránu: Jaderné ohrožení se nekoná

Světem proletěla zpráva o izraelském útoku na Írán.

„POZOR!!! Izrael před krátkou dobou zaútočil na Tabriz. Nejvyšší představitel íránského jaderného programu přiznal, že jaderné zařízení v Natanzu – jedno z nejdůležitějších jaderných zařízení režimu – bylo ZCELA zničeno. Neuvěřitelné. Velkolepé. Spektakulární!!!“ napsal na sociální síti X Hillel Fuld, který se na sociální síti X představuje jako hrdý izraelský občan.

BREAKING!! Israel carried out a strike in Tabriz a short time ago.



Iran’s top nuclear chief has admitted that the Natanz facility—one of the regime’s most vital nuclear sites—has been COMPLETELY destroyed.



Unbelievable. Magnificent. Spectacular!! pic.twitter.com/gosNTcTYDW — Hillel Fuld (@HilzFuld) June 13, 2025

Zpravodajský kanál Culture War Report upozornil, že zařízení v Natanzu je skutečně zásadní.

#Breaking Israel hit the Natanz uranium enrichment facility multiple times, according to Iranian state television.



Prime Minister Netanyahu confirmed the site was a target.



Natanz is a key part of Iran’s nuclear program, with centrifuges operating both above and below ground… pic.twitter.com/T2aoOsETpe — Culture War Report (@CultureWar2020) June 13, 2025

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) nedošlo k žádnému nečekanému úniku radiace.

„Mezinárodní agentura pro atomovou energii v pátek uvedla, že v jaderném zařízení Natanz, které bylo cílem izraelského útoku, nedošlo ke zvýšení úrovně radiace, a to s odvoláním na informace poskytnuté íránskými úřady,“ napsal indický státní hindský zpravodajský televizní kanál DD News.

Specialista na jadernou energetiku Mark Nelson se k útoku vyjádřil.

„V Natanzu není žádný reaktor. Natanz je zařízení na obohacování uranu, což není typ zařízení s nebezpečně radioaktivními materiály. Zničení obohacovacího zařízení neuvolňuje nebezpečnou radiaci. Buďte opatrní, když sledujte ‚mimořádné zprávy‘, které se mohou objevit v souvislosti s touto událostí. Nedoporučuji přicházet do styku s hexafluoridem uranu,“ uvedl.

A doporučil, aby v dohledné době nepřijímali zaměstnání v íránských jaderných zařízeních.

There is no reactor at Natanz.



Natanz is an enrichment facility, which is not a type of facility with dangerously radioactive materials in it.



Destroying an enrichment facility does not release dangerous radiation.



Be careful with "breaking" news reports as this event unfolds. https://t.co/KolpxKgamC — Mark Nelson (@energybants) June 13, 2025

Psali jsme: Ruce pryč. USA nechtějí mít s izraelským útokem nic společného Trump mluvil s Putinem. V Čechách některým praská žilka Trumpův telefonát s Putinem. A k tomu Írán Zbořil se vypořádal s Ivou Pazderkovou přirovnáním