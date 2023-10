Československo Ivana Hoffmana. Česká hymna ve štábu Smeru, proti tomu Pavlův výstup

POHLED IVANA HOFFMANA To, co mají Češi a Slováci společného, není politika, ale děti, poznamenává Ivan Hoffman, který zevrubně poznal oba národy někdejšího Československa. Tímto je podle něj třeba se dívat i na výstup Petra Pavla, že vztahy obou zemí budou poškozeny, pokud volby vyhraje Robert Fico.

reklama

Před slovenskými volbami se český prezident Petr Pavel nechal slyšet, že vyhraje-li Robert Fico, poškodí to československé vztahy. Byl to výrok nediplomatický a chybný zároveň, neboť po rozdělení Československa politiky už politika Čechy a Slováky nerozděluje. Neobratnost českého prezidenta využil bývalý, a nejspíše i budoucí slovenský premiér ke státnické předvolební řeči, ve které připomenul, že za příspěvek k dobrým československým vztahům obdržel nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva.

I třicet let po rozdělení Československa platí, že to, co mají Češi a Slováci společného, není politika, ale děti. Vedle společné minulosti je nám navíc souzena i společná středoevropská budoucnost. Zda přežije EU, je ve hvězdách, ale kde žijeme a kdo jsou naši sousedé, je jasně dáno.

Fotogalerie: - Volebný vlak

Mimořádný český zájem o slovenské volby měl dvě příčiny. První byl strach českého mainstreamu, že vyhraje národně orientovaný Fico, druhou byla obava významné části české veřejnosti, že Slovensko ovládnou progresivci orientovaní na Brusel. Že se v oslavujícím volebním štábu Ficova Smeru vedle slovenské hymny zpívala i česká, byl stejně emotivní moment, jako když se na Václaváku při protivládních demonstracích zpívá i hymna slovenská. Kdyby vítězství oslavovali progresivci, nezpívala by se zřejmě ani hymna slovenská, neboť v zájmu Bruselu určitě není, aby Slováci, a národy obecně, ožili.

Fotogalerie: - Slovensko za časů voleb

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 24166 lidí

Navzdory masivní kampani proti Ficovi většina Slováků progresivním liberálům nenaletěla. Není to velké překvapení, protože v celé Evropě se veřejné mínění odklání od progresivní agendy, která místo prosperity přináší chaos a úpadek. Platí to pro ekonomicky samovražedný grýndýl, anebo naivní představu, že Evropa může zvládnout invazi migrantů, anebo z ní dokonce profitovat. Veřejné mínění se ale odklání i od přilévání oleje do ohně na Ukrajině anebo od progresivních genderových výmyslů. Čeho je moc, toho je příliš, a ani geniální marketér sedící na hromadě eur a dolarů nesvede prodat voličům vachrlatý politický produkt, jakým je místopředseda Evropského parlamentu, který slibuje se voličům odměnit „evropskými řešeními“.

„Evropské řešení“ je zvíře, které existuje jenom na papíře. V praxi je důsledkem progresivních nápadů ekonomický, civilizační a duchovní regres. Despekt Slováků k tomuto „bruselskému zvířeti“ je nakažlivým příkladem, že vzpoura je možná. Je to výzva, rovněž zvolit při nejbližší příležitosti vlastní, tedy národní zájem.

Fotogalerie: - Čekání na Fica

Psali jsme: Globální dobro šířené násilím? S tím se lidé nesmíří, varuje Hoffman Ve jménu „hodnot“ zlikvidují vše, co ještě funguje. Ivan Hoffman vidí tragédii liberální demokracie Západ umí jenom drancovat kolonie, vidí Ivan Hoffman. Co vypadalo jako růst, je ve skutečnosti rakovina Hoffman po summitu NATO: Západ nechává Ukrajinu krvácet, s jejím vítězstvím nepočítá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE