Český rouškový Klondike. S respirátory kšeftuje i autobazar. „Vekslácká vláda“, nezdržel se reportér poznámky

reklama

Reportér INFO.cz Petr Vrabec se vydal prozkoumat, jak je to skutečně s nákupy respirátorů. Prý se tomu říká český Klondike. „Teď jdeme na úřad Prahy 8, kde taky nakupovali ty zednické respirátory 95. A myslím, že jako my, se budete divit, od koho vlastně ty respirátory koupili,“ řekl na úvod reportáže Vrabec.

Objevují se údajně případy, kdy státní organizace nebo úřady, ve snaze splnit vládní nařízení a zároveň se vejít do rozpočtu, nakupují od společností bez historie nebo od takových které se zdravotnictvím do té doby neměly nic společného. „Zakoupili jsme 170 tisíc respirátorů, průměrná cena je kolem 7 korun za jeden. Co se týká toho, zda jsou, nebo nejsou nelegální, tak vlastně v tom nařízení vlády bylo FFP2 a kn95, a to my vlastně splňujeme,“ řekl k nákupu místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek. Na otázku, zda něco ví o historii firmy, která jim respirátory dodávala, odvětil: „Tu historii jsme opravdu neřešili, abych pravdu řekl.“

Když ho reportér konfrontoval s tím, že oním dodavatelem je jistý autobazar, řekl Vítek: „Heleďte, to je těžký. My jako městská část prostě musíme nějakým způsobem hospodařit. To nařízení vlády nám dalo úkol vybavit nejen pedagogické, ale i nepedagogické pracovníky. Udělali jsme výdej občanům. Nemůžeme prostě kupovat za 50 korun respirátor,“ řekl místostarosta s pokrčením ramen. A dodává: „Jestliže v nařízení vlády je KN95 a FFP2, tak pro nás je důležité hlavně splnit to nařízení, abychom neměli sankci, ale taky samozřejmě cena, protože my jsme stotisícové město, které má třicet škol, školek. Musíme vybavovat úředníky, domovy seniorů, a to jsou neskutečné peníze. Ten rok covidu ten náš fond prakticky vysál.“

Psali jsme: Hamáček má co vysvětlovat. Tendr k antigennímu testování provází podezření. Babiš chce odpovědi

David Straka, odpovědný za krizové řízení v Praze 8, řekl, že většina společností, které nyní prodávají respirátory a podobné ochranné pomůcky, jsou firmy, které před rokem nic takového neprodávaly. „Ale dokázaly si najít cestu, jak je do Česka přivézt,“ dodává.

Následně Vrabec divákům představil, jak celý byznys funguje. Na čínském internetovém portálu Alibaba lze nalézt dokonce respirátory za 1 korunu. „My teda teoreticky z toho milionu roušek, které koupíme, vyděláme 3 miliony korun, a to jsme nejlevnější v kraji. A to se stačí domluvit s někým na vládě. Teď si představte, že na tyhle respirátory je ještě výjimka, kterou dala ministryně financí Alena Schillerová, takže se u toho neplatí ani DPH.“

„Celkově k tomu nařízení vlády se dá říct jen jedno jediné – to je prostě vekslácká vláda, která nutí lidi nakupovat věci, které je v podstatě moc neochrání. Jde akorát o to, aby prodala to, co zbytečně nakoupila.“ řekl závěrem reportér Vrabec. Odkaz na celou reportáž ZDE.

Psali jsme: Miss inkluzivní panoptikum. Tomáš Vyoral o soutěži krásy poněmecku a svobodě projevu v praxi Další volby do Rady ČT začínají. Hlásí se revoluční student Mejstřík i jeho nástupce, který zavařil Hamplovi. A jedno jméno, které nadzvedne poklop kaváren... Zoufalí lidé kvůli vládním opatřením páchají sebevraždy, zní z SPD Kaňkovský (KDU-ČSL): V době covidu je každá návštěva úřadu zbytečně zatěžující

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.