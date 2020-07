Český zemědělec promlouvá: Druhá vlna koronaviru? To by byla katastrofa

Zemědělec Jan Janovský v rozhovoru pro Český rozhlas popsal, jak vypadalo pár perných dní českého zemědělce v koronavirové krizi. Bylo to prý velmi složité. A kdyby se na podzim vrátila nová koronavirová vlna, byla by to podle Janovského katastrofa. Už kvůli sklizni jablek. Sklidit jablko prý totiž není jen tak. Ve vysílání důrazně hájil české zemědělce a zlobil se, že jsou zemědělci posledních dvacet let dehonestováni.

Janovský hospodaří v Oticích u Prahy. Pěstuje pšenici, ječmen, řepku, brambory a v sadech jablka. V koronavirových časech to však měl jako soukromý zemědělec velmi složité, protože neměl prakticky nikoho k ruce. Pro představu popsal, jak vypadá perný den.

„Vstanete ráno v 6, připravíte si osivo, v 7 jdete na pole, připravujete si věci, většinou se připravuje celý den až do noci. Druhý den se jde hnojit a sít. A jen kvůli tomu, že už jsem dneska velmi dobře mechanizačně vybaven, tak se to dá zvládnout. Jinak by to nešlo,“ popsal host do rozhlasu. „Tam je výhoda, že to setí, když funguje, tak je to v podstatě kancelářská práce. Musíte to odřídit, ohlídat, ale dneska už to jde,“ prozradil.

Moderní stroje mají i svou nevýhodu, říká. Člověk se s nimi musí učit pracovat, není to tak, že by člověk uměl ovládat stroj za 10 minut.

Kdyby náhodou na podzim přišla nová vlna koronaviru, pro pana Janovského by to bylo zlé. „To by byla katastrofa,“ přiznal otevřeně. Na trhání jablek jsou potřeba lidé, to prý stroje nezvládnou. „Sklizeň začínáme po 10. srpnu a končíme kolem 15. listopadu, protože tam jsou různé odrůdy jablek,“ vysvětlil zemědělec. Takže kdyby přišla druhá vlna koronaviru, tak by pan Janovský neměl jak sklidit. Už proto ne, že mladší lidé se na zemědělské práce moc nehrnou.

„Já doufám, že tím, že sem k vám přijdu, tak trochu zlepším ten pohled na to zemědělství, protože zemědělství je dneska skloňovaný jenom v pádech ‚řepka, zemědělec ničil, zemědělec neumí, dovezeme‘. To si myslím, že je špatně. Českej zemědělec je pracovitej a přizpůsobivej, ale posledních dvacet let nebo ještě dýl je dehonestovanej, nikdo z těch mladejch lidí... nebo jich je velice málo, co do zemědělství jdou. Zemědělství je velmi náročná profese na vzdělání,“ zdůraznil, s tím, že o pěstování plodin toho zemědělec musí vědět opravdu hodně.

Ani sklizeň jablek prý není nic triviálního.

„Podstatná věc je, že ta jablka nemůže trhat každej, musí se to umět,“ vysvětlil soukromník. Než se člověk pořádně naučí sklízet jablka, prý to trvá až týden.

