Chceme více pravomocí, volá senátor Dienstbier

Nyní to platí především pro volební zákony. Senátoři z ústavní komise by chtěli rozšíření na zákony o NKÚ, ČNB a Ústavním soudu, případně i na zákony o soudech a soudcích a o státním zastupitelství. Vyplynulo to z dnešního jednání komise.

„Minimalistická varianta je NKÚ, Ústavní soud a ČNB,“ uvedl předseda komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Obává se toho, že rozšíření i na zákony o soudcích a žalobcích narazí na výrazný politický odpor ve Sněmovně. „Můžeme se dohadovat, proč to hnutí ANO tak moc vadí, ale je to zřejmě realita,“ uvedl Dienstbier v souvislosti se zákonem o státním zastupitelství.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

Tato norma se dostala do popředí zájmu v souvislosti s trestním stíháním premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo, které bylo zastaveno. Senátoři i nevládní poslanci navrhli úpravy, které měly posílit nezávislost žalobců na vládě. Provládní poslanci ale čekají na vládní úpravu.

Ústavní posílení pravomocí NKÚ ve vztahu k obcím vláda navrhla opakovaně. Senát to ale zatím odmítal kvůli tomu, že by to vedlo jen ke zmnožení kontrol, které obce zatěžují. Podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila by problém mohla vyřešit evidence kontrol, aby už různé kontrolní úřady neprověřovaly stejnou věc a nezřídka s rozdílným výsledkem.

Andrej Babiš ANO 2011



