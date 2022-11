Cherson se raduje. Zelenskyj ale ukázal jinam: Doněcká oblast, tam je to peklo

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ještě jednou vrátil k osvobození Chersonu, které teď Ukrajinci slaví nejen v samotném městě, ale po celé zemi. A slova díků, které dnes všichni směřují k ukrajinským vojákům vstupujícím do Chersonu, patří i všem ostatním vojákům. Všem těm, kteří brání zemi na severu, na východě i na jihu. U hranic i v Doněcké oblasti, kde Rusové dál tvrdě útočí.

„A zejména jsou to slova díků těm, kteří snášejí ruské útoky na Doněckou oblast – je to tam prostě peklo. Každý den tam probíhají nesmírně brutální boje. Ale naše jednotky se statečně brání, odolávají strašlivému tlaku okupantů a udržují naše obranné linie. To je velmi důležité. Díky silné obraně tam, v Doněcké oblasti, můžeme vést útočné operace na dalších směrech. Děkuji všem našim vojákům, kteří brání Ukrajinu v těchto mimořádně těžkých bojích. Pavlivka, Maryinka, Pervomajske, Avdijivka...“ uvedl Zelenskyj.

Pokud jde o osvobozený Cherson, Zelenskyj podotkl, že místní obyvatelé teď při vítání ukrajinských vojáků dávají jasně najevo, pro koho bije jejich srdce, zda pro Ukrajinu, nebo pro ruské agresory.

„Měsíce ruské okupace, měsíce výsměchu našim lidem, měsíce příběhů o tom, že Rusko je tam prý navždy... A přesto je na ulicích moře ukrajinských vlajek. Lidi ani nenapadlo odmítnout Ukrajinu. A svět to teď vidí. Vidí, co to znamená, když se Ukrajinci setkávají s vlastními lidmi. Vidí, co znamená jednota Ukrajinců. A vidí, proč bychom měli celou naši zemi osvobodit od okupantů,“ pravil ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že ukrajinská armáda nakonec osvobodí celé své území v rozsahu mezinárodně uznaných hranic. Osvobodí prý Melitopol i další města. Jedním, dechem však dodal, že před Ukrajinci je na nově osvobozených územích spousta práce.

„Všude na osvobozeném území mají naši pyrotechnici spoustu práce. Bylo již odstraněno téměř 2000 výbušných předmětů – min, nástražných drátů a nevybuchlé munice,“ upozornil. V samotném Chersonu prý pracuje deset týmů pyrotechniků a Zelenskyj požádal všechny obyvatele města, aby se sami nepokoušeli vstupovat do objektů, ze kterých Rusové utekli, protože je pravděpodobné, že za sebou zanechali řadu nástrah. Obyvatelé Chersonu mají vše ponechat na ženistech, policistech a dalších ukrajinských složkách.

„Před útěkem z Chersonu okupanti zničili veškerou kritickou infrastrukturu – komunikace, zásobování vodou, teplem, elektřinou... Rusové mají všude stejný cíl – co největší výsměch lidem. Ale my všechno obnovíme. Věřte mi. I když to chce čas, už teď je všem jasné, že výsledek bude náš, ukrajinský,“ dodal obratem.

Pak už se Zelenskyj jen rozloučil.

„Děkuji všem, kteří bojují a pracují pro ukrajinské vítězství! Děkuji všem na světě, kteří nám tolik pomáhají! Věčná sláva všem, kteří položili život za rodnou Ukrajinu! Sláva Ukrajině!“

Psali jsme: Zelenskyj k ruským vojákům a kolaborantům z Chersonu: Máte jedinou možnost „Okupanti neodcházejí, my je vyháníme“ A pak Zelenskyj poslal speciální poděkování do USA Ráno a večer. Zelenskyj Ukrajincům sdělil, kdy mají šetřit. Útoky si vybraly svou daň Lodě stojí, lidé hladoví. Zelenskyj si myslí, že Rusko chce zničit celý svět

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama