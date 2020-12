Chirurg ke covidu: Jsem velký zastánce očkování, ale českou společnost na něj nemáme připravenou

reklama

Zmizely mezi Čechy podle Šebka entuziasmus a solidarita během vleklé covidové krize? „Já bych to rozdělil na dvě roviny, na úrovni rodin a třeba i obcí, tam ta solidarita pořád je, to je v nás nějak geneticky zakódované, Češi jsou opravdu solidární a štědří. Druhá rovina je to, co sledujeme v médiích, ta opatření, co šla od vlády, a tam jsme skutečně mírně apatičtí,“ domnívá se Šebek.

A jak se posunuly naše znalosti o této nemoci? „Já si myslím, že jsme se posunuli k tomu, že toho pořád ještě mnoho nevíme. A ono je to docela správný, protože tím zůstáváme pokorní. Samozřejmě výzkum běží, brzo tady budeme mít vakcínu, ale pořád se neumíme moc dobře vyrovnat s tou epidemií jako celkem,“ řekl lékař.

V čem jsme jako Češi podle Šebka udělali chybu? „My jsme možná ze začátku hledali silného lídra místo toho, aby každý hledal toho lídra sám v sobě,“ a dodal: „Celá koronavirová krize je opravdu velký průšvih, ale zase to není důvod k panice a obavám. Je potřeba se z celé situace poučit a nacházet příležitosti.“

Moderátor také upozornil, že Šebek má rodiče, kteří by se dali považovat za ohroženou skupinu. Jakým způsobem se mu podařilo je ochránit? „Nepodařilo, jsou to neposedové a nepovedlo se mi to. Každý má asi takovou zkušenost. Naštěstí neonemocněli. Je to generace, která prožila nebo si pamatuje válku, a je to pro ni něco úplně jiného,“ myslí si lékař.

K právě zahájenému plošnému antigennímu testování zdarma Šebek řekl následující: „Stoprocentně to má cenu v domovech důchodců a ústavech sociální péče. I to celoplošné testování má smysl. Moc rád bych tam viděl zapojení technologií. Funkční eRoušku, trasování, chytrou karanténu a spoustu dalších vymožeností, které bychom jako lidé ve 21. století mohli mít. A nemáme je, protože jsme se nepoučili z té první vlny.“

Situaci kolem vakcinace by měla vláda podle lékaře určitě řešit. „Myslím si, že v téhle situaci nemáme českou populaci připravenou na očkování. Tím nechci od očkování nikoho odradit. Já jsem velkým příznivcem očkování, jeho prospěšnost vnímám hlavně na misích. Chybí tady osvěta a celá ta kampaň, pokud byla zahájena, tak jsem si jí vůbec nevšiml. Rozumím obavám, myslím si, že by bylo rozumné vysvětlovat, jakým způsobem ten vývoj vakcíny probíhal a že to není nějaká rychlokvaška. A teď to říkám hypoteticky, protože mě by to taky zajímalo a potřebuji přesvědčit. Bez očkování tuto epidemii nezvládneme.“

