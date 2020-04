Chlast ti vyžral mozek, nevětraná žumpo? Parta normalizačních debílků s mastnou hubou. Populární tvář české pravice nakládala

Populární facebookový glosátor Honza Paluska nekorektně okomentoval reakci vrcholných politiků na včerejší rozhodnutí soudu, který zrušil některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. „Tobě už ten chlast taky dobře vyžral mozek, co? Soud na sebe bere odpovědnost za dodržování zákonů. Od toho ty soudy jsou! Je to napsaný v Ústavě, který jsi mimochodem přísahal věrnost,“ neváhal se pustit do prezidenta Zemana. A Babiš? Prý si ani nedokáže zavázat boty bez toho, aniž by spáchal kardinální problém.

Člen ODS a konzervativní facebookový glosátor Honza Paluska okomentoval rozhodnutí soudu, které zrušilo některá nařízení ohledně zákazu volného pohybu osob či zákazu maloobchodu. Soud včera zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření Ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, služby a maloobchod. Podle soudu jsou nezákonná. Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který kritizoval mimo jiné to, žezmíněná opatření jsou svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je pravomocné.

„Není nádherný, jak si ten život i přes turbulentní doby jede furt ve stejnejch kolejích? Mně to teda přijde uklidňující,“ začal Paluska. Poté se jal glosovat některé komentáře politiků, které k rozhodnutí soudu měli. Například premiér Andrej Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je absurdní, že on zachránil desetitisíce českých občanů. To si však Paluska nemyslí. „Desetitisíce prdů a vořechů. To je, jako kdybys ve fotbale popadl míč do ruky, doběhl s ním do brány (chceš zachránit přece tři body) a rozhodčí ti to písknul, protože fotbal se hraje nohama, a ne rukama,“ nenechal si nic líbit člen ODS. Absurdní pak prý je, že takový „vychcánek“ jako Babiš, který si prý není schopný ani zavázat tkaničku, aniž by u toho nenapáchal obrovské chyby, je nejoblíbenějším politikem v zemi.

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 9960 lidí

Jako dalšího si konzervativní glosátor vzal na mušku prezidenta Miloše Zemana. „Soud na sebe bere odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství ČR,“ prý řekl Zeman. „Tobě už ten chlast taky dobře vyžral mozek, co? Soud na sebe bere odpovědnost za dodržování zákonů. Od toho ty soudy jsou! Je to napsaný v Ústavě, který jsi mimochodem přísahal věrnost,“ rázně zareagoval Honza Paluska. Prý se má prezident občas podívat na to, co z něj zbylo. Dle Palusky si ho parta „normalizačních debílků s mastnou hubou“ vodí jako medvěda. Navíc prý nadbíhá Rusům a Číňanům, a to mnohem víc než Komsomolská pravda. „Tvoje poselství národu mají hodnotu nevětraný žumpy. Lidi se ti smějou, ty špatná karikaturo Zápotockýho!“ zakončil Paluska kritiku prezidenta Zemana.

Obyčejný člověk si prý říká to, že nám vládne soudcokracie, tedy prý nikým nevolení soudci. Tak to dle Palusky není. Má nám vládnout vláda, kterou kontroluje parlament, jenž též přijímá zákony, a soud má kontrolovat jejich správné dodržování. Tomu se říká dělba moci, což prý odděluje svobodný stát a diktaturu.

„A díky bohu za to, protože, i když soudnictví v naší zemi má 1000 a jeden problémů, tak na výkon soudce furt potřebuješ nějakou erudici, kdežto třeba na ministra v tý tebou zvolený vládě ti v lepším případě stačí tajtrdlíkovat v SuperStar a v tom horším pár let udávat StB a pak se nechat zaměstnat v holdingu. Míň čti Blesk a víc choď do školy, ty ovce se stockholmským syndromem. Holt vlastní stín nepřekročíš, krize nekrize. War never changes,“ zakončil Paluska.

