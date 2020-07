Chorvatskem hýbe kauza podivného testování na covid. Pokud se tam chystáte, čtete pozorně. A počítejte, kolik peněz berete. Rodinu to vyjde na 21 tisíc

reklama

Jak jsme již informovali, cesta do Chorvatska by pro české občany neměla být komplikovaná, pro ulehčení je lepší vyplnit ještě před cestou elektronický formulář, aby kontrola na hranicích netrvala tak dlouho. K potenciálním komplikacím by ovšem mohlo dojít na rakouských hranicích při cestě zpátky. Jak informoval server Euronews, Rakousko, které je tranzitní zemí na cestě do a z Chorvatska, zavedlo hraniční kontroly na hranicích se Slovinskem. A to kvůli nárůstu případů koronaviru na západním Balkánu. Cestující ze Slovinska by tedy měli počítat s náhodnými kontrolami, např. u dálničního tunelu Karavanky. Vojáci a policisté kontrolují jak lidi, tak náklad. Dle Euronews se však zaměřují hlavně na vozy s poznávacími značkami ze zemí, kde roste počet případů, jako je Srbsko či Bosna a Hercegovina. Pokud jde o autobusy, příslušníci rakouských sil údajně kontrolují všechny pasažéry, což znamená, že cestující musí vystoupit, nechat se zkontrolovat a zase nastoupit, než mohou pokračovat v cestě. Server také uvádí, že ne všechny testy, které se v zemích Balkánu prodávají, jsou v Rakousku brány jako validní. A varuje, že by se kontroly na hranicích mohly rozšířit i na ty italsko-rakouské.

Dle serveru Index.hr se také zpřísňují pravidla pro pořádání koncertů v samotném Chorvatsku. Kdo byl v posledních 14 dnech v zahraničí a nemá negativní test na COVID-19 z posledních 48 hodin, ten se jich nesmí zúčastnit. Pódium musí být od publika vzdáleno nejméně 4 metry a doporučuje se nejméně dvoumetrová vzdálenost od zpěváků a hráčů na dechové nástroje. Omezena je také kapacita, u venkovních koncertů je to 1000 účastníků, u vnitřních prostor 500. Místa by měla být jenom k sezení, ale pokud budou i místa k stání, nemělo by jich být více než 100 a opět by měla být zajištěna bezpečná vzdálenost.

V pátek, jak uvedl jeden z největších chorvatských webů Net.hr, bylo číslo testovaných Chorvatů lehce přes 100 tisíc. Ti všichni prošli testy. Problém podle webu nastal zejména u čtyř procent, tedy rovných čtyř tisíc lidí. Ti si totiž testování hradili sami. Ať už z důvodu prevence či vlastního podezření. Na test je tudíž neposlal lékař, neměli žádanku. Báli se však, že by mohli být nakažení.

Nejen zmíněný web se proto zaměřil na zdravotní ústav v Záhřebu. Jeho celý název zní "U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, sídlí na adrese Mirogojska cesta a původně jde o hygienický ústav založený v roce 1949. Spolu s hygienou se soustředí na preventivní medicínu a rovněž na výzkum.

A právě zde došlo podle stránek Net.hr k velmi podivné události, která ještě dnes rezonuje Chorvatskem.

Obvyklá praxe by měla být taková, že pokud se necítíte dobře, máte podezření na koronavirus, je důležité, abyste se maximálně izolovali od ostatních. V Chorvatsku tento postup příliš nedodrželi. Ve Štamparu, jak se slangově institut nazývá, totiž nemocní museli nejprve zaparkovat, posléze vystoupit, pěšky dojít k podkladně, pak se vrátit a podstoupit vyšetření. To vše mezi dalšími nemocnými. A samozřejmě je důležité dodat, že za tento neobvyklý a poměrně riskantní přístup zdravotnického institutu museli ještě zaplatit.

A redakce čtenářů?

„Hahaha, fake pandemija!" uvedl jeden z Chorvatů, což evidentně nepotřebuje překlad. Další ze čtenářů ovšem přitvrdil. Pisatelka Ivana Tolsnay totiž uvedla, že v nemocnicích leží nakažení mimo izolaci a vyzvala další, aby se o podobné zkušenosti podělili. Konkrétní však nebyla, žádnou nemocnici neuvedla. „Chorvati nemusí být testováni na koronu, je lepší testovat na šílenství nebo vzteklinu," dodal další ze čtenářů zmíněného textu.

Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović slíbil, že již tento víkend budou zpřísněna pravidla pro velká shromáždění, jako jsou právě svatby a podobné slavnostní příležitosti. „Ukázalo se, že přes noc nemůžete změnit tradici, a faktem je, že všechna ta shromáždění, na nichž se lidé objímají, což je normální, jsou náchylná k šíření koronaviru,“ řekl. Doplnil, že je na epidemiologovi, jak moc bude tento počet omezen, ale určitě to bude méně než sto, a opatření budou přijata s předpokladem, že se začnou tento víkend dodržovat.

Pakliže by si někdo myslel, že v Chorvatsku není koronavirus tématem číslo jedno, rychle jej vyvedeme z omylu. Až devadesát procent nejčtenějších článků, které jsme v pátek našli, se v oblíbené destinaci stovek tisíc Čechů netýkalo ničeho jiného…

Aktuální cena jednoho testu je podle dostupných informací 1500 kun, tedy více než 5 tisíc korun. Čtyřčlenná rodina by tak za dobrovolné testy zaplatila přes dvacet tisíc korun. Že jde o vysokou částku i pro místní, je jasné. Chorvatský ústav zdravotního pojištění (HZZO) proto stanovil výrazně nižší ceny za testování na Covid-19, takže v budoucnu by měly stát 501 kun nebo 698 kun. I přesto zůstává cenové rozpětí mezi 1500 - 2500 korunami.

Nižší ceny i po doporučení chorvatského ministra zdravotnictví musí schválit jednotlivé správní rady zdravotnických zařízení. Kdy k tomu dojde, není doposud jasné.

