Chovanec, Nagyová? Robert Šlachta vyklopil vše. Překvapivá slova

Proč Robert Šlachta odešel po 29 letech do civilu? I na to odpověděl v pořadu České televize. „Na té funkci, kde jsem byl, tak už není možno a nelze jakoby nic změnit. To, co jsem chtěl třeba v bezpečnostních složkách měnit, na celní správě jsem to dotáhl do maxima, vychoval jsem nástupce. V současné době jsem se odhodlal k tomu, že budu v současné době psát knihu a budu nějakým způsobem zpytovat svědomí, co za těch 29 let bylo,“ uvedl Šlachta.

„Od poslední reorganizace od roku 2016, tak jsem očekával ty sliby, sliby architektů pana Chovance, Tuhého a Laubeho s tím, co se všechno zlepší,“ poznamenal dále Šlachta. On podle svých slov nedokázal s těmito pány spolupracovat, takže i z toho důvodu odešel.

„Kdyby bylo po našem, to nebylo jenom po mém, ale bylo to vůbec o tom fungování… a tak… jak s námi se ani nebavili o tom, jak by to mělo být, tak samozřejmě bych zůstal a pokračoval bych v práci,“ dodal Šlachta. „Myslím si, že bezpečnostní složky v současné době i pod vedením současného Ministerstva vnitra a vedení policejního prezidia se prostě dostaly tam, kde já bych ani nebyl schopen fungovat,“ řekl. Nyní chce odpočívat.

V pořadu se přiznal, že je hodně věcí, které by ve své kariéře udělal jinak. Mimo jiné zmínil tiskovou konferenci po kauze Nagyová. „Sami jsme netušili nikdo, jakým způsobem to prezentovat. Samozřejmě, my jsme ji prezentovali stejně, jak to bylo do roku 2008 prezentováno. A do té doby nebo v současné době je nám to kladeno za vinu.“

„Když tedy budete dávat teď dohromady tu knihu, testujete tím také terén, zda by se pro vás, můžete dokončit otázku, zda by se pro vás otevírala politická kariéra?“ zeptal se následně moderátor Martin Řezníček. „Víte, koho tím testuju? Testuju tím novináře, testuju tím politiky, některé hloupé, jejich názory o tom, že se bude snažit vysvětlit, co bylo podstatou těch kauz a co bylo podstatou toho, že ty lidi ty kauzy zpracovávali a šli do toho ohrožení a do toho rizika, že ty kauzy dělali; a myslím si, že i ty závěry, které jsou zkratkovité médii, tak jenom slouží k tomu, že ti lidé jsou zastrašovaní, jsou zastrašováni policisty k tomu, aby takové kauzy už nedělali, takže to je důvod té knihy. Já se tam budu snažit popisovat, nebudou tam žádné utajované informace, budeme popisovat jenom to, co jsme prožívali, proč jsme do těch kauz šli a že to nebylo o kabelkách, nebylo to o zdanění a podobných věcech, který se uvádí,“ dodal.

Následně nevyloučil, že přemýšlí i nad tím, že možná půjde do politiky. „Když bude ta poptávka po lidech, jako jsem já, tak je to možné,“ uvedl. Pro Novinky.cz nevyloučil, že by mohl kandidovat do Senátu jako nestraník.

