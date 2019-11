Chtějí čínští komunisté spolupracovat s hnutím ANO? Proč jste se sešel se šéfem toho oddělení... Novinářka grilovala Vondráčka. Takto to dopadlo

Radek Vondráček (ANO) poskytl serveru Novinky rozhovor o své návštěvě Číny. „Můžeme říkat věci, co se nám nelíbí, ale musíme je říkat správně a tak, aby jim rozuměli, Číňané jsou velcí nacionalisté a patrioti,“ vzkázal. To, že má hnutí ANO zájem na prohlubování vztahů s čínskými komunisty, jak stojí v oficiálním čínském komuniké, není podle Vondráčka správná interpretace. „Snažím se chovat tak, abych se mohl dívat do zrcadla,“ sdělil.

Předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček pro Novinky hovořil o své návštěvě Číny. Na úvod se zeptala novinářka, zda čínští komunisté projevili zájem o spolupráci s hnutím ANO a pokud ano, tak o co přesně mají zájem?

„Já vlastně nevím, o co konkrétně. Byla vedena obecná debata s tím, že komunistická strana má vztah se zhruba 500 stranami z celého světa včetně evropských. Zdvořile jsem si to vyslechl, požádal jsem o další informace,“ sdělil s tím, že hnutí ANO nemá v rámci Evropy ani partnerské strany. Prý na tuto čínskou informaci ani neměl, jak zareagovat, neměl pro její přijmutí mandát. Informaci tedy pouze vyslechl a bude o ní informovat předsednictvo.

Anketa Má Tomio Okamura vaši důvěru? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 20266 lidí

Další dotaz mířil na komuniké Komunistické strany Číny, zda ho poslanec Vondráček viděl. Na to odpověděl, že nikoliv, že ho vydala Komunistická strana Číny, a pokud něco tvrdí druhá strana a pokud si nějak vyložila vzájemné setkání, tak je nutno předcházet případné dezinterpretaci. Avšak prý to nepovažuje za tak důležité, aby se vůči tomu ohradil.

Vondráček na otázku, co protější strana na schůzce řekla, sdělil: „Že mají zájem o spolupráci s vládními stranami v Evropě obecně. Zřejmě by se jednalo o účast na nějaké konferenci. Ani není vhodné používat slovo spolupráce, spíš dialog, být v kontaktu. Nebyl jsem na to schopný odpovědět. Nemáme tuhle agendu, my ji nevedeme.“

Novinářka na Vondráčka udeřila: „Je vhodné, aby se předseda Sněmovny scházel se šéfem oddělení, které je označováno za komunistickou rozvědku?“ Bezpečnostní informační služba totiž toto oddělení popsala ve výročních zprávách za specifickou stranickou rozvědku. „Musíme trochu respektovat jejich uspořádání. V Číně má komunistická strana vedoucí úlohu asi jako KSČ před rokem 1989. To je realita. Oni mají své orgány. My máme svůj politický systém, zaplaťpánbůh. Opakovaně jsem si ověřoval, že jsem se dostavil na místo, kde se vytváří zahraniční politika Číny jako země. Tak to tam zkrátka je,“ odpověděl.

Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Další otázka byla ta, kdy by se rázně ozval. Poslanec totiž podle novinářky vystupuje v zahraničněpolitických otázkách, ať už ohledně Číny či Ruska, umírněně. „Zajímalo by mě, jestli máte nějakou hranici, kdy byste se rázně ozval?“ zeptala se. „Neříkám umírněně, ale konstruktivně. Každý má svoje limity. Snažím se chovat tak, abych se mohl dívat do zrcadla. Jsem velice skeptický k informacím, které obdržím prostřednictvím internetu,“ odpověděl.

Dále dostal otázku, zda by bylo vhodné zvednout třeba téma lidských práv, když policie mlátí demonstranty v Hongkongu. Vondráček odpověděl, že svému protějšku, tedy panu Lo, předsedovi čínského parlamentu, sdělil, že pro Českou republiku je problematika lidských práv důležitá. „Je důležité, aby to protistrana věděla. Když jste v kontaktu, můžete zvedat i tahle témata,“ poznamenal.

„Jsme ve fázi, kdy se otevírají dveře. Je spousta snah ty česko-čínské vztahy narušit. Nastolil jsem základní parametry, pak se může pokračovat. Jde nám o to, aby to napětí v Hongkongu neeskalovalo, aby neumírali lidé. Bohužel po mé návštěvě dospělo k eskalaci. Pozice ČR je jasná, chceme pokojné řešení a dodržování základních norem. Vyjadřujeme se na půdě OSN, máme postoj stejný s Evropskou unií. ČR by měla být čitelná, ale oni mají občas problém nám rozumět, když někdo říká A, a někdo B,“ rozvedl.

Anketa Má předseda ÚS Pavel Rychetský vaši důvěru? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 19821 lidí

Pustil se však i do primátora Hřiba. To, jak vedení Prahy vystupuje vůči Číně, je dle Vondráčka vnitřní politika Prahy a boj o voliče. Se zahraniční politikou to nemá mít nic společného. „Pan primátor si řeší vlastní popularitu a měl by u toho trochu přemýšlet. Měl by zvažovat, co to přinese ostatním, celé republice,“ poukázal.

Jednání primátora Hřiba prý způsobilo to, že se nerealizovala pátá přímá letecká linka mezi Prahou a Šen-čenem, ačkoliv na to cestovní kanceláře měly mít zabookované letenky. Prý však nejde o mstivost ze strany Číny. Vondráček sdělil, že Číňané jsou velcí nacionalisté a patrioti. „Dotkne se jich, když se o jejich státnosti, jak ji chápou, kdokoliv vyjadřuje negativně. Můžeme říkat věci, co se nám nelíbí, ale musíme je říkat správně a tak, aby jim rozuměli. To, co dělá Praha, je jejich právo, ale mohli by mít ohled i k těm ostatním,“ vysvětloval.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co znamená správná kritika? I na to Vondráček odpověděl: „Nevzkazovat to přes televizi a přes noviny, říct to tomu protějšku na rovinu a říct to na jednání, které tomu přísluší, nebo se tomu tématu věnovat na fórech, která jsou k tomu určena, jako je například Rada pro lidská práva. Tam je to místo. Těžko na výstavě v Šanghaji, kde otevírám český pavilon a řeší se české sklo. Je potřeba to dělat inteligentně,“ zakončil.

Psali jsme: „Čistička plná hoven je proti tomu rajská vůně“. Takto prý klimatičtí studenti zřídili pražské Karolinum Václav Klaus poprvé veřejně prozradil: Co se stalo, když v roce 1989 řekli, že prezidentem bude Havel Do Senátu pozvali diskutovat Mináře a ten hned spustil: Nezapomeňte, že 17. listopad je „den boje“ Obdivoval Islámský stát, našli u něj chemikálie a videa, jak udělat výbušninu. Teď dostal od soudu šest a půl roku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.