Chtěl vystupovat z EU, teď radí zůstat. Ukazuje se, že změna je možná, vysvětluje Gregor

S rostoucími dopady problematických bruselských nařízení na českou ekonomiku ožívá i debata, zda je členství v tomto spolku pro Českou republiku skutečně jedinou realistickou budoucností.

Do této debaty se zejména v souvislosti s plány Green Dealu zapojil i spolek Odchod.eu, za kterým stojí mladý ostravský pravicový politik Matěj Gregor. Zastupitel z Vítkovic nyní vystupuje jako krajský a mládežnický lídr Motoristů, jedné z europarlamentních stran.

Spolek Odchod byl jako právnická osoba u krajského soudu v Ostravě zaregistrován v červenci 2020. Jeho předsedou byl od počátku Matěj Gregor. Osmnáctiletý fanoušek Svobodných, který se o několik měsíců později stal členem strany, za kterou kandidoval na podzim 2022 úspěšně do zastupitelstva obvodu Ostrava-Vítkovice a v létě 2024 jako číslo dvě do Evropského parlamentu.

Mezitím se stal velmi populární tváří mladé pravice. Kromě vítězství v soutěži Senátu Co pro mě znamená svoboda na sebe upozorňoval zejména kritikou Green Dealu a Evropské unie celkově. S tím ladil i jeho spolek Odchod.eu.

Na jednom z videí spolku, dodnes dohledatelných na Instagramu, mluví Gregor o tom, že Česká republika potřebuje politiky, kteří budou držet slovo a nebudou z politiky dělat další cirkus jako poslední dva premiéři.

Na dalším z videí se ptá, zda lidé přemýšlejí, jakou budoucnost jim vlastně chystá Evropská unie. A hovoří o tom, abychom se postavili proti návrhům, které se z Bruselu valí. „Nevím, jak vy, ale já nechci budoucnost založenou na neustálém omezování a kontrole od kohokoliv.“

Po eurovolbách Matěj Gregor odešel od Svobodných k Motoristům, kde se stal předsedou severomoravské krajské organizace a rovněž mládežnické organizace Motorgen.

Nedávno vystoupil v podcastu Insider, kde debatoval o budoucnosti pravice společně s vnukem Václava Klause a zetěm Petra Fialy. Tam z jeho úst zaznělo, že Motoristé budou pro setrvání v Evropské unii. A své spolkové aktivity vysvětloval tak, že to mnohé překvapilo: „Vyznívá to, jako kdybych s Tomiem Okamurou chtěl vystoupit zítra, ale tak to není. To byl think-tank, který si potřeboval vybudovat místo v médiích, tak si dal provokativní název.“

A opakovaně ujistil, že teď společně s Motoristy chce v EU setrvat. Motoristé mají v Evropském parlamentu zástupce Filipa Turka a jejich předseda Petr Macinka byl o víkendu účastníkem evropského kongresu frakce Patrioti pro Evropu.

V době, kdy spolek Odchod.eu sliboval usilovat o opuštění Unie, ale vybral od lidí ve veřejné sbírce podle tvrzení Jany Bobošíkové více než milion korun.

Spolek Odchod provozuje transparentní účet, kde je možné pohyb prostředků sledovat. Za poslední rok jsou na něm zaznamenány příjmy ve výši 1 728 733 a výdaje 1 920 593 korun. Nelze tam pozorovat žádný nestandardní pohyb, částky odcházejí pravidelně, obvykle ve výši do deseti tisíc a na účely odpovídající smyslu spolku.

Jinak internetové stopy po spolku Odchod v poslední době spíše mizí. Nejsou dostupné webovky ani facebookový profil. Podle Gregora ale dál funguje standardně.

Na sociálních sítích se objevilo Gregorovo vyjádření: „Vážím si každého, kdo zachoval chladnou hlavu a nenaletěl na prvoplánovou nenávistnou kampaň. Jasně, vyjádření se mi vůbec nepovedlo, i o tom jsem mluvil ve svém vyjádření. Jde ale krásně vidět, že některé politické skupiny začínají být značně nervózní z předvolebního vývoje.“

Pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, jak se jeho postoj vyvíjel: „Spolek jsem zakládal v roce 2021, kdy v EU zcela dominovaly skupiny podporující Green Deal a nikdo nevěřil, že se dá reformovat. V poslední době se ale ukazuje, že ta reforma by mohla být možná. Vznikla frakce Patriotů, ve které figurují premiéři nebo významní političtí hráči, v poslední době začíná navíc praskat hodně špíny a nástup Donalda Trumpa přinutí Evropu mnohé změnit.

„Nemyslím si, že by nám dnes odchod něco přinesl,“ dodává. Navíc pokud by dnes bylo vypsáno referendum o vystoupení, dopadlo by to podle něj tak, že by Fiala s Rakušanem investovali stovky milionů do kampaně, většinu pro vystoupení by se sehnat nepodařilo a fanoušci integrace by to vnímali jako mandát k dalšímu urychlení.

Samotné video podle něj bylo zmanipulované, nikdy neřekl, že by spolek Odchod.eu byl marketingovým trikem, ale jen „marketingový název“. „Marketingový název je třeba i Člověk v tísni,“ podotýká.

Po zveřejnění čelil kritice, ale mnoho lidí mu také vyjádřilo podporu.

Podle politologa Lukáše Jelínka je odchod z EU legitimním politickým programem, pokud ale politik je schopen předložit veřejnosti realistický scénář, jak to udělat, ale i rozvahu přínosů a ztrát. „Cokoliv jiného pokládám za klábosení, které nelze brát vážně,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Pokud jde o změnu Gregorova postoje, vnímá ji jako součást politiky, ale musí být zřejmé, jak politik k tomuto vývoji dospěl. „Změnu názoru bych nikomu nevyčítal, pokud ji dokáže srozumitelně vysvětlit,“ říká pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Jelínek.