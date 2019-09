Chvála Jourové v ČT. Ale vypluly informace o jejím úřadě, a nejen to

Na nominantku Andreje Babiše, Věru Jourovou připadl v Evropské komisi post komisařky pro transparentnost a dodržování hodnot EU. Stala se také místopředsedkyní komise. A rozhořela se debata o tom, zda se jedná o slabé nebo silné portfolio, a co to znamená pro Česko. V Událostech, komentářích své postoje odhalili Jaroslav Bžoch, poslanec a místopředseda zahraničního výboru za ANO, a František Kopřiva, místopředseda výboru pro Evropské záležitosti. Post Jourové prý nebude tak slabý, jak se zdá. A Bžoch se opřel do Petra Fialy.

První otázka v Událostech, komentářích směřovala na Jaroslava Bžocha. Andrej Babiš velice dlouho hovořil o získání ekonomického portfolia, nicméně podle vyjádření opozičních politiků se jedná o portfolio slabé. „To je sice pravda, že ekonomické portfolio to není, ale máme místopředsedkyni Evropské komise, a to si myslím, že je velký úspěch, protože jako místopředsedkyně, jako členka toho úzkého předsednictva kolem Ursuly von der Leynové bude mít velký vliv na strategické směřování Evropské komise, bude blízko u té přípravy legislativy, zda to postoupit dál nebo ne, takže já si myslím, že je to úspěch, nehledě na to, jaké to portfolio je. A nemyslím si, že to portfolio by bylo tak slabé, jak se o něm mluví. Protože to samé jsme zažívali před pěti lety a dnes to portfolio Věry Jourové si budou rozdělovat téměř tři eurokomisaři," pravil poslanec a místopředseda zahraničního výboru v Událostech, komentářích.

S tímto hodnocením ovšem nesouhlasí ekonomka Hana Lipovská: „K jásání nad místopředsednickou funkcí Věry Jourové v nové Evropské komisi dlužno dodat, že útvar o 27 hlavách má:

- jednu předsedkyni,

- tři výkonné místopředsedy,

- pět místopředsedů (kterým se, kupodivu, neříká místopředsedové nevýkonní),

tedy dohromady 9, slovy devět, funkcionářů.

Poměr (místo)předsedů ku řadovým členům 1:2 připomíná zastoupení důstojníků v naší armádě (aktuálně údajně 1:3).

Nejoriginálnější portfolio ovšem dostala místopředsedkyně chorvatská. Její ‚Demokracie a demografie‘ nutí přemýšlet, zda se komise pro hospodářství nepřejmenuje na komisi ‚Ekonomie a ekologie‘.“

František Kopřiva podotkl, že je zajímavé, že Věra Jourová dostala portfolio, do něhož spadá i dohled nad svobodou médií, ačkoliv má Andrej Babiš údajně kvůli vlastnictví médií střet zájmů. A vyjádřil pochybnost, že Jourová bude vykonávat své povinnosti v tomto ohledu na 100 %. Kopřiva také připustil možnost, že resort nebude tak slabý, jak se tvrdí, ale Česku by údajně více prospělo zastoupení v komisi pro digitální trh. Bžoch se ještě ohradil, že kdyby výhrady o Andreji Babišovi brala Evropská komise vážně, tak by své portfolio (transparentnost a dodržování hodnot EU) Jourová nemohla získat.

Světlana Witovská také zmínila teorii, že se jedná o pokus rozeštvat uskupení V4, protože Jourová bude dohlížet i na Polsko a Maďarsko, u nichž měla Unie pochybnosti o demokratičnosti jejich vlád. Podle Bžocha se ovšem eurokomisařka nenechá ovlivnit a bude se zaměřovat na celou Evropskou unii, nejen na V4.

Také komentoval slova Petra Fialy, předsedy opoziční ODS: „Nejde nekomentovat pana předsedu Fialu, který říkal, že je to prohra, že to je slabé portfolio. Za chvíli máme 17. listopad, kdy bude 30. výročí sametové revoluce, kdy budou všichni mít plnou pusu těch slov jako je svoboda a demokracie, lidská práva. A to si myslím, že pro nás jako pro Českou republiku, která si tím vším prošla, by mohlo být vyznamenáním, že toto portfolio máme a že můžeme ostatním státům ukázat, jak se s tím nakládalo u nás. Ono to tak slabé nebude.“

Jasno má naopak Jiří Kobza, taktéž člen Zahraničního výboru PS. „Úvaha o ustanovení paní Jourové náměstkyní van der Leyen pro ‚dodržování demokracie v EU‘ mi silně připomíná ustanovení bachaře z řad vězňů. Ti totiž byli ti nejhorší… Doufám, že to evropský parlament smete se stolu. Ta české zájmy hájit opravdu nebude,“ vyjádřil se o eurokomisařce.

Krátce získaný post okomentoval bývalý ministr vnitra za ODS, Ivan Langer: "Úkolem politika je přesvědčit veřejnost, že funkce, kterou dostane, je ocenění a ne trest..."

