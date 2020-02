Chvilkaři si myslí, že 200 poslanců bude hlasovat, jak oni budou vyhrožovat. Pořádná nálož z Trikolóry

reklama

Stanislav Křeček byl hlasy 91 poslanců zvolen novým ombudsmanem. Jeho konkurent Vít Schorm, podporovaný opozicí, získal ve druhém kole pouze 53 hlasů. Jak si vysvětlujete, že opozice se po velmi hlasité kritice Křečka coby Zemanova kandidáta nebyla schopna sjednotit za jiným kandidátem?

Volba ombudsmana ukázala v plné nahotě schopnost většiny opozičních stran, těch, které jsou sdružené v takzvaném demokratickém bloku, konstruktivně něco prosazovat. Když se toto sečte s šikovností jejich kamarádů z Milionu chvilek, kterým důležitost pozice ombudsmana stojí za to zákonodárcům vyhrožovat demonstracemi, tak tady máte výsledek.

Volbu provázel velmi vypjatý moment. Těsně před samotným hlasováním předstoupil před své kolegy poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) s tvrzením, že Šimon Pánek z Člověka v tísni tlačí skrze esemesky na předsedy politických stran, aby nevolili Stanislava Křečka, důkaz však nepředložil. I někteří politici z jeho vlastní strany pak Foldynu vyzvali, aby se omluvil. Bylo by to podle vás namístě?

Osobně tomu příliš nerozumím, proč pan Foldyna něco takového řekl, když to asi nebyla pravda, ale přičítal bych to té emocionálně vypjaté situaci před volbou. Za tím sněmovním pultíkem ale padá silných, polopravdivých, urážlivých nebo jinak kontroverzních vyjádření dnes a denně od různých lidí tolik, že bych nad tím mávl rukou. Podívejte se na britský parlament…

Co se týče samotné volby, dokonce prosakují zvěsti, že někteří opoziční poslanci, konkrétně z ODS, měli svými hlasy podpořit Křečka naschvál, tak aby vyvolali reakci hnutí Milion chvilek pro demokracii. Je to podle vás reálné? Co tím mohli získat?

Ta volba byla tajná, tudíž vždy je možné o čemkoliv spekulovat. Naše poslance, myslím tím předsedu Václava Klause i první místopředsedkyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, podle jejich vyjádření pohrůžky Milionu chvilek přiměly Stanislava Křečka volit, tak je možné, že se takto zachovali třeba i někteří poslanci z ODS nebo jiných stran. Fakt netuším, myslím si ale, že Milion chvilek do této pasti své vlastní horlivosti spadl sám dříve, než kdokoliv z poslanců kohokoliv volil. Prostě výhrůžky do politiky nepatří. Fakt bych byl moc rád, aby hlavy aktivistů vychladly a rozdaly si to s ostatními ve svobodných a demokratických volbách.

Milion chvilek v reakci na zvolení Křečka skutečně oznámil demonstraci, a to na 1. března. Je to podle vás přiměřená reakce?

Někteří tvrdí, že hnutí Milion chvilek je již za zenitem a že útok na Křečka byla chyba, neboť zatím nic špatného neudělal a koneckonců byl zvolen velkou převahou poslanců. Souhlasíte?

Jistěže to byla chyba. Žádný strom neroste do nebe. Chvilkaři se opájejí zaplněnými náměstími a pocitem vlastní výjimečnosti, tak si myslí, že mohou vše. Že dvě stovky zvolených zákonodárců budou hlasovat, jak oni budou vyhrožovat. Ještě že jsme stále normální země, kde lidé rozhodují vlastním rozumem.

Jak se vám ve světle událostí kolem Křečka jeví nedávná kritika některých kandidátů do Rady ČT spolkem Milion chvilek? Namátkou jmenujme Hanu Lipovskou nebo Luboše Xavera Veselého.

Ty věci mají podobný průběh a scénář se bude opakovat. Já bych opravdu nechal demokraticky volený Parlament dělat svoji práci a ve volbách nechal občany vyjádřit své sympatie.

Bude podle vás Křeček lepším ombudsmanem, než jakým byla Anna Šabatová?

To si myslím, že nebude vůbec těžké jím být. Paní Šabatová výkon té funkce pojímala velice aktivisticky. Nicméně podle našeho názoru je obecně známo, že celý ten úřad je zbytečný. Že zajištění kontroly zákonnosti veřejné správy dostatečně provádějí nadřazené úřady, případně systém interních kontrol a kontrolní role obou komor Parlamentu.

Pojďme nyní na chvíli ke komunální politice. Minule jsme spolu probírali, jak byste chtěl pomoci Karlovarskému kraji, a došlo na problémy mladých rodin. Mezitím jsem se dočetl o takovém hrubém nákresu změn, kterými byste mladým chtěl pomoct. Jednou z navrhovaných věcí jsou „novomanželské půjčky“. Můžete tuto myšlenku pro čtenáře trochu rozvést?

Novomanželské půjčky by měly napomoci s prvním bydlením právě mladým začínajícím rodinám. Ideově by mělo jít o částku, řekněme, třeba milion korun, kterou by půjčil stát za minimální úrok a kterou by mladý pár obdržel na účel pořízení si bydlení. Bylo by možné jej provázat s hypotékou a s narozením potomků by se postupně půjčka odmazávala, dejme tomu v poměru 30 % za první dítě, 30 % za druhé a 30 % za třetí. O něčem podobném v tuto chvíli uvažují například v Maďarsku. Cílem je nejen pomoci rodinám s pořízením si bydlení, ale i čelit klesající porodnosti a stárnutí populace.

Žilo se podle vás dříve mladým lidem a novomanželům lépe? A pokud ano, kdy přišel ten zlom k horšímu? Je pravda, že v západních zemích mladá generace začíná propadat skepsi a nevěří, že se bude mít lépe než jejich rodiče, jak ukázal loňský průzkum od Pew Research.

Myslím si, že žijeme v té nejlepší době, v jaké kdy tato země žila. Nicméně nic není dokonalé a perspektiva mnohých mladých lidí je problémem, před kterým nelze zavírat oči. Ten zlom přinesla tato doba, kdy samozřejmě ve svobodné společnosti dochází k méně regulacím. Mladí kluci nechodí na vojnu, díky čemuž si sami neumějí ani vyprat ponožky, studují pseudohumanitní vědní obory namísto technických oborů. Ono všechno se vším souvisí a nikdo neříká, že by se to všechno mělo striktně vrátit, ani to nejde, ale jednou z klíčových hodnot Trikolóry je ochrana normálního světa, kde vítězí tradiční hodnoty a zdravý rozum.

Dále jsem se dočetl, že chcete zrušit daň z nabytí nemovitosti, která dnes prodražuje nové bydlení všem. Není to ale tak, že tento problém potřebuje ještě jiné, radikálnější řešení? Ceny nemovitostí jsou dnes i pro střední třídu často neúnosné. Co s tím?

Problém drahých nemovitostí a jejich dostupnosti je třeba řešit komplexně více opatřeními. Jedno z nich jsou výše zmíněné novomanželské půjčky, dalším zrušení daně z nabytí nemovitosti a další je například podpora vzniku nového pružnějšího stavebního zákona, který zjednoduší výstavbu. Tyto tři kroky společně už nejsou úplně slabé.

Máte ještě nějaké jiné nápady, jak mladé udržet v kraji, aby neodcházeli „za lepším“ do Prahy a jiných velkých měst?

Zabránit v odchodu nikomu nemůžeme, ale je to o nabídce a té perspektivě. Pro Karlovarský kraj je stěžejní rychlé dopravní spojení s Prahou, to znamená především dostavba dálnice D6, která by měla zkrátit dojezdovost mezi Karlovými Vary a hlavním městem někam k času kolem jedné hodiny, či lehce nad. Díky tomu bude mnohem jednodušší kombinovat případnou práci v Praze s denním dojížděním z Karlovarska a pro řadu lidí to bude důvod sice v Praze pracovat, ale bydlet tady u nás, kde to mají rádi, kde vyrůstali, kde je krásně a také levněji.

