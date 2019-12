Chybí nám víra! Zpěvák Dyk i o politice

Zpěvák prozradil, že Česko má velmi rád, ale rád by změnu. „Když děláte českou muziku, jezdíte s českýma textama po českých městech, a mě to opakování nebaví. Mám rád řád i mantinely jsou skvělé, musíte se mezi nimi umět pohybovat svobodně. Ale stereotyp je pro mě smrt, sklouzne to k němu vždy hodně brzy,“ říká Dyk, který v listopadu vydal nové album D. Y. K., jmenuje se tak nejenom ono, ale i celý projekt, který vznikl v americkém New Yorku. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 46752 lidí

Prozradil, že se při cestách do Ameriky netěší na cestování letadlem. „Musím to nějak dělat, ale nemám to rád, zaprvé kvůli uhlíkové stopě a zadruhé kvůli vlastnímu pocitu. Já tomu prostě nerozumím, nechápu, jak se Airbus A380 může vznést,“ pousmál se zpěvák.

Ve větších městech Dyk bývá prý v lehké depresi, v New Yorku, kde album vznikalo, to však prý přebila hudba a anonymita. „Nikdo mě tam nezná, ten pocit je skvělý, byl to jeden z důvodů, proč jsem tam jel desku dělat,“ řekl.

Ze začátku si prý v Americe přišel, jako když neumí vůbec nic. „Byl jsem v Americe na mši, jako jedinej bílej, musel jsem tam stát a s otevřenou hubou se dívat, jak se tam střídají jeden geniální zpěvák za druhým. Já tam přijel nahrát desku a říkal jsem si: chlapečku, co tady děláš. Zalez zpátky domů,“ pousmál se a dodal: „Hodilo mě to dolů, ale už jsem utratil peníze za tu letenku, tak to cédéčko dotočím a v Čechách udělám, že je to něco výjimečného.“

Pocit, že by chtěl utéct zpátky do Čech, do komfortní zóny, ale neměl. „Jediné, co v Americe zažívám, je pocit stesku po rodině. Domovinu bych v aktuální situaci klidně na chvíli vyměnil. Mám touhu jet pryč, nemusí to být New York, ale klidně Jižní Amerika, kde bych dělal úplně něco jiného,“ uvedl s tím, že jej to nebetyčně baví, ale o rodinu by kvůli tomu přijít nechtěl.

Závěrem Dyk vyjádřil názor, že nám chybí víra, které on sám má přehršle. „Já jsem nadějný typ. Ať už vidím představení, politika, který mluví, nebo koukám na film, tak já mám rád naději, jakoukoli, tím pádem mám víru v lepší budoucnost. Nejsem typ, který by se víře uzavíral. Nemusí to být křesťanství, ale víra v cokoli. Je to podpora pro každého z nás a je to důležité. V životě věřit. Zároveň neplést si víru s církví,“ upozornil.

