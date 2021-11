Chystaný ministr zahraničí Lipavský: Jasná orientace na EU a NATO. A třeba Tchaj-wan, ten má čipy...

Koalice SPOLU a Piráti se Starosty chtějí mít v možné budoucí nové vládě kromě ministra zahraničí také ministra pro evropské záležitosti. Co by měly být hlavní priority zahraniční politiky nového kabinetu? O tom hovořil na Českém rozhlasu Plus někdejší poslanec Jan Lipavský (Piráti), o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí.

„Dokud není ta dohoda celá domluvená, tak určitě není možné ani mluvit o nějakých konkrétních personáliích, takže bych to ponechal,“ nechtěl se ke spekulacím o své osobě více vyjadřovat Lipavský. A vyjádřil se k tomu, na co by měl být kladen důraz v zahraniční politice Česka v následujícím období. „Co se týče zahraniční politiky, tak tam je potřeba si uvědomit, že pro nás je klíčové pokračovat v budování dobrých vztahů s těmi zeměmi, které jsou pro nás důležité, jak politicky, hodnotově, tak i ekonomicky, a to je prostě jasná orientace na Evropskou unii z hlediska ekonomiky a jednoznačná orientace na Severoatlantickou alianci z hlediska zajištění bezpečnosti naší země,“ odvětil nejprve nekonkrétně Lipavský.

„Je potřeba si uvědomit, že se nacházíme v situaci, kdy česká ekonomika bude potřeba, aby prošla modernizací, je to kvůli klimatické změně, bude se proměňovat průmysl a i ta ekonomická diplomacie, která je naprosto nezbytnou součástí zahraniční služby, zahraniční politiky toto musejí umět reflektovat, měli bychom se více zaměřit na podporu vědy, výzkumu, inovací, ukázat třeba české start-upy do světa, a naopak do České republiky přivést ty nové klíčové technologie, které budou určovat, co je důležité v budoucnosti. A když bych měl dát jeden konkrétní příklad, je to například spolupracovat s Tchaj-wanem na tom, aby když se bude přenášet výroba čipů do Evropy, protože Evropa tuto ambici má, tak aby Česká republika na tom také jaksi dokázala mít svůj díl toho koláče,“ dodal Lipavský.

„Česká zahraniční politika vždy stála na konsenzu. A ta shoda na základních obrysech české politiky byla vždy relativně silná. A byla silná vůle i v politické scéně ji budovat. Takže já si dovedu představit, že to je způsob, kterým by se pokračovalo – a pak samozřejmě to vždy naplní konkrétní témata v těch konkrétních formátech, ve kterých se lídři pravidelně scházejí a Evropa je těchto formátů poměrně plná,“ zmínil Lipavský.

Následně se zmínil i k předsednictví Česka v EU. „Po té profesní stránce předsednictví chystá sekce a jednotlivé odbory na těch ministerstvech, ta sekce na Úřadu vlády, evropská sekce, která vlastně bude vedena členem vlády, nově, to si myslím, že je zásadní moment pro to, abychom byli jako předsednická země lépe čitelní u našich zahraničních partnerů v Evropské unii. Protože když ze zahraničí cestuje sice nejvýše postavený úředník, ale stále úředník, tak to někdy není úplně pochopitelné, jestli tedy reprezentuje vůli vlády, nebo jak se ty věci mají,“ sdělil Lipavský.

Opozice podle něj dlouhodobě kritizovala, že předsednictví je podfinancované. „Aby to neznělo, že by se měly vynakládat další peníze. Prakticky chybějí lidé, kteří by zaštítili práci na těch agendách, a je otázka, jestli se v takto krátkém čase, protože to předsednictví začíná v polovině příštího roku, jestli je vlastně šance do toho Bruselu ještě někoho dalšího vyslat, nebo jestli to budeme muset řešit nějakými organizačními změnami. To zjistí až ta nová vláda v momentě, kdy nastoupí. A co je také stále nerozhodnuté a není na to úplně jasná odpověď, co by mělo být tou klíčovou prioritou toho předsednictví. A to bude muset také rozhodnout ta nově nastupující vláda,“ uzavřel Lipavský.

Kromě Lipavského pak v pořadu Téma dne vystoupila také mimo jiné bruselská zpravodajka Kateřina Šafaříková. Podle ní má všechny trumfy v ruce Babišův nástupce Petr Fiala (ODS). Od něj se podle ní za hranicemi očekává, že bude reprezentovat jiný český hlas.

„Může vyhrát už jenom tím, že zvolí jiný tón a slovník i směrem k Visegrádu. Nečekám, že by chtěl roztrhat vazby V4. Ale jeho vystupování nebude tak pavlačové jako u Andreje Babiše. V tom zbytek evropských partnerů očekává úlevu,“ podotkla Šafaříková.

