Čína hrne čím dál víc zboží do Evropy. Po železnici

China Railway zveřejnila data týkající se vlakové přepravy zboží z Číny do Evropy. Od ledna do července vzrostla meziročně doprava o 12 %. Přičemž se přepravilo 1,22 milionu kontejnerů, což je vzrůst o 11 % z celkového množství zboží dopraveného do Evropy. Za období bylo vypraveno celkem 11 403 vlaků.

V červenci, uvádí server Global Times, bylo do Evropy vypraveno 1 776 nákladních vlaků. China Railway upozorňují, že to je již třetí měsíc za sebou, co z Číny vyrazilo za měsíc více než 1 700 vlaků.

„Naše podnikání prostřednictvím nákladního vlaku Čína–Evropa letos vzrostlo zatím asi o pět procent,“ řekl Tommy Tan, prezident Shanghai EPU Supply Chain Management Co, pro Global Times a vyjádřil optimistický výhled na letošní vlakovou dopravu. Shanghai EPU Supply Chain Management Co dováží zboží do francouzského Lyonu nebo do maďarské Budapešti.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 0% Fico (SR) 10% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 88% Scholz (Německo) 2% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 3921 lidí informuje Global Times. Modernizace tratí vede i k tomu, že vlaky nemusejí na hraničních přechodech absolvovat překládku například pro jiný rozchod kolejí, takže vlak může jet bez přerušení celý den. Tím se zboží do Evropy dopraví o to rychleji.

„V současné době jezdí 17 vlaků týdně, které spojují hlavní obchodní uzly, jako je Čcheng-tu v jihozápadní Číně a jihočínský Kanton do německého Duisburgu a polské Lodže, se spolehlivou přepravní účinností zajištěnou provozem podle jízdního řádu podobného osobnímu vlaku,“ uvádí China Railway.

Vedle Evropy začala Čína zásobovat i Ruskou federaci. Global Times to ukazují na příkladu města Erenhot ve Vnitřním Mongolsku na hranici Číny a Mongolska. Město se stalo křižovatkou. Část nákladních vlaků míří do Ruské federace, druhá část do Evropy.

O slovo se také hlásí koridor přes Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii. „Transkaspická mezinárodní dopravní cesta (TITR) začíná v Lianyungangu v Číně a na cestě do Evropy protíná Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii,“ píše server The Loadstar. Je používaný méně, protože se jedná o hybridní přepravu, kde přes Kaspické moře jsou vlaky převáženy k tomu určenými trajekty. Přesto dopravci věří, že přeprava koridorem se už letos zvýší čtyřnásobně.

„Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se prudce zvýšil zájem dopravců, kteří se obávali, že přeprava na železnici bude omezená sankcemi, pokud by vlaky projížděly Ruskem. A vzhledem k tomu, že doba přepravy při přechodu na hybridní model námořní železnice přes kaspický ostrov trvala pouhých 12 dní, než se z Číny dostala do Evropy, vypadal střední koridor jako silný uchazeč. Ale ve skutečnosti se zdálo, že trasa postrádá potřebnou infrastrukturu a kapacitu, aby uspokojila poptávku.“

Kvůli rozšíření dopravní propojenosti se v kazašském hlavním městě Astana sešel čínský prezident Si Ťin-pching se svým protějškem Kassym-Jomartem Tokajevem.

Psali jsme: Bangladéš přebírá bankéř. Mustr z „arabského jara“, píší Politiku si uděláme podle sebe, sdělilo Maďarsko USA Úplně obejít Západ. Rusko a Čína mají plán, který unikl ven Generál Šedivý: Sledujeme Ukrajinu, ale uniká nám zbytek světa. A toto nechápeme