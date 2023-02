Čína vs. Tchaj-wan a obchod s ČR. Čísla vypovídají jasně. Šéfodborář předložil, jak to doopravdy je

reklama

Stálou podstatou ohledně potravin podle něj zůstává, za jaké ceny prodávají své zboží zemědělci a za jakou se pak objeví na českých pultech. „Řekl jsem to i na Tripartitě a požádal jsem premiéra, aby na základě zákona o cenách situaci řešil. Abychom byli upřímní, zkusím to zjednodušit, čeští zemědělci dodávají hlavně vejce, brambory, mléko a část kuřecího a vepřového, jinak se vše ostatní do České republiky dováží, protože české zemědělství snížilo svoji výrobu právě z důvodu velkého tlaku, který způsobují markety cenami na českém trhu,“ vysvětlil Dufek, mimo jiné i odborník na zemědělství.

Čeští zemědělci se tak podle něj ocitají pod tlakem zahraničních obchodů dotovaných domácími vládami a supermarketům stačí sáhnout pro zboží napříč Evropou. „Je špatně, když chceme snížit uhlíkovou stopu, abychom ze Španělska dováželi rajčata, když se pěstují na Moravě. Brambory prodávají zemědělci za 5 korun, a když budu slušný, tak na pultě jsou od 15 korun výše. A nemusím se bát říci, že mimo sezónnost atakují i třicetikorunovou hranici,“ porovnal. Jablka například dodávají pěstitelé už v přepravce za 8 korun za kilo a markety nabízejí kilo za 30 korun i více, záleží však na ročním období.

Dufek: Nenajdu komoditu, kterou by Češi platili ve slušné ceně

A česká výroba klesá. Vepřové maso, kterého Česká republika před 25 lety vyráběla 110 procent, nyní vyrábí 42 procent. „Výroba drůbežího masa dělá kolem 60 procent a u vajec tvoříme 90 procent české spotřeby. Přestože stojí vejce kolem 2,40 až 2,80, za co je dodávají čeští zemědělci, v obchodě je jejich cena 5,50 a více – tedy stoprocentní marže, což je samozřejmě nemorální. Ale tady se musím ohradit i vůči českému státu. Máme zákon o významné tržní síle, aby čeští zemědělci netahali za kratší konec a zákon o cenách. Kontrolní orgány ale nekonají a mně se to nelíbí. Na Tripartitě jsem vyzval premiéra a ministra zemědělství, aby se na to podívali. Poslední dobou se navíc zvýšila i cena cukru a věřím, že Česká republika začne narovnávat cenotvorbu, protože nenajdu žádnou potravinářskou komoditu, kterou by čeští občané platili ve slušné ceně,“ upozornil Dufek s tím, že ani nemluví o ostatních komoditách, jako jsou datové služby, benzín, nafta, plyn nebo elektřina, které vnímá mezi nejdražšími v celé Evropě.

Čína jako druhý největší dovozce po Německu

Bohumír Dufek také v číslech srovnal obchod České republiky s Čínou a Tchaj-wanem. Předně zdůraznil, že pokud jde o telefonát zvoleného prezidenta Petra Pavla s tchajwanskou prezidentkou, český prezident, ale i kdokoli z českých občanů si může zavolat, kam chce a Čína do toho nemá co mluvit. „Druhá věc je, jakým způsobem Česká republika rozumí tomu, co říká Čína o takzvané jedné Číně. Samozřejmě nehovoří o nějakých jiných republikách, ale o jedné Číně. Pokud jde o obchod, tady jsou určitá čísla. Celkový export dosahuje 3 900 miliard korun, z toho do Číny může směřovat kolem 50 miliard, což je o něco více, než jedno procento našeho exportu,“ popsal.

Naopak do České republiky se dováží 3 950 miliard korun zboží, a z toho čínský dovoz dělá asi 560 miliard korun. „Druhý největší dovozce po Německu je samozřejmě Čína. Když to máme srovnat, tak český vývoz na Tchaj-wan tvoří 5,4 miliardy korun a dovoz z Tchaj-wanu do Česka byl naposledy 28 miliard. Dalo by se říci, že polovina byl dovoz počítačů a další elektroniky. Jsem toho názoru, že čísla vypovídají jasně,“ porovnal odborář. Dále by uvítal, aby bylo možné vyrábět čipy v České republice, nikoliv je dovážet ze zahraničí.

Dufek se navíc domnívá, že by česká vláda měla vykoupit minoritní akcionáře ČEZ a získat celou energetickou společnost do vlastnictví státu. Zdůraznil, že výroba kilowatthodiny elektřiny stojí od 25 do 50 haléřů – podle druhu výroby. „Pokud jde o výrobu elektřiny v České republice, drtivá většina Čechů může být na jedné straně pyšná, že vyrábíme daleko více elektřiny, než stát spotřebuje, to je veliké plus. Máme také velmi tolerantní obyvatelstvo, které je schopno v rozhádaném světě vstřebat výstavbu atomových elektráren, a na druhé straně jsou zde velice nespokojení občané proto, jak se nakládá s touto komoditou. Absolutní chybou Topolánkovy vlády bylo, že jsme etablovali výrobu elektřiny na lipské burze,“ uvedl odborář s tím, že Česko mohlo obchodovat elektřinu na pražské burze, posílit tak její komoditní důležitost a stejně dodávat energii do Německa.

Vykoupit akcie ČEZ

„Lipská burza nese obrovské zdražení. Neustále se tady hovoří o trhu, ale v tuto chvíli volný trh neexistuje a je jedno, co kdo bude říkat. Jestliže dokáže na lipské burze deset firem hrát s cenou elektřiny v celé Evropě, pak nejde o stabilní trh,“ řekl Bohumír Dufek a připomněl obranné mechanismy na burzách akciových. „Pokud se ceny na akciovém trhu zvýší neúměrně, s touto komoditou se přestane obchodovat. To se ale neděje na energetické burze,“ poznamenal s tím, že česká elektřina přechází přes lipskou burzu jen účetně a zvedá cenu.

Důrazně proto doporučil získat všechny akcie ČEZu tak, jako například ve Francii. „Dnes je potřeba jednoznačně říci, že nejen za emisní povolenku, ale i za to, že Česká republika nezastropovala cenu energií u výrobců, tvrdě platíme. Jedinou cestou je vykoupit všechny akcionáře, aby se stát stal stoprocentním vlastníkem ČEZu a modelovat cenu podle toho, jak uzná za vhodné. Cena může být dvojí – jedna pro občany České republiky a za druhou cenu lze energii vyvážet,“ doporučil a vyzval k přípravám. „Jestliže navrhují, že by se stát měl postarat o minoritní akcionáře, musí se to udělat na valné hromadě. Už nyní by měli začít a připravovat vše, aby na valná hromadě mohlo padnout rozhodnutí, že ČEZ vykoupí minoritní akcionáře, aby od pololetí mohl ČEZ fungovat za jiných podmínek,“ dodal Dufek.

