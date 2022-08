Citlivá zpráva do voleb. Kdo má menší přístup do médií? Kdysi vysoký politik promluvil

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Už teď si jdou po krku!“ „Kampaň bude nechutná.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu, celoživotní sociální demokrat Libor Rouček drtí koalici i opozici za nevybíravý způsob kampaně. Připomíná, že za současnou katastrofální inflaci může jak ODS, tak ANO. Kvůli zamítnutí zvýšení minimální mzdy už bouchnul do stolu: „Třicet let po pádu komunismu! Třicet let po budování české cesty k prosperitě! Naprostá tragédie!“ Připomíná, že od EU peníze dostáváme, jenomže je „prošustrujeme“.

I když jsou prázdniny, postupně se rozjíždí předvolební kampaň – a evidentně bude dost ostrá. ODS vytáhla s tezí, že expremiér Andrej Babiš v podstatě může za to, že jsme energeticky závislí na Rusku. Koláže Babiše s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem podle některých komentátorů sice připomínají padesátá léta, na druhou stranu hesla „Patříme na Západ“ a program „antibabiš“ stále zabírají a pětikoalice je podle řady komentátorů pevná.

„Horká fáze začne kolem 2. nebo 3. září. Už teď vidíme, že dvě nejsilnější uskupení – Andrej Babiš na jedné straně a ODS na straně druhé – si jdou po krku dost nevybíravým způsobem. Dělají to obě strany,“ komentuje dění uplynulých dnů bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší mluvčí vlády a redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček.

Se zkušeností z mnoha kampaní nejen ČSSD dodává: „Jde o volby komunální. Bylo by dobré, kdyby voliči a veřejnost věděli, co jednotlivé strany chtějí v následujících letech udělat. Jaký mají program ve velkých městech i na obcích? O tom by měly volby být. Jestli zkrášlí město nebo jinak pomůžou občanům? O tom by se měly strany bavit, případně přít, a ne demagogickým způsobem si vyčítat, kdo může za současnou katastrofální inflaci. Mimochodem, může za to jak ODS, tak hnutí ANO.“

Připomíná, že ANO ruku v ruce s ODS zrušilo superhrubou mzdu. „Když ODS nechce dávat víc peněz do ekonomiky, je jim potřeba připomenout, že tenkrát dali víc než sto miliard a inflaci samozřejmě přiživili. Přitom teď odmítají zvýšit minimální mzdu. Tragédie!“ nakládá dál vládní koalici Rouček. „První týdny už naznačují, že kampaň bude nechutná a lidi budou otrávení,“ varuje.

Řešte bydlení! Lidé nemají na základní věci

Atmosféra nadcházejících voleb je podle Roučka poznamenaná i výjezdy Andreje Babiše.

„Jak je atmosféra vyhrocená a polarizovaná, Andrej Babiš i Tomio Okamura se snaží veřejnost přesvědčit, že jde o referendum o vládě. Ale volby by měly být o tom, jak se budou spravovat města a obce. Co konkrétně lidi pálí,“ připomíná znovu k politickému souboji Rouček.

„V naprosté většině měst je důležité téma bydlení. O tom by měly být komunální volby, například jak chtějí řešit bydlení? Střední vrstvy a mladí lidé už nemají na to, aby si vzali hypotéku. Nájmy jdou nahoru za poslední měsíce až o třicet procent. Pro lidi jsou to životně důležité otázky. Pokud tyto otázky nebude schopna politika řešit, bude se prohlubovat deziluze lidí z politiky a ze života,“ dodal.

Když se někdo deklaruje levicově…

Už teď se vede diskuse o prezidentských kandidátech. Ve veřejném prostoru zatím dostávají prostor jen někteří.

„Josef Středula jezdí po republice, podpisy sbírá. Jenže když se někdo deklaruje levicově nebo nalevo od středu, nemá takový přístup do sdělovacích prostředků, jako kandidáti pravice nebo pravého středu. Takto je to v naší zemi už třicet let,“ předesílá Rouček. „V průzkumech veřejného mínění je na tom Josef Středula stejně jako Danuše Nerudová, ale ona se objevuje ve sdělovacích prostředcích daleko více. Přitom nereprezentuje nikoho jiného než sebe sama. Josef Středula reprezentuje odbory, které mají statisíce členů. Říkám, taková je u nás situace už třicet let, zažil jsem to jako sociální demokrat na vlastní kůži,“ dodal.

Názory generála Petra Pavla jsou v médiích prezentovány pravidelně. „Volební tým má, i finanční podporu. Lze očekávat, že bude mít velkou publicitu a později rozjede horkou fázi kampaně,“ předpokládá Rouček. A připomíná: „V pravém slova smyslu začne prezidentská kampaň až po komunálních volbách. Od října už zveřejní záměry všichni kandidáti.“

V Německu zvyšují minimální mzdu. U nás ani náhodou

Nezaměstnanost je přitom v Česku nízká, a verbujeme pracovníky ze zahraničí. „Tím, jak jsou u nás platy nízké, tak ti šikovnější pracují v Rakousku nebo v Německu. Začarovaný kruh, ze kterého není východisko,“ komentuje. „Důležité je mít vzdělané obyvatelstvo, abychom nežili jen na nízkých platech. Nedělám si iluze, že dosáhneme na německé platy, ale naše minimální mzda je třetinová nejen vůči Německu, ale je i nižší, než má Polsko nebo Slovensko. Na vládu napojení ekonomové přitom budou stále tvrdit, že nemůžeme přidat a že si nemůžeme dovolit inflaci,“ konstatuje rozladěně Rouček.

Většina lidí nechce žebrat

Před volbami koaliční vláda podpořila rodiny příspěvkem pět tisíc korun a slibuje dorovnání navýšení cen energií. „Pořád dělají málo,“ varuje doktor Rouček. „Myslím si, že většina lidí se chce uživit sama a bez sociálních dávek, a ne někde žebrat a vyplňovat dotazníky. Když pracují, a kolikrát i ve dvou zaměstnáních, ale nemají na základní životní potřeby jako je jídlo, bydlení, elektřina a plyn? Pak je něco špatně. Energetická krize je všude. Ale když se podíváme po Evropě, ohroženým skupinám vlády pomáhají víc než česká,“ dodává. Příspěvek, který rodiny teď dostanou, nestačí.

„Když mluvíte s některými podnikateli a zaměstnavateli, jsou kolikrát před bankrotem,“ podotýká Rouček. Ohroženy jsou nejen domácnosti. „Politika vlády je krátkozraká a asociální jak vůči domácnostem, tak lidem, a vůči celé ekonomice. Navíc není důvěryhodná, jasná příhodná alternativa. Dřív byla na politické scéně ČSSD. Pro mnohé lidi není alternativou Babiš nebo Okamura, a na to současná vláda spoléhá. Ať už komunální a senátní volby dopadnou jakkoli, vláda v podobě pětikoalice bude pokračovat,“ připomíná.

Česká republika by se měla podle čtyř pětin Čechů při svém předsednictví v Radě Evropské unie přednostně zaměřit na řešení sociálních dopadů energetické krize. To mimo jiné vyplynulo z průzkumu agentury STEM. „Evropská unie dává členským státům obrovské peníze. Např. v balíčku obnovy, kdy jde o stovky miliard. Ale jde o to, aby byly v členských zemích využity efektivně. Aby se peníze neprošustrovaly. Získali jsme obrovské peníze, ale když se podíváte na stav našich dálnic? Polsko si postavilo perfektní dálnice přes celou zemi. Maďaři využili šikovně peníze. U nás se peníze často dávají na nesmyslné projekty, na školení atd.,“ uzavírá dnešní komentář Libor Rouček.

