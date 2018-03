Členská schůze skončila trapasem. Staněk a spol. utekli ze zasedání. Pokus o podvod řeší už i policie

Středeční členská schůze Jednoty Vsetín skončila pořádným trapasem. Podnikatel Roman Staněk, který se od podzimu snaží o údajně nepřátelské převzetí tradičního maloobchodního družstva s osmi desítkami prodejen, totiž po zahájení schůze doslova utekl z jednacího sálu. Zjistil totiž, že zástupci dosavadních družstevníků mají v rukách většinu hlasů, a tudíž by se mu nepodařilo dosáhnout schválení nových stanov. Jejich změnu potřeboval proto, aby jeho společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ legalizovala odkup podílů od dosavadních družstevníků a mohla jako právnická osoba vstoupit do družstva. Jejich plán se však nezdařil.

„Jednoznačně jsme tak Romanu Staňkovi a jeho lidem ukázali, že si družstevníci nenechají Jednotu ukrást. A pan Staněk to už sám dobře ví, a proto také bezprostředně po zahájení členské schůze zástupci COOP JEDNOTA OBCHODNÍ doslova utekli ze zasedání a tím zmařili průběh schůze, kterou sami svolali. To jen dokazuje, že družstevníky celou dobu tahají za nos a že jim nejde o nic jiného než o změnu stanov, díky které by ovládli družstvo a mohli by hospodařit s jeho majetkem bez ohledu na zájmy družstevníků,“ reagovali ve svém prohlášení členové představenstva Jednoty Vsetín.

Navíc průběh členské schůze má v hledáčku také policie, která začala prošetřovat podezření ze spáchání podvodu. Mezi zaregistrovanými členy družstva byl totiž již téměř rok mrtvý člen družstva. „Policie prověřuje oznámení ze Vsetína týkající se středeční valné hromady místní právnické osoby. Vzhledem k počátku šetření je to jediná informace, kterou prozatím mohu poskytnout,“ uvedl Vladislav Malcharczik, komisař Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.

O co šlo? Společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ předložila v rámci registrace účastníků únorové členské schůze plnou moc bývalého družstevníka, který však byl již podle smutečního oznámení téměř rok po smrti. Případ je o to více zarážející, že předmětnou plnou moc nemohl nikdy podepsat, protože Roman Staněk a jeho kolegové začali s obcházením družstevníků až na podzim loňského roku, tedy několik měsíců po smrti tohoto družstevníka.

ParlamentníListy.cz požádaly o vyjádření také Romana Staňka a představitele společnosti COOP JEDNOTA OBCHODNÍ. Na dotazy naší redakce však zatím nikdo nereagoval.

Jen připomeňme, že podle našich informací zástupci této společnosti od října minulého roku obcházeli domovy především starších členů družstva a za podpis převodových smluv a plných mocí vypláceli hned mezi dveřmi 10 až 50 tisíc korun. Představenstvo Jednoty Vsetín označilo tyto aktivity za pokus o nepřátelské převzetí tradičního družstva a začalo se proti ovládnutí Jednoty aktivně bránit. Za vším podle informací ParlamentníchListů.cz zřejmě stojí konkurenční boj mezi moravskými Jednotami. Roman Staněk chtěl údajně získat Jednotu Vsetín také proto, aby některé z lukrativních obchodů následně převedl pod Jednotu Hodonín, která se netají svými ambicemi na expanzi.

Na konci února si však ve Vsetíně trhla profesní ostudu také renomovaná právní kancelář PwC Legal, která po právní stránce připravovala zasedání členské schůze Jednoty Vsetín. „Z jejich pohledu bylo patrné, že jim jsou naznačené praktiky, které navíc začala prošetřovat policie, velmi proti srsti a že si nechtějí špinit profesní renomé podílem na členské schůzi, která by se měla opírat třeba právě o černé duše,“ uvedl jeden z účastníků členské schůze.

ParlamentníListy.cz proto minulý týden požádaly o stanovisko také tuto právní kancelář, doposud se však nikdo nevyjádřil.

autor: Barbora Richterová