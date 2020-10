Co čeká Blatného v souvislosti s Babišem? Šéfka TOP 09 varovala v rádiu

reklama

Úvodem se Pekarová Adamová vyjádřila ke kauze Vyšehrad, kdy se ministr zdravotnictví Roman Prymula sešel s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem – v restauraci a v nočních hodinách. Prymula končí ve funkci ministra, Faltýnek ve funkci prvního místopředsedy hnutí ANO.

„Je to porušení pravidel, která sám pan ministr nařizuje ostatním dodržovat. Nemá absolutně pak šanci si udržet důvěryhodnost a respekt těch lidí, kterým to nařizuje. A projevuje se to tím, že s takovouto velkou epidemií prohráváme. On už tu důvěryhodnost ztrácel i předtím a celá vláda ji má v troskách. Já bych řekla, že i její autorita je v troskách, protože prostě ta opatření nejsou dostatečně zdůvodňována, není tady dostatečné vysvětlení toho, co se musí stát, aby se jednotlivá opatření mohla rušit. Ta přicházejí ve velmi rychlém sledu za sebou a takovou salámovou metodou. A do toho všeho přichází porušení všeho myslitelného, myslím, že to je velmi špatný příklad,“ sdělila Pekarová Adamová, která opakovaně vyzvala k tomu, aby si lidé nebrali příklad z pana Prymuly.

Pekarová Adamová následně přislíbila, že TOP 09 podpoří žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Po skončení nouzového stavu pak vnímá jako nezbytné, aby vláda Andreje Babiše požádala o důvěru Poslaneckou sněmovnu. „Je vidět, že se tady ta situace vymkla kontrole, aniž by musela. My jsme už na začátku září varovali před takzvaným izraelským scénářem, to znamená lockdownem. U nás je nyní takový poloviční lockdown. Varovali jsme, ale zároveň jsme přicházeli s naším osmerem doporučení, tedy osm konkrétních bodů, co má vláda dělat, aby se ta situace podařila zvrátit,“ podotkla Pekarová Adamová, podle níž je vláda vyslyšela jen v případě testování. Ta neustále také apeluje na to, aby přicházel dostatek dat a faktů. Například v tom, jak se projeví jednotlivá opatření, jaký bude vývoj. Ona sama doufá i v to, že bude vyšetřeno policií, kdo a v jakém okamžiku nekonal, i když čísla a data měl.

Co se týče podepsaného memoranda ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jde o spolupráci do nadcházejících sněmovních voleb, v nichž chce toto uskupení zvítězit. „Přistupujeme ale k tomu s pokorou,“ řekla Pekarová Adamová s tím, že chtějí, aby koalice byla pro všechny občany Česka.

