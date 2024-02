Co jste dohodli v Paříži, půjdou vojáci na Ukrajinu? Dostal jsem dlouhý proslov, ale odpověď ne, říká pro PL poslanec

reklama

Poslanec SPD Zdeněk Kettner se v rámci ústních interpelací určených předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády dotázal na informovanost české diplomacie.

Kettner připomněl víkendový projev slovenského premiéra Roberta Fica (SMĚR-SD) k příležitosti druhého výročí války na Ukrajině, v němž Fico prohlásil, že nedopustí, aby na Ukrajinu byli vysíláni slovenští vojáci – to podle něj plánovali vrcholní evropští představitelé.

„V médiích se rozpoutala bouře, že to je nějaká dezinformace a tak dále,“ řekl k Ficově projevu Kettner.

Názorně pak citoval slova ministryně obrany Jany Černochové (ODS): „Nic takového jsem neslyšela ani nečetla.“

„Přesto bezprostředně po skončení tohoto summitu pan prezident Macron vystoupil a tato slova potvrdil svými výroky,“ odkázal Kettner na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v pondělí na pařížské konferenci o pomoci Ukrajině řekl, že vysílání pozemních vojsk členských zemí NATO na Ukrajinu nevylučuje.

„Proto se chci zeptat, znamená to tedy, že slovenská diplomacie má podrobnější a přesnější informace o probíhajícím summitu než diplomacie česká, čili nejsme úplně v popředí těch diplomatických zájmů? Nebo jsme ty informace měli, a co se týká vyjádření těch médií, tak my jsme to takzvaně vymetaforovali s tím, že jsme to nechali být,“ pokračoval Kettner. „Chci se tedy zeptat, kde je tedy pravda, zda tyto informace měla česká diplomacie ještě před zahájením summitu, nebo ne.“

Fiala v odpověď zdůraznil důležitost pařížského summitu. „Byla to diskuse nad tím, jak více, účinněji, efektivněji pomáhat Ukrajině, a z tohoto hlediska bych řekl, že byl i velmi úspěšný. Ta témata, která se tam řešila, souvisela právě s tímto hlavním cílem, tedy jak pomáhat Ukrajině,“ řekl premiér s tím, že má radost, kolik pozornosti se dostalo tzv. české iniciativě. Tedy jakým způsobem zajistit v krátkém čase dostatek munice pro Ukrajinu a jak překonat období do doby, než se navýší výroba obranného průmyslu na území Evropské unie. „Jsem rád, že k té české iniciativě se přihlásilo postupně asi patnáct zemí.“

Až pak se vyjádřil k osobě francouzského prezidenta. Jeho projev byl podle něj pouze „minimálním tématem“ summitu. „Ano, na okraj toho summitu a řekl bych, že to z hlediska času bylo opravdu minimální téma, byl zmíněn i ten nápad pana prezidenta Macrona na to, zda by bylo třeba užitečné, aby někteří vojáci třeba Francie byli na území Ukrajiny, ne aby tam bojovali, ale aby třeba pomáhali s výcvikem nebo něco podobného. Naprostá shoda zemí byla ta, že o tom dál nebudeme mluvit ani uvažovat, že to není téma, protože prostě pro naprostou většinu zemí je tato myšlenka nepřijatelná,“ uvedl Fiala a v závěru všechny uklidnil, když prohlásil, že „nikdo v Evropě se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu“.

Poslanec SPD poděkoval za odpověď. „Pane premiére, mluvil jste opět krásně, mluvil jste dlouze, ale opět jste zapomněl odpovědět na moji otázku,“ vyčetl premiérovi a svou otázku zjednodušil. „Měli jste informace o nápadu pana prezidenta Macrona o nasazení vojáků na území Ukrajiny stejně jako slovenská diplomacie před tím jednáním? Ano, nebo ne?“

Fiala ani tentokrát na otázku přímo neodpověděl: „Považuji za nesprávné, nemožné v mezinárodní politice, abychom komentovali charakter informací, které jsme měli před nějakým jednáním.“ Dodal, že podstatný a důležitý je výsledek jednání. „Pokud bychom v mezinárodní politice postupovali tak, že budeme dopředu každý nápad, každou iniciativu, každý podnět, každou ústní nebo jinou informaci komentovat, tak se nedostaneme nikam.“

V závěru premiér uvedl, že měli „všechny potřebné informace“ pro to, aby mohli na summitu hájit zájmy České republiky, a doplnil, že Macronův návrh beztak nemá podporu ostatních členských zemí Evropské unie ani dalších, které se jednání účastnily.

„No, dopadlo to jako vždycky. Dočkal jsem se dlouhého proslovu, ovšem bezobsaženého. Odpovědi jsem se nedočkal. A to ani na doplňující otázku, kdy jsem navrhl jednoduchou odpověď ano nebo ne,“ uvedl poslanec Kettner pro ParlamentníListy.cz.

„Výsledek byl totožný, záplava slov bez konkrétní odpovědi,“ uzavřel hodnocení interpelace.

