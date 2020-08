Co když EU neuzná výsledek voleb v USA? Zdeněk Zbořil předkládá nebezpečnou variantu dalšího světového vývoje

Situace na americkém volebním poli je podle politologa Zdeňka Zbořila tak zmatená, že by se nedivil, kdybychom po venezuelském a běloruském modelu se setkali ještě s americkým modelem, a ten by mohl být mnohem nebezpečnější.

V Bělorusku i tento týden pokračují demonstrace. Jak vše nakonec dopadne, to si Zbořil netroufá odhadovat. Je jasné, že se něco stalo, něco se nepovedlo, ať už z jedné nebo druhé strany, a situace se teprve začíná vyvíjet.

Zřejmě nejenom z východní hranice přichází podpora Bělorusku, ale to podle něj neznamená, že to musí být podpora pro prezidenta Lukašenka. „Ze západu jde také určitý druh podpory a liší se v tom, zda jde z EU (nebo Německa), anebo z USA, to znamená ze Severoatlantické aliance, nebo z EU,“ dodává.

„Situace není jasná, ale vypadá to, že pokud tomu tak je, silné řeči z EU signalizují, že se i Evropská unie trochu obává opakování kyjevského modelu. Na druhé straně politici z Ruské federace se rozhodli, že je pro ně lepší status quo než nějaká dramatická změna,“ pokračuje politolog. V každém případě se zřejmě hledá náhrada za paní Tichanovskou, která buď zklamala, nebo nesplnila své úkoly, které měla mít jako výrazná postava opozičního hnutí.

Také jde o to, zda lidé v Bělorusku mají dostatečnou vůli usilovat o změnu režimu. „To, že se chtějí zbavit prezidenta Lukašenka, je sice hezké, ale Lukašenko zatím má oporu v armádních a policejních kruzích a pokud tam k něčemu nedojde, k nějaké změně, tak ani aktivity českého ministerstva zahraničních věcí a příspěvek na mediální ofenzivu v Bělorusku, kterou poskytuje česká vláda, nemusí vést k žádoucím úspěchům,“ podotýká Zbořil.

Ten se používá v USA, ve Francii, kde se přešlo na docela přísný režim, ale přitvrzuje se také v Německu. Situace se ale mění, u nás už některým lidem, doufám i těm bojovníkům proti rouškám, došlo, že tlak na ekonomiku nemusí vycházet od naší vlády, ale může přijít ze zahraničí," upozorňuje.

Navíc tady máme jakousi pátou kolonu, kterou představují samotní čeští politici: „Nevím, kolik bylo poslanců poslaných do karantény, kteří se setkali s paní exministryní. Prostě ten nástroj byl proti nim použit a vlastně je to první případ ze zákulisní přetahované českých politiků,“ přemítá politolog. I nad tím, že možná se setkáme s tím, že to bude využito i pro zahraniční cesty našich delegátů, někdo je na jejich výlety pustí, někoho nepustí. „Doufejme, že se ale ten let na Tchaj-wan panu Vystrčilovi vydaří,“ podotýká.

K čemu všemu může být koronavirus politicky využit v USA? Především k prezidentským volbám.

„V USA se zasahuje do fungování pošty. Navíc Donald Trump upozornil na to, že korespondenční hlasování je nebezpečné, že může být zneužito, a my se musíme obávat toho, aby EU neodmítla uznat výsledky voleb v USA, pokud nedopadnou podle evropského přání. Trump se blíží k vítězství a situace na americkém bitevním poli je tak zmatená, že bych se nedivil, kdybychom se po venezuelském a běloruském modelu setkali ještě s americkým. A ten by mohl být mnohem nebezpečnější,“ uzavírá Zbořil.

