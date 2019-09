Co měli říct? Co jim zbylo? Piráti a „DemoBlok“ k „osvobození“ Babiše

Deník N přišel s informací, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a dalších obviněných osob.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný zdůraznil, že lidovci jako demokratická strana ctí právní stát. Od počátku to prý říkali. Jedním dechem však dodal, že důvěru Babiš prostě mít nemůže.

„Nic se nemění na stanovisku KDU-ČSL, že pan Babiš je slabý premiér,“ zdůraznil Výborný. My samozřejmě vnímáme to, jak ta vláda jedná za poslední rok až rok a půl, jakým způsobem nejsou dofinancovány sociální služby, minulý týden jsme slyšeli, že nebude žádá důchodová reforma, to jsou věci naprosto skandální,“ nebral si servítky Výborný ve vyjádření pro Českou televizi.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



Předseda Pirátů Ivan Bartoš dal najevo, že je rozhodnutím státního zástupce Jaroslava Šarocha překvapen, neboť podstata celé kauzy je stále stejná.

„Kdybych řekl, jak to cítím osobně: Kdyby se toto týkalo kohokoli jiného a nebyl v ní zapojen premiér Andrej Babiš, tak ta kauza je dávno u soudu. Když si vezmete, o co se v té kauze skutečně jedná, tak je to o tom, že když velká firma čerpá dotace určené pro malé a střední podnikatele, no tak je to podvod,“ upozornil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Andrej Babiš ANO 2011



Místopředseda ODS Kupka uvedl, že rozhodně nechce zpochybňovat rozhodnutí státního zastupitelství. Obratem však přidal jedno „ale“.

„Já jsem z toho druhu politiků, kteří nechtějí šířit nedůvěru k právnímu státu,“ uvedl. Posléze naznačil, že zřejmě vždy budou nějaké pochybnosti. „Nikdy nelze zastřít pochybnosti, jestli se Andreji Babišovi měří stejným metrem jako každému jinému občanovi. Mě bude zajímat, jak se k tomu postaví státní zastupitelství. A pravděpodobně v budoucnu uvidíme, jak se k tomu postaví nejvyšší státní zástupce,“ upozornil Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan pravil, že respektuje rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha, ale stejně tak věří, že jeho postup bude důkladně prověřen jeho nadřízenými.

„V právním státě, ve kterém, doufám, žijeme, je potřeba respektovat rozhodnutí státního zástupce. A protože v tom právním státě snad stále ještě žijeme, tak budou pokračovat další kola prověřování. Když se v tomto stádiu změní rozhodnutí státního zástupce, když se zastaví trestní stíhání, tak ve všech kauzách, nejen u pana premiéra, budou věc přezkoumávat nadřízené orgány,“ upozornil Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Poslanec STAN Petr Gazdík napsal na sociální síti Twitter krátce: „Vyšetřování Andreje skončilo, zapomeňte.“

„Vyšetřování Andreje skončilo, zapomeňte... Protože jde o premiéra, bylo by možná lepší, kdyby ho osvobodil opravdu nezávislý soud. Takto zůstane pachuť na patře, když i evropský úřad pro boj s podvody OLAF podezření měl,“ uvedl Gazdík.

Mgr. Petr Gazdík STAN



Předseda TOP 09 ve vyjádření pro veřejnoprávní televizi zdůraznil, že si počká na zdůvodnění Šarochova rozhodnutí.

Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer na sociální síti Facebook doplnil, že mu nezbývá než věřit v nezávislosti státního zastupitelství. Kdyby státní zastupitelství nebylo zcela nezávislé, má Česko obrovský problém.

„Vzhledem ke všemu, co jsme o kauze Čapí hnízdo slyšeli, to je informace překvapivá. A protože zde jde o mnohem víc než o jednoho premiéra, jeho ‚nejlepší nápad‘ a pár desítek (již vrácených) milionů, musíme doufat, že jde o výsledek striktně nestranného právního posouzení. Jinak máme mnohem větší problém, než je z mého pohledu premiér nehodný svého úřadu...“ bil na poplach europoslanec.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



O hrozící nedůvěře v justici napsal pár řádek i předseda ODS Petr Fiala. „Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí. Nastala ale situace, před kterou jsme varovali. Po jarní nevysvětlené změně na Ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana,“ uvedl předseda ODS.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: mp