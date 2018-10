Co se dělo během i po rozhovoru Českého rozhlasu se Zemanem? Zde jsou podrobnosti

O Zemanovových vulgaritách bylo napsáno mnoho. Jak se k nim staví ten, kdo je za rozhlas zodpovědný? Měly by se rozhovory s Milošem Zemanem raději předtáčet, aby z nich bylo možné vystřihnout vulgarity? Na to odpovídal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v pořadu Rozstřel na TV iDnes.

Zavoral byl vysílání rozhovoru z Lán přítomen jako host, což neopomenul zdůraznit. Moderátor Jan Pokorný, který Miloše Zemana vybízel, aby vulgarismy nepoužíval, podle něj jednal naprosto správně, korektně a podle kodexu. Při poslechu vulgarismů mu vytanula na mysli stejná situace z roku 2014, kdy Miloš Zeman překládal název Pussy Riot a prohlásil, že se nebude zastávat „kurev“. Po skončení pořadu prezidentovi prý řekl, že problém bude mít především Český rozhlas jako instituce a že mu to vadí.

Anketa Je dobře, že se v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko? Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 3512 lidí

Na otázku, zda měl chuť nějak do vysílání vstoupit, nebo ho zastavit, odpověděl René Zavoral jednoznačně negativně s tím, že byl přítomen pouze jako host a navíc, jak již uvedl, Jan Pokorný byl ten, kdo rozhovor vedl a reagoval naprosto správně, adekvátně a okamžitě. Pozvání do Lán rád přijal a s Milošem Zemanem si pak ještě údajně asi hodinu po skončení vysílání povídal. Odmítl, že by na Jana Pokorného ukazoval cedulky, na co se má ptát či ne, nebo na něj dokonce mával.

Fotogalerie: - Zeman, fanoušci a „fanoušci“

Jako poslední navrhoval moderátor Rozstřelu možnost předtočit rozhovor s prezidentem. Zavoral uvedl, že vzhledem k tomu, že už nevysílají Hovory z Lán a tento rozhovor byl takzvaně ad hoc, tak až budou plánovat další rozhovor, tak budou uvažovat o formě. „Já jsem vždycky zastánce těch živých rozhovorů, z jednoduchého důvodu, živý rozhovor je vždy autentický, autentičtější než předtočený,“ vyjádřil preferenci ředitel rozhlasu. Jeho předchůdce ve funkci po první zkušenosti s prezidentem a vulgarismy údajně chtěl hovory předtáčet, což Zeman odmítl, na což má podle Rozvorala právo, ale po druhé zkušenosti má rozhlas zase právo toto žádat. Debatu uzavřel tím, že by nerad předjímal.

Psali jsme: Fiala (ODS): Prezident mluví jak dlaždič, premiér mává od moře; atmosféra slavnostní zatím není Úřad, který v minulosti kritizoval Zeman, si došlápl na kandidáty do Senátu. Rozdal tučné pokuty Pochod romské hrdosti bude letos proti Zemanovým výrokům o Romech Miroslav Kulhavý: Zeman a Romové - kdo je blíž pravdě?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas