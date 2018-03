Co si to ti hajzlíci dovolili? Kamila Moučková vykládala v televizi, jak je alergická na Rusy. Zato Havel byl nádherný člověk

Legendární hlasatelka a moderátorka srpnových událostí roku osmašedesátého Kamila Moučková prozradila v Osmičce na serveru SeznamZprávy, jak moc je alergická na Rusy. Hlavním důvodem je prý to, že v ní okupace, jejíž začátek v televizi oznamovala, zanechala celoživotní následky. „Klepala jsem se vzteky, co si to ti hajzlíci dovolili,“ vzpomínala hlasatelka.

V jednom rozhovoru Kamila Moučková uvedla, že dodnes, když hrajeme s Ruskem hokej, není to pro ni sport, ale politická záležitost. „Letos jsem se na zápas s Rusákama také nedívala, to bych dostala infarkt,“ řekla důrazně a dodala, že se sice říká, že je jiná doba, ale ona si to rozhodně až tak moc nemyslí. „Já jsem prostě na ty Rusy alergická. Mě se mladá Ruska zeptá, kde je Václavák, a já se opupínkuji,“ řekla bývalá hlasatelka a dodala, že 21. srpen v roce 1968 v ní zanechal celoživotní následky.

Když se prý Moučková dozvěděla o sovětské okupaci z roku 1968, byla plná strachu. „Asi v půl čtvrté ráno mě vzbudili z Rozhlasu a říkali mi, že jsme okupovaní. Měli jsme všichni strach. Nikdo jsme nevěřili tomu, že si dovolí překročit hranice jiného výsostného státu,“ vzpomíná Moučková a dodala, že jela hned do televize, kde seděla, než se nahřál vysílač Cukráku a vysílala, dokud Sověti Cukrák nenašli.

„Pak jsem vysílala i za asistence sovětských vojáčků se samopaly za zády. Pak tam naskákal nějaký generál a říkal: Ukončete robotu, vy syčáci. Tak to jsem mu hned řekla, ať si trhne nohou, a ve vysílání jsem pokračovala a ani se nehýbala“ uvedla v Osmičce s tím, že pokud by se pohla, před kameru už by se nevrátila a byl by konec.

Dále také připomněla, že vlastně ani neví, jestli tenkrát byla opravdu statečná, když ji lidé zastavovali a mačkali ruce. „Dostala jsem sice cenu za statečnost, ale ja jsem byla nasraná, klepala jsem se vzteky, co si to ty hajzlíci dovolili, a to byl můj jediný pocit, co jsem měla,“ řekla a zmínila, že o ničem jiném nepřemýšlela a jediné, co věděla, bylo, že má být v televizi. „Když práci děláte mnoho let, jste na výsluní, lidé vás mají rádi a věří vám, tak je to samozřejmost,“ vysvětlila.

Po roce 1968 pak zmizela z televizní obrazovky, odchod pro ni byl prý velmi težký. „Po 21. srpnu jsem okamžitě dala výpověď, nemohla jsem dělat zpravodajství, které podléhalo komunistickému režimu. Víníkem toho všeho bylo podle Moučkové vedení komunistické strany, které dělalo politku vůči Sovětskému svazu tak, že tohle vše připustilo.

Obrovský pocit uvolnění a svobody pak prý pocítila až v listopadu 1989. „Víte, poprvé jsem se nadechla a začala jsem žít až ve svých jednašedesáti letech, poprvé v demokracii a opravdu strašně si teď toho vážím, že v demokracii žiju,“ uvedla spokojeně Moučková. Nyní se lidé často například vysmívají Václavu Havlovi, pro hlasatelku to ale prý byl nejlepší mužský kamarád, který prošel jejím životem. „Havel, to byl fantastický člověk. Jako prezident dělal chyby, každý je dělá, ale byl to nádherný člověk,“ řekla.

Negativně na Havla podle jejího názoru reagují hlavně tací, kteří jsou věčně nespokojení a neváží si toho, že žijí v demokratické zemi. Co se týká současného prezidenta Miloše Zemana, to je podle ní vynikající rétor, ale velmi výrazně se postupem času změnil „Nelíbí se mi ani Čapí hnízdo a to, že premiér je bývalým spolupracovníkem StB,“ řekla a dodala, že to je pro ni naprosto nepředstavitelná věc.

Rozesmutněla se i nad tím, jak vypadá současná politická situace u nás i ve světě, připomněla i hrozbu, kterou představuje Kim Čong-un, který je vůdcem Severní Koreje. „Podívejte se na to, co se děje. Rozpínavý Putin v Kremlu, který se cpe do Evropy, ten blázen s přehazovačkou v USA a Brexit. A to vůbec nechci mluvit o situaci u nás,“ uzavřela.

autor: nab