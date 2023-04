Co tajíme před veřejností? Černochová mluvila o americké základně v ČR, Metnar se neudržel

V první hodině Otázek Václava Moravce proti sobě zasedli ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její předchůdce za hnutí ANO Lubomír Metnar. Černochová ujistila diváky, že pomoc na Ukrajinu z Česka dál proudí. Promluvila také o bilaterální smlouvě s USA a prozradila, zda v Česku vznikne americká vojenská základna a zda v Česku budou jaderné zbraně. Metnar v jednu chvíli zahřměl: „Tady jde o to, co tajíme před českou veřejností!“ Poté se zastal olympionika Davida Svobody.

Moravec hned v úvodu připomněl, že od 1. dubna Rusko předsedá Radě Bezpečnosti OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tuto skutečnost označil za „bankrot OSN“.

Černochová diváky ujistila, že česká pomoc na Ukrajinu dál proudí, a to i pomoc vojenská. Stále jsou v českých skladech zbraně, které už česká armáda nikdy nevyužije a které proto zamíří na Ukrajinu. Ujistila všechny, že stále máme co nabídnout jak v oblasti těžké vojenské techniky, tak pokud jde i o nevojenskou pomoc. Včetně toho, že se Česko bude podílet na vyšetřování ruských válečných zločinů na Ukrajině. Na Ukrajinu vyrazí 15 českých vyšetřovatelů – 15 vojenských policistů.

„Nic z toho, co posíláme na Ukrajinu, nechybí v našich zásobách tak, aby to ohrozilo naši obranyschopnost. I náčelník generálního štábu říká, že by nedovolil to, aby na Ukrajinu šla technika, která je českou armádou používaná. Na Ukrajinu jdou jen zásoby, které rezivějí v českých skladech,“ zaznělo od ministryně.

Metnar tady ujistil, že sněmovní bezpečnostní výbor vyslání vojenských policistů na Ukrajinu odsouhlasil a on osobně v tom nevidí problém.

Severoatlantická aliance obecně dělá podle Černochové všechno pro to, „aby situace dál neeskalovala“. „To, že posíláme pomoc na Ukrajinu, je zcela logické, ale jinak děláme vše pro to, aby NATO nebylo zataženo do tohoto konfliktu,“ řekla Černochová.

Metnar upozornil, že obě válčící strany chystají další ofenzivy. Ruská invaze na Ukrajinu se změnila v opotřebovávací válku A letos se to podle Metnara pravděpodobně nezmění. Až čas podle něj ukáže, zda se Ukrajincům podaří na bojišti dosáhnout konkrétních úspěchů.

Hosté se shodli, že v budoucnu by mediátorem jednání mohla být i Čína. Podle Černochové je to sice země, která porušuje lidská práva vlastních občanů, ale ruská agrese proti Ukrajině je tak zásadní věcí, že pokud se Číně podaří vystupovat jako mediátor jednání, bude to v budoucnu přijatelné i podle Černochové.

Metnar připomenul, že v tuto chvíli se Rusko a Západ vzájemně drží v šachu svými jadernými arzenály. S Černochovou se poté shodl na tom, že východní křídlo NATO bude posíleno tak, aby to ruskou stranu odradilo od další agrese.

Černochová diváky uklidňovala: „Pokud by došlo i na území Ukrajiny k použití taktických jaderných zbraní, tak by z toho bylo pro Českou republiku riziko prakticky nulové. Pokud by se něco takového stalo, tak by v žádném případě nebyli ohroženi občané České republiky. … Ono se o tom využití jaderných zbrní hovoří, ale nevyhrožuje tím NATO, vyhrožuje tím Putin,“ prohlásila.

Ve stejném duchu se opakovaně vyjádřila i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která nejednou uvedla, že pokud budou použity na Ukrajině taktické jaderné zbraně, tak že české území tím nijak ovlivněno nebude.

„Pokud naši bezpečnost něco ovlivní, a to pozitivně, tak to bude bilaterální smlouva ČR s USA o spolupráci v oblasti obrany. Tato smlouva už je dojednaná, ale teď ještě americká strana kontroluje její anglický překlad. Až ho zkontroluje, bude tato smlouva předložena na českou vládu a schválena,“ oznámila Černochová.

„Jednání byla tvrdá, byla poměrně dlouhá. Česká republika je 24. zemí, která tuto smlouvu DCA bude mít. Má ji Slovensko, má ji Maďarsko a věřím, že ji budeme mít dřív než Finsko. … V žádném případě tady nebude americká základna a v žádném případě tady nebudou jaderné zbraně. Smlouva DCA sama o sobě neposkytuje americkým vojákům automaticky možnost pobytu v České republice. Vždycky bude schvalovat pobyt amerických vojáků v České republice parlament a výbory,“ ujistila všechny Černochová.

Tato smlouva má podle Černochové 40 stran – a Metnar zdůraznil, že se k ní může vyjadřovat teprve poté, až si ji přečte. Zatím ji neviděl. Černochová ho ujistila, že mu ji ukáže ještě před jednáním vlády, což považuje za vstřícný krok vůči opozičnímu hnutí ANO. Stane se tak, až americká strana odsouhlasí anglický překlad smlouvy.

„Ale tady nejde o vstřícnost ke mně, tady jde o to, co tajíme před českou veřejností!“ kroutil hlavou Metnar.

„Tak ještě jednou po pana kolegu. Jde o bilaterální prezidentskou smlouvu, o které se jednalo, až bude odsouhlasen překlad, tak vás s tím seznámím. Sedíte si na uších, pane kolego?“ vyjevila Černochová.

„Už se točíme v kruhu. Až budu znát obsah, tak budu moct zaujmout stanovisko,“ zopakoval Metnar.

Metnar: Já bych se Davida Svobody zastal

Moravec poté otevřel další téma – důtku vůči olympionikovi Davidu Svobodovi za jeho relativizaci ruské invaze na Ukrajinu, a to před kamerami ČT.

Metnar označil celou situaci za nešťastnou a připomněl, že David Svoboda se po dvou dnech omluvil. „Já bych se pana Davida Svobody chtěl zastat, ale jeho vyjádření považuji za nešťastné,“ zmínil Metnar.

Černochová řekla, že důtku Svobodovi nedala ona, nýbrž jeho nadřízený. „Já jsem Davidu Svobodovi ukázala fotky ukrajinských sportovců, zavražděných ukrajinských sportovců s tím, že některé z nich možná zná, protože mezi nimi byli i vícebojaři. A řekla jsem mu, že to jsou sportovci, kteří už nikde sportovat nebudou, už nikdy neobejmou své rodiny. Protože je Putin zavraždil. A ve zcela přátelském duchu jsem mu řekla, že pojedu podívat se na ten třetí turnus vojáků na Libavé a že pokud chce, může jet se mnou,“ řekla Černochová.

„To je velmi nešťastný případ, a velmi nebezpečný z hlediska, že tady nastane nějaká autocenzura? Že se lidé budou bát vyjádřit názor?“ podotkl Metnar.

„Tady nejde o postih za názor, ale o důraz na to, že voják musí dodržovat nějaká pravidla,“ ohradila se Černochová. A že David Svoboda nebude svlečen z uniformy, ani souzen. „Nic takového jsme nechtěli,“ sdělila Černochová.

Moravec v tu chvíli debatu uzavřel.

