Co to je v té ČT? O co jim jde? Vyhrocený ohlas na setkání Trumpa s Putinem

„Nerozumím tomu, proč v ČR na toto téma dostávají i v tzv. ‚veřejnoprávních médiích‘ největší prostor překlady nenávistných vyjádření zombie Albrightové, šíleného McCaina, nebo zhrzeného (Trumpem vykopnutého) bývalého ředitele CIA Johna Brennana. Proč jsou na prvních stránkách uveřejňovány nerealistické fantazie pomatenců typu Fištejna nebo Klvani místo seriózních komentářů skutečných odborníků na mezinárodní politiku a právo. A proč česká média tak vehementně hájí zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu a jdou na ruku válkychtivým neokonzervativním magorům v čele s Clintonovou. Kdo to platí a komu to má být ku prospěchu?“ zeptal se Štefec.

On sám podle svých slov chápe důvody nenávistné kampaně proti Trumpovi v USA. „Jak velí americká tradice, je-li prezident nepohodlný, podnítí se vůči němu vášně fanatiků (#MeToo apod.) a pak se pošle na návštěvu nějakého toho divadla nebo podívat se do Dallasu. No a magor s revolverem nebo odstřelovací puškou se vždycky najde. Aby byl vzápětí popraven ‚rozhořčenými občany‘ v hořící stodole (bez možnosti identifikovat tělo), nebo zastřelen v přímém přenosu před TV kamerami ‚spravedlivě rozzlobeným‘ Jacobem Rubinsteinem (aby nevznikly pochyby o tom, že ‚dostal co si zasloužil‘),“ sdělil.

„Putin je na tom ovšem naprosto stejně. Nejen američtí neokonzervativci jsou z něj šílení, i prozápadní skupiny kolem Medveděva a dalších ruských oligarchů se jen třesou na jeho odstranění a pokračování Jelcinova ‚obrodného procesu‘ ukrajinizace Ruska. Agenti CIA, krytí jako zaměstnanci neziskovek či západními společnostmi vlastněných médií mohou dnes volně a svobodně cestovat po celém území RF a stejně tak by se určitě našla nějaká ta Fiana Kaplanová II. To, že občanská válka, v níž by Putinova smrt nevyhnutelně vyústila, by nejspíše vedla k oboustrannému použití jaderných zbraní, je už jen taková třešnička na dortu,“ míní také Štefec.

„Naše malá zemička uprostřed Evropy s ani ne deseti miliony zde žijících Čechů má nulový vliv na budoucnost nejen Trumpa a Putina, ale jak se zdá, bohužel i na tu vlastní. Vždyť tady nikomu nevadí ani to, že není obsazen post šéfa ministerstva zahraničí. To by ostatně mohl v ČR klidně řídit i kůň, nebýt miliard rozdělovaných jeho prostřednictvím ‚lidskoprávním‘ neziskovkám. Proč se tedy česká média staví tak nenávistně ke schůzce v Helsinkách, k možnosti zastavit rozjíždějící se válečnou mašinérii a začít situaci obracet směrem k možná křehkému, ale přece jen míru? Vždyť nemají důvod ani ‚držet linii spojenecké solidarity‘. Donald Trump je přece nejvyšším představitelem nejspojenečtějšího ze všech spojenců! Kdo vlastně tlačí na to, aby se nejen z naší země, ale z celé Evropy stala na tisíce let neobyvatelná poušť plná radioaktivních ruin? Dokáže mi na tuto otázku dát někdo smysluplnou odpověď?“ ptá se dále.

Závěrem pak zkonstatoval, že se nemůže zbavit pocitu, že (z USA podporovanými) neziskovkami placení čeští presstituti, pseudokomentátoři a rádobyanalytici jsou na tom stejně jako Gustáv Husák ve vtipu ze 70. let. „Toho, sbírajícího ve tři ráno do košíku kameny na nádvoří Pražského hradu, museli členové UV KSČ na pokyn z Moskvy zastavit a upozornit ho, že povel ‚Sbírat horniny!‘ patřil lunochodu. Vzhledem k naprosté bezvýznamnosti naší země na mezinárodní scéně se zřejmě tentokrát upozorněním nikdo neobtěžoval,“ uzavřel Štefec.

Křik v USA

Kritika na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa má ovšem velmi široké základy. Trump je pod palbou demokratů i republikánů, kritizují ho také šokovaní Černohorci, nebo známá politická analytička Anne Applebaumová.

Donald Trump v rozhovoru pro americkou televizní stanici FOX News moderátorovi Tuckeru Carlsonovi mimo jiné řekl, že nechápe, proč by Spojené státy měly platit za obranu Evropy takové peníze. Požadoval, aby se Evropa na financování podílela větší měrou. Oba muži se pak během rozhovoru, natočeného v pondělí ve finských Helsinkách, věnovali otázce toho, proč by měli američtí vojáci bojovat v Evropě.

„Proč by měl můj syn jet bojovat například do Černé Hory?“ ptal se Carlson Trumpa. Ten s moderátorem souhlasil a doprovodil to poznámkou, že v Černé Hoře žijí „silní a agresivní“ lidé. „Jsou to silní a velmi agresivní lidé. Mohou se stát agresivními a gratuluji, jste ve třetí světové válce,“ řekl Trump během rozhovoru.

Tato slova Černohorce naprosto vykolejila. „Je to nejdivnější prezident v historii Spojených států,“ řekl Ranko Krivokapić, který mezi lety 2006 a 2016 zastával funkci šéfa černohorského parlamentu. „S prezidentem, který prokazuje takovou znalost zahraniční politiky, nemůžete vědět, co máte čekat. Zahraniční politika není jeho silnou stránkou,“ dodal Krivokapić.

„Zcela evidentně nečte, co mu připraví ministerstvo zahraničí, proto jsme svědky těchto stupidních prohlášení, která zřetelně ukazují nedostatek znalostí a také respektu pro roli, kterou Spojené státy doposud zastávaly,“ dodal Raonić. „Mír v Černé Hoře není nijak ohrožen. Vše je pod kontrolou, síly NATO nejsou v Černé Hoře zapotřebí,“ dodává Ranko Krivokapić.

Applebaumová ve svém tweetu použila nechvalně proslulý citát někdejšího britského premiéra Nevilla Chamberlaina, který o Československu prohlásil, že to je „vzdálená země, o které víme málo“. Československo bylo poté nejprve částečně obsazeno nacistickým Německem na základě mnichovské dohody, aby posléze Hitler anektoval i zbytek země a ustavil v ní protektorát.

Americký zpravodajský gigant CNN se Trumpově faux pas věnuje na svém webu. Komentátor Jonathan Cristol hodnotí Trumpovy výroky jako důsledek zásadního nepochopení základních skutečností. „Trumpova slova jsou výjimečně znepokojující, protože vychází ze špatné interpretace základní premisy NATO. Nikdo samozřejmě nechce, aby jejich potomek zemřel pro Černou Horu, ovšem – a zde se Trump mýlí – NATO činí pravděpodobnost smrti pro Černou Horu menší, nikoli větší,“ píše Cristol.

„Nezapomínejme, že NATO bylo z velké části navrženo jako odstrašovač Ruska, které má jistou zálibu v invazích do nečlenských států NATO. V poslední dekádě napadlo Rusko dvě nezávislé země, které nejsou členy NATO. V roce 2008 Gruzii a v roce 2014 Ukrajinu. Rusko podnikalo agresivní akce také proti členům NATO. V roce 2007 spustilo obří kyber útok proti Estonsku, uneslo estonské funkcionáře a dokonce v listopadu 2016 zasahovalo do voleb v jedné z hlavních členských zemí NATO,“ píše Cristol s evidentním poukazem na Spojené státy.

Trump podle něj zcela ignoruje defenzivní povahu Aliance. „Myšlenka, že by Černá Hora začala válku s Ruskem, je směšná. Ruská armáda je početnější než populace Černé Hory a má v držení tisíce jaderných zbraní. Černá Hora má 1 950 vojáků a 13 helikoptér. Ale i kdyby se prezident Milo Djukanovič rozhodl vyslat své helikoptéry na stovky mil dlouhou trasu a pověřil je útokem na Rusko, NATO by nemělo povinnost Černé Hoře pomoci,“ vysvětluje Cristol.

