Co to je za blbosti? Průzkum pro ČT se zvrhl: Divná data, zní

Česká televize přinesla ve spolupráci s agenturou Kantar předvolební průzkum, který analyzuje volební potenciál jednotlivých stran.

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách do krajského zastupitelstva, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není 100 %. Člověk, který vážně zvažuje volbu stran X a Y, je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutné chápat pro každou stranu odděleně.

Drtivého vítězství by se hnutí ANO dočkalo podle Kantaru v Ústeckém kraji (37,5 %), v kraji Vysočina a Pardubickém, Zlínském, Libereckém a Královéhradeckém kraji osciluje hranice procentního zisku hnutí Andreje Babiše rovněž kolem 30 procent.

Zkrátka a dobře, agentura Kantar naznačuje, že kamkoli se Babiš podívá, tam může čekat vítězství.

Podle serveru Deníku N však Kantar přiznává, že tento průzkum má i své mouchy.

„Mezi devítku nejsilnějších stran se ve třech ze třinácti krajů, kde se volí, dostala i Demokratická strana zelených, která v politice a celostátních průzkumech vůbec není vidět. Letos nedokázala v jednotlivých krajích ani naplnit kandidátní listiny, v některých regionech vysílá do boje jen dva lidi a na Pardubicku pouze jednu lídryni,“ upozornil server.

Česká televize chce přitom průzkum použít jako klíč k tomu, které politické lídry zvát do chystaných krajských televizních debat. Ve třech krajích by přišli zkrátka např. komunisté, kteří by se prý vůbec nedostali do příslušných zastupitelstev.

„Každý výzkum veřejného mínění má své limity. Jde o to, abychom si jich byli vědomi, uměli s nimi pracovat a naměřené výsledky dokázali zasadit do kontextu. Nemáme problém uvést, že si myslíme, že naměřené číslo je z toho či onoho důvodu systematicky vychýlené, když toto tvrzení máme podložené objektivními důvody,“ uvedl analytik Pavel Ranocha.

Výzkumníci Kantaru navíc kalkulují s tím, že volební účast bude okolo 60 procent. A současně přiznávají, že by to ve skutečnosti mohlo být mnohem méně.

V roce 2016 se volební účast ustálila na hladině 37 procent. v roce 2012, v roce Paroubkovy sociálnědemokratické oranžové tsunami, to podle údajů Českého statistického Ústavu bylo 35 procent a v roce 2008 to bylo 40 procent.

ČT se pro jistotu obrátila i na další odborníky

„Metodiku předvolebního výzkumu volebního potenciálu jsme si dali připomínkovat sdružením Simar (profesní uskupení výzkumných agentur, pozn. red.), které oslovilo odborníky z řad akademické sféry. Jejich doporučení jsme zohlednili v metodologii a volební potenciál jsme zvolili, rovněž v souladu s jejich doporučeními, jako důležitý parametr pro předvolební debaty ČT,“ prozradila Renata Týmová, která v televizi vede oddělení výzkumu a analýzy.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš výsledky průzkumu společnosti Kantar ve vyjádření pro deník Právo zpochybnil.

„Nemyslím si, že čísla z Kantaru CZ odpovídají realitě, spíš mi to přijde jako snaha ukonejšit naše voliče, že k volbám jít nemusí, protože to ANO má v kapse. Tak to ale není, naše čísla jsou jiná,“ řekl v pondělí Právu Babiš s odvoláním na vlastní sondáže pro hnutí ANO.

