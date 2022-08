Co to řekl?! Lidé mají zvládnout energie sami? Ať rezignuje! Okamura před debatou zjistil, co ohlásil Vystrčil. Bouchlo to

Moderátorka Terezie Tománková odstartovala politický pořad Partie na CNN Prima News debatou ministra dopravy Martina Kupky (ODS) a předsedy SPD Tomia Okamury. Byla to debata místy velmi vyostřená. „Vaší hlavní prioritou je obnova Ukrajiny a její členství v EU. S tím drtivá většina občanů nesouhlasí. Nesouhlasí s tím ani SPD. Lidé si myslí, že je třeba řešit potřeby občanů v energetické krizi,“ křičel do kamer Okamura. Kupka odpověděl stejně ostře.

reklama

Tománková nejprve upozornila na průzkum pro CNN Prima News, podle kterého by hnutí ANO získalo 31 procent hlasů, a druhá ODS by získala 15,5 procenta. SPD na třetím místě by získala asi 12 procent. Tománková chtěla od ministra dopravy slyšet, co na tento průzkum říká.

Kupka nejprve zmínil invazi sovětských vojsk do Československa. „V dnešním dni má opravdu to výročí zvláštní váhu,“ upozornil s odkazem na aktuální ruskou agresi proti Ukrajině. Naštěstí těch obětí na životech nebylo tolik, jako je dnes na Ukrajině. Je třeba si to připomínat, aby bylo zřejmé, že přes všechny těžkosti, přesto, jak je ta situace složitá, tak žijeme ve svobodě,“ zdůraznil Kupka.

Pokud jde o samotný průzkum, podle místopředsedy ODS ukazuje, že se občanští demokraté těší důvěře občanů, i když Kupka by podle svých vlastních slov uvítal, kdyby se ODS těšila důvěře ještě větší. Zdůraznil také, že vláda nemůže postupovat tak, jak to dělají opoziční a populistické strany, to jest slíbit všechno a všem. A hned. „My musíme postupovat tak, abychom lidem pomohli, ale zároveň, abychom neúměrně nezvyšovali zadlužení České republiky,“ prohlásil Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také Okamura se vrátil k srpnu 1968 a upozornil, že ve Sněmovně je za SPD poslancem Jaroslav Bašta, který byl za komunistů vězněn pro své názory a podepsal Chartu 77.

Poté začal vládu kritizovat.

„Drtivá většina lidí už vaší vládě nedůvěřuje. Vy asi žijete někde v oblacích. Většina občanů vaši vládu nechce. Vy jste fakticky menšinovou vládou, protože u posledních voleb propadl milion hlasů a to vesměs hlasů lidí, kteří by s vaší politikou nesouhlasili, takže vy jste fakticky vláda menšinová a měli byste se podle toho chovat,“ zesiloval Okamura hlas hned od počátku pořadu.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kupka se ihned ptal, proč tedy SPD tíhne k politikům jako je Marine Le Pen, která dostávala peníze taktéž z Ruska. Pokud to SPD myslí se svobodou pro Česko vážně, mělo by se toto hnutí podle Kupky přihlásit např. ke členství v NATO.

A tady Okamura vypěnil.

„Tyhle zoufalé výkřiky člověka za stranu, kde, pokud já si pamatuju, tak s Vladimirem Putinem jednal jako poslední premiér za ODS. A pokud považujete za proruské to, že chceme dojednat plyn napřímo, aby to bylo výhodnější pro občany, a získat levněji i další energii, tak já vám řeknu, že jsem nikdy nebyl ani proruský, ani pročínský, ani prowashingtonský, ale jednám v souladu se zájmy českých občanů,“ hřímal ve studiu Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V jednu chvíli také Kupkovi obrazně otloukl o hlavu vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) pro Novinky.cz, že lidé musí nárůst cen energií zvládat také sami.

„To, co dnes řekl váš předseda Senátu, že nárůst záloh za energie musí lidé zvládnout sami, tak to je na okamžitou rezignaci. Vy jste se úplně zbláznili v té vládě,“ nechal se slyšet Okamura a sílu svého hlasu přitom nijak zvlášť nekrotil.

Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 81% V mém obvodu se letos nevolí 10% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 9% hlasovalo: 12563 lidí

„Já nekřičím, já jen důrazně popisuju ty vaše nesmysly,“ zuřil Okamura.

Kupka okamžitě oponoval, že „vláda dokázala naplnit zásobníky plynu na 80 % a k tomu kabinet získal í plyn na terminálu v Nizozemsku,“ zdůraznil Kupka s tím, že Fialova vláda dokázala zajistit pro české občany miliony kubíků plynu.

„Ale to je plyn ve vlastnictví zahraničních firem!“ vyrazil k dalšímu útoku Okamura s tím, že čistě české zásoby by vystačily asi na týden tuhé zimy.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila pozornost hostů k řediteli civilní rozvědky ÚZSI Petru Mlejnkovi, na jehož jmenování trvá i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), přestože se Mlejnkovo jméno objevilo ve veřejném prostoru ve spojitosti s pražskou korupční kauzou Dozimetr.

Kupka konstatoval, že ministr vnitra Vít Rakušan, který na setrvání Mlejnka v úřadu civilní rozvědky trvá, má jeho důvěru.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Před námi jsou opravdu zásadnější úkoly. Aby se lidem v České republice i v těch těžkých dobách žilo lépe, abychom to přestáli,“ zdůrazňoval Kupka.

A Okamura znovu udeřil.

„80 procent lidí tuto vládu nechce. Žádnou pomoc lidem nenabízíte, Jen pro vaši informaci, růst cen potravin byl v poslední době o 18 %. To jsou vaše výsledky,“ tepal Okamura Kupku s tím, že v Polsku už na jaře snížili daně u potravin a Maďaři u pohonných hmot. „Česká vláda neudělala nic z toho!" zuřil Okamura.

„A pan Mlejnek si už 10 let tyká s Michalem Redlem, ten váš šéf tajné služby, a ještě v minulém roce si dojednával nějaké obchody s panem Dovhomiljou z pražské korupční kauzy. Za tu krátkou dobu z vaší vlády prorůstá organizovaný zločin do politiky. A pane Kupko, já vás znám léta. Vy toto přece nemůžete trpět,“ kroutil hlavou Okamura.

Celou debatu naleznete zde

Kupka okomentoval fakt, že opoziční ANO a SPD se pokusí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

„Pan Rakušan moji důvěru má. Byl to on, kdo se s těmi kauzami dokázal historicky vypořádat. To, že se opozice rozhodla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, to je prostě její právo, k tomu já nemohu říct nic víc. Ale oni už nemají plán B, oni nevědí, kde vezmou novou vládní většinu,“ zdůraznil Kupka.

Obratem znovu zopakoval, že před českou vládou jsou důležité úkoly, jak v této krizové situaci konat ve prospěch občanů a zároveň se postarat o to, aby česká vláda zvládla i evropské předsednictví, aby to nedopadlo jako v roce 2009, kdy padla vláda Mirka Topolánka.

„Špion“ Okamura

Okamura kontroval, že tu existuje prostor pro jinou vládu – pro vládu ANO a ODS. Trval na tom, že o této možnosti už se v ODS mluvilo, i s představiteli ANO. „To pravda je, ale vy to nemůžete říct veřejně. Já ty informace mám. Vy je máte taky, ale nemůžete to říct,“ nedal se Okamura zastavit.

„Tak teď se tady prezentoval špion Tomio Okamura,“ vpadl mu do řeči Kupka s tím, že Okamura šíří nevěrohodné informace, protože žádná takováto vládní sestava na stole nebyla.

„Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby tato vláda skončila, tak může vzniknout vláda, která bude pracovat ve prospěch českých občanů. Ty možnosti tady jsou. Jednou z nich jsou i předčasné volby,“ trval Okamura na svém.

A přidal další slovní úder. Tentokrát směřovaný na české předsednictví v EU.

„Vaší první prioritou je obnova Ukrajiny a její členství v EU. S tím drtivá většina občanů nesouhlasí. Nesouhlasí s tím ani SPD. Lidé si myslí, že je třeba řešit potřeby občanů v energetické krizi. Takže kdyby tato vláda skončila, tak by to vlastně lidem pomohlo. Vy jste servilní vůči Německu a Rakousku, kteří potřebují tu naši elektřinu," zaznělo od Okamury.

Ale Kupka mu nezůstal nic dlužen.

„Pane Okamuro, lžete. A myslíte si, že čím víc budete křičet, tak tím víc budete mít pravdu,“ prohlásil ministr.

„Ale já nekřičím,“ namítal šéf SPD.

„Tak si řekněme, co nám tady nabízí pan Okamura, nabízí mezinárodní ostudu. A nekřičte tady. Co je to za způsoby? Neskákejte mi do řeči. Chvíli se dívejte do zrcadla,“ vypálil Kupka. – „Tyhle rady si nechte pro sebe,“ žádal Okamura.

Kupka prohlásil, že ekonomickou situaci Čechům zkomplikoval už bývalý premiér Andrej Babiš, tím, jak prohloubil státní dluh, a že Okamura se svým hnutím tehdy často hlasoval s ANO. A pokud dnes chce Okamura nakupovat plyn napřímo, neznamená to nic menšího, než přistupovat na aktuální ruské hry.

„Svádět něco na Babiše nebo na Putina, tím lidem nepomůžete. My potřebujeme udělat to, co už jsem tady říkal: nakupovat plyn napřímo, nakupovat elektřinu jinak, snížit DPH na potraviny a nekupovat ty stíhačky za stovky miliard,“ prohlásil předseda SPD.

„Tady já musím reagovat na ty lživé výroky,“ ohradil se Kupka.

„Nechte si ty invektivy,“ rozčiloval se okamžitě Okamura.

„To, co tady říká pan Okamura, to znamená, že se chce pravděpodobně zítra vydat do Ruska a tam se obejmout s Vladimirem Putinem, protože jinak nedocílí toho, co tady nabízí,“ uzemnil Kupka Okamuru.

Zdůraznil, že česká vláda nakoupila kapacitu v nizozemském LNG terminálu, aby pomohla lidem zvládnout situaci. „My zvažujeme i cenovou regulaci, ale tato regulace má také svou odvrácenou stranu, jak ukazuje příklad Maďarska. My jsme uprostřed Evropy, to, že předáváme a prodáváme přebytky, tím pomáháme i českým občanům,“ pravil Kupka s dovětkem, že kdyby Česko nebylo součástí jednotného energetického evropského trhu, situace by byla mnohem horší.

„Ty vaše invektivy, když jste součástí vlády, jejíž součástí je i organizovaný zločin, o tom si občané udělají obrázek sami,“ nechal se v tu chvíli slyšet předseda SPD.

„Invektivami tady vládnete především vy,“ nedal se Kupka.

Ale Okamura se nedal zastavit.

„My jsme země s nejvyšším DPH na potraviny díky téhle vládě. To je 15 %. A pak tady zapomínáte na pomoc průmyslu. Je třeba zastropovat ceny za energie. My vyrábíme elektřinu z uhlí za 15 haléřů, ale pak to na burze nakupujeme za 8 korun. Proto my musíme vystoupit z té lipské burzy. A to, že řekne pan Vystrčil, že ty vysoké ceny musí lidé zvládnout sami, teď se můžou všichni podívat na novinky, je to tam. Tak to je opravdu na okamžitou rezignaci,“ vrátil se Okamura ještě jednou k jedné ze svých úvodních tezí na počátku diskuse.

A tady se o slovo přihlásil Kupka.

„Tady zmiňoval Tomio Okamura své recepty. On ještě nedávno prosazoval kvóty na české potraviny. A nakonec to bylo potřeba opravit, protože sami zemědělci řekli, že toto kdyby se prosadilo, tak to zdraží českým občanům potraviny. Opozice tady předkládá jeden nesmyslný návrh za druhým, a my musíme jednat racionálně, abychom lidem opravdu dokázali pomoct. Jedním tím typem pomoci je ten příspěvek 5 tisíc korun na jedno dítě. To je konkrétní forma pomoci. Na 240 tisíc lidí už tuto pomoc dostalo a další mohou podat tuto žádost elektronicky,“ prohlásil Kupka.

Zmínil také příspěvek na bydlení, o který mohou občané zažádat, dostanou-li se do problémů. Připomínal též, že vláda již v současném roce zvyšovala penze a počítá i s dalším zvyšováním.

„Ale my jsme navrhovali, aby ty vlády, aby ta vaše vláda nejednala servilně ve shodě s Bruselem, ale my chceme, aby už se na naší půdě neobjevovaly soláry, ale cukrová řepa a další plodiny, jako tomu bylo v minulosti. To byl ten náš návrh," ozval se ještě Okamura.

A kdyby oba politiky Terezie Tománková nezarazila, hádali by se ještě mnoho minut.

Psali jsme: Pekarová a Schillerová v jednom studiu. „Odkopala jste se!“ zaznělo. A také, kdo lidem lže… „Záchrana“ z Německa: Už plánují příděly plynu. Do toho další rána CNN: Nejčernější den ruského letectva od druhé světové války Stanjura: Válečná daň. Za nezasloužený zisk

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.