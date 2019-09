Co udělala? A kam se plazila? Čaputová dostala pořádný céres

Politolog a poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha se jal vyjmenovávat, co že to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová stihla během prvních sto dnů ve svém úřadu. Kromě módního výběru pak toho moc Blaha ve výčtu úspěchů Čaputové nenalezl. Ba naopak. „Stihla ohrozit naše dobré vztahy s Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací,“ vyjmenovává Blaha, co slovenská prezidentka stačila zvládnout. A doplňuje, že ona je takový „Havel v sukni“. „Svůj národ nesnáší, nejraději by žila v nějaké liberální Americe. Slouží Velkému bratrovi a obhajuje americké války,“ přikládá.

A pak hned Blaha uhodil otázkou, co že „jinak kromě oblékání“ stihla Čaputová za 100 dní v úřadě? „Stihla ohrozit naše dobré vztahy s Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací,“ vyjmenovává. To, co dle něj „Kiskovi trvalo čtyři roky, tato panička zvládla za 100 dní“. A doplňuje, že pokyn „od Velkého bratra“ zněl jasně.

Následně Blaha popisuje, jak se slovenská prezidentka „na kolenou doplazila do centrály NATO“, kde prohlásila, že „NATO chrání lidská práva“. „My blázni jsme si všichni mysleli, že v Bělehradě ze stíhaček házeli na lidi bomby, a oni vlastně házeli lidská práva,“ komentuje to Blaha a ukazuje i na stav Libye po zásahu sil Severoatlantické aliance.

„Dnes se NATO zaměřilo na Rusko. Stalo se největší líhní konspiračních teorií o Putinovi a Zuzka tomu nadšeně tleská. Ale to neřeš, důležité je, co měla Zuzka na sobě,“ přikládá.

Čaputová během uplynulých 100 dnů dle něho stihla i „vypusinkovat“ francouzského prezidenta za to, „jak utopil v krvi protesty Žlutých vest“. Zdrženlivost prezidentky se měla rovněž ukázat i u jejího setkání s ukrajinským prezidentem, kdy nepadlo „ani slůvko o banderovci, o politickém pronásledování opozice, o masakru v Oděse“ či o občanech Donbasu.

Na lidských právech a demokracii má slovenské prezidentce prý záležet jen tehdy, když si „může kopnout do V4 nebo do Ruska“.

Blaha se opřel i do servilního postoje Čaputové vůči Saúdské Arábii a USA. „Nač by hovořila o Saúdské Arábii, která masakruje jemenské děti? Nač by hovořila o tom, že zbraně Saúdům posílají Američané a Britové. Nač by řešila, co páchá Amerika vůči Venezuele, Íránu či Kubě. Všechny ty šílené americké sankce, které likvidují lidské životy. To nevadí, důležité je, jaké si dá Zuzka dneska šatičky,“ pokračuje.

A přešlapy prezidentky mají být viditelné i na domácí slovenské politické půdě. Paralyzovat měla například ústavní soud, tím, že čeká, až slovenský parlament zvolí všechny soudce, z nichž má vybírat.

„A tak si tu žijeme s naší pohádkovou vílou. Řešíme šatičky, účesíky, úsměvy. A ona mezitím kope do Číny, do Ruska, legitimizuje americké války, vtírá se do zadku západním mocnostem a tančí na hrobech Kuciaka a Kušnírové, aby rozeštvávala Slovensko,“ pokračuje Blaha ve výčtu. Přikládá, že velvyslanec Michal Kováč ml., jenž je prezidentkou chválen, měl páchat podvody s podnikatelem Kočnerem, viněným z podílu na vraždě novináře Kuciaka.

„A svých prvních sto dní v řadě šla oslavit tam, odkud vzešla. Do New Yorku,“ píše Blaha. A na závěr pak Blaha Čaputovou označil za „Havla v sukni“: „Ona je takový náš Havel v sukni. Všichni na západě ji ofoukávají, protože vědí, že je jejich. Svůj národ nesnáší, nejraději by žila v nějaké liberální Americe. Slouží Velkému bratrovi a obhajuje americké války. A vypouští jen naučené fráze o lidských právech.“ A Blaha se táže: „Co lépe nám sem mohli Američané dosadit?“

