Copperfield Stanjura. Miliardy mizí a jinde se zjevují, popsal Nacher, jak vypadal loňský rozpočet

Místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO a pražský zastupitel Patrik Nacher bilancoval v pořadu Interview ČT24 dvouleté úřadování Fialovy vlády, na jejíž adresu jen stěží hledal slova chvály. Kabinet nezvládá nastartovat ekonomický růst, v zahraniční politice jsme jako pionýři. Plán vlády zavést pro Čechy v zahraničí možnost volit korespondenčně si zřejmě vyžádá reakci opozice v podobě velkých obstrukcí ve Sněmovně. Podle Nachera jde o červenou linii, která nesmí být překročena.

Vláda splnila cíl ohledně deficitu státního rozpočtu pro loňský rok, který dosáhl 288,5 miliardy korun. Návrh státního rozpočtu na loňský rok předpokládal deficit 295 miliard korun. Poslanec Nacher to přikládá především účetním machinacím, ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) označil za kouzelníka. „Když jdete do větší hloubky, zjistíte, že ministr financí je takový Copperfield. Že například v rozpočtu není nějakých 18 miliard půjčka Státnímu fondu dopravní infrastruktury, ale bude tam 18 miliard minus, že stát dostal z ČEZ dividendu na hranici sto procent zisku té firmy...,“ zmínil Nacher v pořadu Interview ČT24.

V polovině působení vlády Petra Fialy těžko hledá plusové body, které by jí přičetl. „Této otázky se vždy nejvíc bojím, protože vidíme všechny ty věci, se kterými by měla tato vláda nějakým způsobem realizovat něco ve vztahu k ekonomickému růstu. Bojujeme s tím, že máme nejnižší ekonomický růst, nejvyšší inflaci, reálné mzdy klesají a prioritou vlády jsou témata, jako je euro... istanbulská úmluva, manželství pro všechny nebo korespondenční volby,“ uvedl opozičník, který stěží hledal pozitivní kroky vládní garnitury.

A dodal. „To nejsou věci, které by primárně trápily Českou republiku. Narážím na tu korespondenční volbu,“ uvedl. Nevyloučil, že opozice proto sáhne k obstrukcím možná ještě ve větší míře než k těm, které doprovázely konsolidační balíček. „Za mě je korespondenční volba přesně ta červená linie, která by se neměla překročit,“ řekl, že té by se mělo zabránit i za cenu procesionálních obstrukcí ve Sněmovně.

„Tady je vidět, že se tu z voleb dělá takové sociální inženýrství. Když se podíváte do ostatních zemí, na které se koalice odvolává, tak jeden ze základních atributů u korespondenční volby je, že to má mít nějaký čas, kdy se to má vyzkoušet na méně závažných volbách, až pak se to má aplikovat, protože to je velmi výrazná změna. Tady se to chce vyzkoušet na tom, co je nejdůležitější – parlamentní volby v roce 2025,“ pokračoval poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„Tohle za mě není správná cesta, je to krok k tomu, aby korespondenční volba byla pak i uvnitř v České republice. Proč měnit něco, co funguje? Nikdo doposud nic nezpochybnil. Proč raději Čechům žijícím v zahraničí neumožníme volit na vícero místech?“ pozastavoval se a zopakoval, že politici mají aktuálně řešit to, co pro Česko skutečně představuje opravdový problém, jak zmiňoval výše.

Kriticky se vyjádřil i k zahraniční politice vládní pětikoalice. „Nemohu se zbavit dojmu, že i v té zahraniční politice jsme takoví pionýři. I ta diplomacie ve věci Ukrajiny... Když se podíváte, jakým způsobem se vyjadřují někteří ministři nebo náčelník generálního štábu, a srovnáte to se stejnými ministry nebo náčelníky generálního štábu z jiných zemí EU nebo NATO, tak tam taková stanoviska prostě neslyšíte. Není to jen o tom Rusku, ale i vůči Číně, a pak na druhé straně vidíte, že ostatní země, které by mohly zvednout ten prst, tak to nechají na nás, ať to uděláme my jako malinký mopslíci, ti pak s Čínou jedou obchod první ligy. I když se podíváte na investice, které jsou z Asie, tak se začínají stavět různé továrny v Maďarsku, Německu, Polsku,“ hodnotil vládu pohledem zástupce parlamentní opozice.

