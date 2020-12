Covid! Restaurace jsou rizikové, zavřít. Pořád jen nálepky. Nás zajímají data! Znalec v oboru gastronomie udeřil

reklama

Je pro asociaci důležité, že k zavření restaurací a hospod dojde až od pátku, nebo to nehraje žádnou roli? „Tak to už nehraje žádnou roli. Už ta krize trvá devět měsíců, jeden dva dni nehrají roli,“ poznamenal Kastner v úvodu rozhovoru. „Považovali bychom za fér, kdyby ten argument byl zakódován v číslech, statistických, nebo v těch číslech, která reportuje ÚZIS. My už od jara voláme po tom, abychom byli označeni nějakým jasným argumentem, že jsme tím viníkem těch dat. A z těch dat to vypadá, že jsme stejně nebezpeční jako práce v IT nebo práce ve skladu,“ poznamenal.

„Když máte formát klubu, diskotéky, tak asi chápeme, že ten formát nebezpečný vůči té nákaze je. Nicméně když sedíte u stolu, respektujete ta daná opatření, tak si myslíme, že ta restaurace bezpečně fungovat může,“ míní Kastner.

„Argumenty přijmeme. Pokud vláda řekne, že nás zavírá a adekvátně nás odškodní, tak si myslím, že vláda nebude mít žádný problém ani s naší akceptací tohoto uzavření. Takže je to i o tom, jak se vláda zachová a jaké odškodnění, kompenzace nám svými opatřeními nabídne. Takže je to i spojené s tím, jak vláda tato opatření provádí a co za to nabízí,“ poznamenal.

Podle Kastnera by složka COVID Gastro měla být na úrovni 800 korun. „Je to 400 korun. To znamená, že navýšení té poslední složky je řešením. Řešením je i to, aby se ten model odškodnění přetransponoval do obratového kritéria, jako je to v Německu a Rakousku. To už je spíš formalita toho provedení. Ale musíme se dostat na úroveň 60 a výše procenta z obratu,“ řekl následně ke kompenzacím Kastner.

Závěrem se pak Kastner vyjádřil, zda podporuje ty restauratéry a hospodské, kteří i přes zákaz mají otevřeno déle. „Já podporuji profesionální vystupování. My jsme v té situaci všichni společně, celý národ je v tom společně. My musíme respektovat ta opatření, která vláda vydává. Nemusíme s nimi souhlasit, můžou se zdát jakkoliv protivná, a já pro tu rebelii mám lidské pochopení. Protože ta zoufalost, která je v té gastronomické obci, je opravdu velká. Vezměte si, že covid vám vysál celoživotní úspory, možná si musíte někde půjčit, a vlastně to, co jste budoval, v podstatě přijde vniveč. Takže ta rebelie, ta zoufalost je veliká, ale musíme respektovat opatření a musíme všichni dělat vše pro to, abychom se mohli do těch restaurací vrátit. Nelze si nalhávat, že se to hned zlepší. Myslím si, že to bude trvat až do jara,“ dodal.

