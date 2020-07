Cože? Chápete to? Babiš se díval na Moravce a dnes vydal prohlášení. Zásadní

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zhlédl nedělní Otázky Václava Moravce a rozhodl se sepsat text, v němž si to chtěl vyřídit s ekonomku Evou Zamrazilovou a lidem vysvětlil, že se teď, v době koronavirové, potřebujeme významně zadlužit a že si to dokonce můžeme dovolit.

reklama

Ekonomka Eva Zamrazilová v nedělních Otázkách Václava Moravce varovala před přílišným zadlužováním Česka. Konstatovala, že jsme ani v této krizi možná nemuseli vytvořit schodek až 500 miliard korun. Stejně tak nevidí důvod k tomu se prudce zadlužovat i v dalších letech, protože by to mohlo zhoršit postavení Česka na mezinárodních finančních trzích. Koaličním vládám s účastí Andreje Babiše také vyčetla, že sedm let hojnosti nevyužily ke tvorbě větší finanční rezervy, jak to udělali třeba Němci.

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 794 lidí

A Babiš se rozzlobil.

„Tak jsem o víkendu viděl, jak se předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová předváděla u Václava Moravce. Už v minulosti třeba tvrdila, že si prý krizovými záchrannými opatřeními pro firmy, podnikatele a živnostníky zaděláváme na problémy se zadlužením. Cože, chápete to? Jo, taky jsme si údajně v předchozích letech nevytvořili dostatečné finanční rezervy. Fakt? No nestačil jsem se divit. O jaké zemi paní ekonomka mluví? Naprostý opak je totiž pravda. V předchozích letech jsme i díky ekonomické politice naší vlády zažívali silný ekonomický růst a tomu odpovídalo i hospodaření státu. To bylo nejen vyrovnané, ale dokonce se dostalo i do přebytku,“ rozčiloval se v komentáři pro MF Dnes, kterou v roce 2013 koupil.

Psali jsme: Spí spolu? Poslal jsem je někam. ,,Kauza Witowská” bere nečekaný směr Witowská mimo kamery? Mrazivá zkušenost z roku 2007. Tehdy se po boku Zuny a Zounara postavila jako soutěžící. Doteď si to většina štábu pamatuje Celé Česko vidí: Witowská a doteky s otcem starosty Koláře. A předtím? Z ČT jasná slova „Že víte, proč Witowská končí? Ne, nevíte.“ V odpovědi se skrývá i dolní část těla Václava Moravce. Konkrétně kou*e

Poté položil na stůl pár vlastních čísel, na kterých ukázal, že rozpočet v minulosti končíval i díky dotacím EU v přebytku. V roce 2016 šlo o přebytek téměř 62 miliard. Obce i kraje hospodaří zodpovědně a koaličním vládám s účastí ANO se podle Babiše daří snižovat státní dluh.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podle Evy Zamrazilové ale prý nyní příliš rozvolňujeme rozpočtová pravidla. Nevím, jak by naší ekonomice pomáhala ona, my ale na současnou krizovou situaci reagujeme podobně jako ostatní členské země EU. Právě proto Evropská komise na konci března poprvé v historii aktivovala obecnou únikovou doložku z evropského fiskálního pravidla. Tím jednotlivým zemím umožnila dočasný odklon od střednědobých rozpočtových cílů a otevřela jim prostor k provádění fiskálních opatření, která budou odpovídat tempu ekonomického oživení a zároveň ponechají dostatečný prostor prorůstovým výdajům. Naše vláda totiž fakt nechce opakovat naprosto fatální a tragické chyby předchozích vlád ODS a TOP 09. Vzpomeňme si na situaci před deseti lety. Tehdy se vláda pokusila naši zemi vyvést z krize cestou tupých plošných škrtů – a jak to dopadlo? Prostě jsme se jen proškrtali do nekonečné recese v dalších letech. Navíc ještě během té doby vzrostlo i zadlužení země o 17 procent! Myslím, že právě tenhle nepovedený experiment všem bohatě stačil jednou. My ho teď proto určitě nebudeme opakovat. Zvládneme současnou krizi i bez bolestivých škrtů a zvyšování daní. A nebudeme muset znovu jako před deseti lety řešit, jestli vůbec valorizovat důchody, šetřit na učitelích či lékařích nebo sebrat peníze našim vojákům a policistům,“ pokračoval ve slovní kanonádě proti Zamrazilové.

V náš prospěch podle Babiše mluví i to, že se zadlužují i ostatní země.

Psali jsme: Chvilky vystavily vládě vysvědčení. Mezi známkami padla i jedna šestka Rozpočet: Kalousek nadával Babišovi. Okamura sdělil, jak vyzrát na EU Lupič Babiš. Kalousek v ČT litoval západní národy. Dočkal se ostrého slova Co chystá Merkelová pro EU? Němci berou kormidlo. Hana Lipovská se podívala blíže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.