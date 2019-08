Cože? Lži! Babišovi ujely nervy, jde o oteplování. I o Šmardu

Úvodem začal dopravou a slibem, že naprostá většina dálničních úseků, které doteď chyběly, se bude stavět do pěti let. „Zavázal se k tomu před novináři náš ministr dopravy Vladimír Kremlík, když bilancoval svých 100 dní ve funkci. Předpokladem samozřejmě je, že se podaří prosadit novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a komplexní rekodifikaci stavebního práva. Aby konečně netrvala příprava staveb 10-13 let. Snad to nebude opozice zdržovat a naopak nám pomůže,“ poznamenal Babiš.

A rozepsal se i o stravenkách. „Naše ministryně financí navrhuje místo stravenek zaměstnancům posílat nezdaněné peníze na jídlo rovnou na účet. Předpovídal jsem, že lobby stravenkových firem, kterým podnikatelé platí 2 procenta a restaurace 5–6 procent provizi, rozjedou kampaň. A víte, co se stalo? Zapojil se do ní i sám šéf odborů Josef Středula. Místo aby hájil zájmy zaměstnanců. Divné, co? Alena Schillerová mu to v novinách nedarovala a otevřeně se ho zeptala, za koho teda vlastně kope,“ zmínil Babiš a odmítl, že by se stravenky rušily, naopak prý příspěvek na stravování získá další milion lidí.

„Tenhle týden se taky v médiích objevila šílená kachna, že prý chystáme uhlíkovou daň pro všechny, kdo topí uhlím nebo plynem. Ten titulek doslova zněl: ‚Za Česko zelenější. Vláda připravuje zdanění uhlí a plynu'‘. Cože? Už dávno jsem řekl, že nic takového nebude a české domácnosti nebudeme ničím takovým zatěžovat. Tyhle lži šířil na jaře jeden poslanec za ODS, tak mi ve Sněmovně už docela ujely nervy a trochu jsem ho sjel. Ale zkuste to vysvětlovat redaktorce, když hledá senzaci,“ podotkl Babiš.

„Richard Brabec i já jsme ale naprosto jasně řekli, že žádná uhlíková daň, která by zdražila energie českým domácnostem, prostě nebude. Tečka. To, že se zadá nějaká studie, rozhodně neznamená, že Ministerstvo životního prostředí nebo tahle vláda připravují návrh na zavedení uhlíkové daně,“ sdělil jasně.

„K životnímu prostředí mám ještě jednu zprávu. Chystáme s panem ministrem Brabcem klimatickou konferenci na 17. září v Praze. Vystoupí tam špičkoví experti ze spousty oblastí, kterých se klimatická změna týká. Vodní hospodářství, zemědělství, průmysl, energetika a další. Budou tam i klimatologové a hydrometeorologové. A taky experti ze Slovenska a z Velké Británie, kteří budou informovat, jak jsou na tom jejich země s přípravou na uhlíkovou neutralitu. Bude to určitě nejzajímavější konference, která se na toto téma kdy v Česku konala. A samozřejmě tam s panem ministrem Brabcem vystoupíme. Když chceme radikálně snižovat emise a zároveň zůstat energeticky soběstační, potřebujeme jádro. Jaderná energie je obrovské téma. Všem je jasné, že po experimentech minulých vlád se soláry a dalšími obnovitelnými zdroji, které nás stojí 46 miliard ročně, se bez rozšíření jádra neobejdeme. Je to čistý zdroj, patříme v této oblasti mezi respektované velmoci, a pokud to dobře zkombinujeme s podporou obnovitelných zdrojů na bázi menších solárů, vody nebo třeba biomasy, zvládneme naše ambiciózní cíle nízkoemisní energetiky,“ sdělil.

Na energetice podle jeho slov závisí budoucnost lidstva a celé planety. „Ceny za teplo, elektřinu, znečišťování ovzduší nebo bezpečnost se týkají každého člověka, firmy, organizace. Proto se této oblasti ministr Havlíček věnuje jako snad žádný ministr v minulosti. Nedávno jsem vám psal, že nekompromisně odstartoval změny v Energetickém regulačním úřadu a vyměnil všechny, kteří místo hájení spotřebitelů šli na ruku těm, proti kterým mají lidi bránit. A teď se pustil do uhlí. Zahájil jednání se všemi těžaři, připravuje společně s ministrem životního prostředí Brabcem uhelnou komisi a začal dávat dohromady velký projekt, jak naložit s územím po těžbě,“ uvedl.

Závěrem se pak Babiš vyjádřil k záležitosti kolem jmenování ministra kultury. „Jak už určitě víte, moje trpělivost je u konce a celou záležitost vyřeším příští týden. Chci říct, že respektuji po celou dobu koaliční smlouvu. Na rozdíl od bývalého premiéra pana Sobotky, který blokoval naše personální návrhy. Dělal jsem – a ostatně i nadále dělám – maximum pro to, abych udržel kabinet na stávajícím koaličním půdorysu. Ale není možné, abychom od května v mediálním prostoru řešili prakticky jen jedno jméno, pana Šmardu,“ sdělil.

„Jako předseda vlády jsem z Ústavy odpovědný za vládu jako celek. Ctím a respektuju Ústavu, vždy jsem se choval podle Ústavy a vždy se budu chovat podle Ústavy. Odmítám názory, že by pan prezident nebo já porušil Ústavu. Ale je potřeba, aby si kritici Ústavu vůbec přečetli. A hlavně všechna vyjádření pana prezidenta k problematice odvolání a jmenování ministra kultury,“ uvedl.

„Ústava nedává prezidentovi žádný termín. Za druhé, pan prezident pana Šmardu neodmítl jmenovat, ale v oficiálním prohlášení říká, že ‚požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady‘. Pokud vím, tyto rozhovory o tom, že pan prezident má negativní názor na tohoto nominanta, probíhaly mezi panem Hamáčkem a prezidentem už od 28. 6. 2019. Prezident postupoval podle Ústavy, protože odvolal pana Staňka, i když s těžkým srdcem. Vnímal ten podraz ČSSD, která sice pana Staňka vyzvala, aby udělal různé kroky v rámci resortu kultury do 31. 5., ale následně ho 13. 5. vyzvala k demisi, aniž by na termín počkala. Je potřeba vnímat, že pan prezident respektoval Ústavu a vyhověl mému návrhu odvolat pana Staňka k 31. 7. Také bych s dovolením připomněl, že vládní prázdniny jsou od 1. 8. do 23. 8., já jsem si je zkrátil o týden a řeším to. Při vší úctě, budoucnost naší země a občanů je to nejdůležitější, čím se má vláda zabývat, a tenhle problém musíme co nejdřív řešit, a jak jsem slíbil, tak ho do 26. 8. vyřeším. Samozřejmě v souladu s Ústavou. Není možné, aby veřejnost vnímala vládu jen přes konflikt s odvoláváním a jmenováním ministra kultury,“ uzavřel Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

autor: vef